Apple Fitness+

Apple heeft al abonneediensten voor games, muziek, films en nieuws. Nu komt er ook een aparte dienst voor fitness bij. Met Apple Fitness gaat Apple je helpen om fit te worden en je sportieve doelen te behalen. Daarvoor kon je tot nu toe al de Apple Watch gebruiken, maar daarbij was je op jezelf aangewezen. Je kreeg geen trainingsschema’s, instructies of coaching wat te doen om je doel te behalen. Of het nu afvallen is, spierbundels kweken of fitter worden: met Apple Fitness moet het allemaal makkelijker worden.

Apple Fitness in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple Fitness:

Abonneedienst voor sport en fitness

Wekelijks nieuwe workouts

Start voor het einde van het jaar, nog niet in Nederland en België

Kost $10 per maand of $80 per jaar, hetzelfde als Fitbit Premium

Oefeningen en instructievideo’s om fitter te worden

Diverse oefeningen, gericht op meerdere sporten

Nadruk ligt op lesvideo’s, die je kunt streamen of downloaden

Apple Fitness: dit moet je weten

Apple Fitness is een app die je op de iPhone, iPad en Apple TV kunt installeren. Dat het ook op de Apple TV werkt is een logische keuze, omdat het grote scherm van de televisie perfect is om fitnessvideo’s af te spelen. Ook is er een belangrijke rol voor de Apple Watch weggelegd. Je vindt hierop al langer de Workout-app, voor het vastleggen van je activiteiten.

Eerder lekte al uit dat er diverse oefeningen beschikbaar zijn in de Fitness-app, met onder andere hardlopen, wandelen, fietsen, roeien, stretchen, core training, krachttraining, dansen en yoga.

De dienst bevat een algoritme om je de best mogelijke workout voor te schotelen. En er is ook een programma voor beginners. Je hebt geen speciale apparatuur nodig.

Aan het begin zal Apple Fitness+ beschikbaar zijn in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Je betaalt er $9,99 per maand voor of $79,99 per jaar. Iedereen krijgt een maand gratis.

Het alternatief: Fitbit Premium

Apple Watch-concurrent Fitbit biedt al langer betaalde begeleiding, trainingsprogramma’s en fitnessvideo’s. Fitbit Premium is een betaald abonnement waarbij data wordt gebruikt om je persoonlijk advies te geven. Het is gericht op gezondheid, sport en wellness en gaat dus een stuk verder dan fitnessvideo’s kijken. Fitbit probeert je met de dienst te motiveren en je gedrag te veranderen. Het biedt onder andere slaapadvies, dynamische workouts, meer statistieken, uitdagingen, gezondheidsrapportages en coaching.

Als het om workouts gaat biedt Fitbit diverse mogelijkheden. Deze functie stond eerder bekend onder de naam Fitbit Coach. Je krijgt toegang tot honderden audio- en video-workouts op het gebied van fietsen, wandelen, hardlopen, traplopen, stretchen, roeien, oefeningen op fitnessapparaten zoals een elliptische trainer en oefeningen met lichaamsgewicht. Hoe meer feedback je geeft, hoe slimmer de workouts worden en hoe beter ze op jouw persoonlijke situatie zijn afgestemd.

Je kunt ook meedoen aan uitdagingen en games, zoals de All For One Challenge gericht op gezinnen. Er zijn ook aangepaste uitdagingen op basis van stappen, calorieën, afstand en actieve minuten. Je kunt een uitdaging aan gaan met een vriend, iets wat bij de Apple Watch standaard al mogelijk is. Ook is er een Get Fit Bingo Challenge, waarbij de bingokaart verschillend is per gebruiker. De gezondheids- en wellness-rapportages kun je doorsturen naar je personal trainer, arts of voedingsdeskundige.

Fitbit Premium kost €10 per maand of 80 euro per jaar. Je kunt 7 dagen proberen, maar tijdens de coronacrisis is dit verlengd naar 90 dagen.

Daarnaast waren er al diverse andere betaalde fitnessdiensten, zoals Zova (software) en Peloton (fiets met videolessen). Peloton werkt sinds kort met Apple’s GymKit samen.