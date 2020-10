Ik zal voor mening Apple-liefhebber spreken als ik zeg dat ik erg uitkeek naar de AirPower, Apple’s eerste draadloze oplader. Zoals Apple wel vaker doet, was de AirPower niet simpelweg een gewone draadloze oplader met een Apple-logo. Het moest iets bijzonders doen, namelijk zonder problemen en precieze plaatsing je iPhone en meer opladen. Maar het project bleek iets te vooruitstrevend, want de AirPower is er nooit gekomen. Dat wil niet zeggen dat Apple stilgezeten heeft, want inmiddels hebben we een nieuwe draadloze oplader van Apple. De MagSafe Charger is speciaal voor de iPhone 12-serie gemaakt en heeft als belangrijkste twist de magnetische bevestiging. Is de MagSafe Charger een must-have? Of kun je de nieuwe oplader beter links laten liggen? In deze review van de MagSafe Charger geven we het antwoord.

MagSafe Charger review: in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de MagSafe Charger:

Magnetische draadloze oplader voor iPhone 12-modellen

Makkelijker bevestigen aan achterkant

Ronde schijf met aluminium behuizing

Kan opladen met maximaal 15W

Werkt ook met overige iPhones (tot 7,5W, niet magnetisch)

Beschikbaar voor €45

Voor deze MagSafe Charger review hebben we de gewone oplader getest. Apple komt ook nog met de MagSafe Duo Charger, een combinatie tussen de MagSafe-oplader en een Apple Watch-dock. Dit model komt naar verwachting later dit jaar beschikbaar voor een nog onbekende prijs.

Opladen met de MagSafe Charger

In de verpakking van de MagSafe Charger vinden we niet veel meer dan alleen de oplader zelf. Apple heeft nog wat veiligheidsboekjes in het doosje gestopt, maar meer ook niet. Dat betekent dat je zelf moet zorgen voor een geschikte oplader. Apple raadt de 20W usb-c-oplader aan, die zo’n €25 kost. Andere opladers zijn ook geschikt, zolang er maar een usb-c-ingang in zit. Aan de MagSafe Charger zit namelijk een usc-c-kabel, die je ook niet kan vervangen door een ander exemplaar. Om het volledige vermogen van de MagSafe-oplader te benutten, is de 20W-oplader wel een vereiste. Heb je een 18W-oplader in huis? Uit onze oplaadtest voor de iPhone 12 blijkt dat het opladen bij deze oplader iets langzamer gaat, maar in de praktijk vinden we dat niet zoveel uitmaken.

Het grote voordeel van de MagSafe Charger is dat de oplader, zoals de naam al zegt, magnetisch aan de achterkant van je iPhone vast blijft zitten. We hebben de afgelopen jaren diverse draadloze opladers gebruikt van verschillende merken. Bij oplaadmatjes waar je de iPhone op legt, gebeurt het nogal eens dat de iPhone er niet helemaal goed op ligt, waardoor hij niet goed of helemaal niet oplaadt. Daarom hebben dergelijke opladers vaak een indicatielampje. Dat is bij de MagSafe Charger niet nodig.

Je legt je iPhone op de MagSafe Charger, waarna hij zich vanzelf op de juiste plek plaatst. Je bent er dan altijd zeker van dat je iPhone goed oplaadt. Je hoeft niet heel exact te kijken waar je je iPhone neerlegt, want de magneet is sterk genoeg om automatisch op de goede plek vast te kleven.

De MagSafe Charger werkt ook door hoesjes heen, maar om te profiteren van de magnetische bevestiging heb je wel een speciaal hoesje nodig die daarmee samenwerkt. Alle hoesjes van Apple werken met MagSafe, zoals het siliconenhoesje voor iPhone 12 (€55) of het doorzichtige hoesje voor de iPhone 12 (€55). Ook sommige andere iPhone 12-hoesjes hebben MagSafe ingebouwd, zoals die van Otterbox. De oplader blijft op deze hoesjes net zo goed zitten als zonder hoesje. Gebruik je een andere case, dan is het een kwestie van proberen of MagSafe daarop werkt. Het is zonde dat je in principe een speciaal hoesje ervoor nodig hebt, omdat het aanbod dan nog beperkt is.

Er zijn wel berichten dat de oplader op den duur een kring achterlaat op het siliconen hoesje van Apple, maar wij hebben dat in onze test nog niet gemerkt. We vinden het wel iets om rekening mee te houden. Apple waarschuwt in ieder geval zelf bij het leren hoesje dat de MagSafe inderdaad kringen achter kan laten. Wil je dat niet, dan kun je dus het beste kiezen om de MagSafe zonder hoesje te gebruiken of een andere draadloze oplader te kopen.

Bij gewone draadloze opladers heb je het voordeel dat je je iPhone eenvoudig met één hand van de oplader af kan halen. Bij de MagSafe-oplader gaat dat niet zo makkelijk, omdat hij niet zwaar genoeg is om te blijven liggen. Met je vinger kun je de kabel eventueel tegenhouden, zodat de oplader er alsnog vanaf valt. Je kan de onderkant natuurlijk ook zelf vastplakken aan bijvoorbeeld je nachtkastje.

Over nachtkastje gesproken: een voordeel van de MagSafe lader is dat je draadloos kan opladen terwijl je je iPhone gebruikt. Dat kan handig zijn als je in bed ligt en nog even een spelletje wil spelen, terwijl je iPhone aan het eind van de dag bijna leeg is. Het maakt niet uit welke kant je de kabel van de MagSafe op laat gaan, zolang hij maar in het midden van de iPhone zit.

Doordat de MagSafe-oplader zo klein is, kun je hem ook makkelijker ergens in verwerken. Ben je hobbyist en knutsel je graag je eigen nachtkastje, dan zou je de MagSafe Charger daar ook makkelijk in kunnen verwerken. Door het kleine formaat gaat dit makkelijker dan bij de gemiddelde draadloze oplader. Een andere nuttige toepassing is in de auto, waar je de oplader makkelijk weg kan werken.

We hebben de MagSafe Charger met diverse stekkers getest. De prestaties zijn het beste bij de 20W-oplader. We hebben de oplaadsnelheid ook getest in vergelijking met een Belkin Boost Up 3-in-1 oplaaddock. Dit oplaadstation ondersteunt maximaal 7,5W. In een half uur laadt een compleet lege iPhone op naar 23%, terwijl dit met de MagSafe in combinatie met een 20W Apple-oplader 26% is. Dat is dus een stukje sneller, namelijk bijna 13%. Als je je iPhone toch altijd ‘s nachts oplaadt, is het niet zo erg dat een gewone draadloze oplader wat langzamer gaat. Als je snel wil bijladen, is de MagSafe-oplader wel een uitkomst. Meer tests lees je in ons artikel met de iPhone 12-oplaadtest.

Werkt ook met andere toestellen met draadloos opladen

De MagSafe Charger kun je daarnaast ook gebruiken met oudere iPhones die geschikt zijn voor draadloos opladen. Maar omdat deze niet magnetisch aan de oplader bevestigen, heb je in combinatie met andere toestellen eigenlijk nauwelijks een voordeel van de MagSafe-oplader. Apple belooft dat andere accessoires met een snelheid van 7,5W opladen (net als bij gewone draadloze opladers), maar uit een test blijkt dat dit met de MagSafe een stuk langzamer is. Ook wij hebben gemerkt dat het opladen van een oudere iPhone met de MagSafe niet de moeite waard is. Bovendien is het plaatsen van je iPhone nogal onhandig, omdat de oplader kleiner is dan de iPhone zelf. In combinatie met de AirPods vinden we het wel handig, omdat die batterij erg klein is. De MagSafe-charger is ongeveer even groot als een AirPods-oplaadcase, dus het is gemakkelijk om je AirPods erop te leggen.

We vinden het extra jammer dat de Apple Watch niet geschikt is. De Apple Watch werkt nog steeds enkel en alleen met de eigen speciale oplader, die ook magnetisch is. Het is wat ons betreft tijd dat Apple de Apple Watch ook geschikt maakt voor de MagSafe en andere draadloze opladers, al is daar helaas wel een nieuw Apple Watch-model voor nodig. Wil je toch je Apple Watch opladen, dan moet je dus nog even wachten op de Duo-variant van de MagSafe-oplader.



De toekomstige Duo-variant, mét speciale Apple Watch-oplader

Design van de MagSafe-oplader

Zoals we al zeiden is de MagSafe-oplader erg compact. Hij bestaat uit een aluminium behuizing met een soort zacht siliconen oppervlak. Dit zachtere deel bevestig je aan de achterkant van je iPhone, zodat hij ook geen krassen achterlaat op de glazen achterkant. De oplader is ongeveer twee keer zo breed als een gewone Apple Watch-oplader.

We vinden de oplader er mooi en strak uit zien. Het heeft een erg simplistische uitstraling, precies wat je van Apple gewend bent. We vinden het ook prettig dat er geen lampje of iets dergelijks op zit, omdat dit vooral ‘s nachts nogal storend kan zijn. In plaats daarvan zie je een animatie op je iPhone zodra je hem op de oplader legt, maar alleen als deze vergrendeld is. Dit is vergelijkbaar met de Apple Watch: een groene (of rode) ring met daarin het huidige oplaadpercentage. Tijdens het opladen zie je deze ring helaas niet, want het verschijnt alleen als je de iPhone erop legt.

Een nadeel van het ontwerp is dat de kabel eraan vast zit. Deze is met een lengte van 1 meter naar onze mening wel wat aan de korte kant. Helemaal als je je iPhone wil gebruiken terwijl hij via MagSafe aan het opladen is, beperkt de kabel van een meter behoorlijk je bewegingsvrijheid. Dat is gemiste kans, zeker omdat we die bewegingsvrijheid ook juist een voordeel vinden.

Wat ook nog interessant is om te melden, is dat MagSafe ook de deuren opent naar een iPhone zonder Lightning- (of usb-c) poort. Op dit moment is de MagSafe alleen voor het doorgeven van stroom, maar het zou ons niets verbazen als Apple in de toekomst nog meer plannen heeft met bijvoorbeeld het doorgeven van data via een latere versie van de MagSafe.

Score 7.5 MagSafe Charger €45 Voordelen + Klein en compact

Geen gedoe met goed plaatsen

15W draadloos opladen

Ook makkelijk weg te werken Nadelen – Kabel aan de korte kant en niet vervangbaar

Geen stekker meegeleverd

Niet de moeite voor andere iPhones dan iPhone 12

Werkt niet met de Apple Watch

Werkt niet met alle hoesjes

Conclusie MagSafe Charger voor iPhone 12

We vinden de MagSafe Charger voor de iPhone 12 een typisch Apple-product: het is draadloos opladen, maar dan net even anders. De magnetische bevestiging lost in ieder geval één duidelijk probleem op van gewone draadloze opladers, namelijk het goed positioneren van je toestel. Door de magnetische bevestiging kun je je iPhone moeiteloos op de oplader leggen je weet eigenlijk altijd dat hij goed oplaadt. Door het kleine formaat kun je hem ook makkelijk wegwerken en met je meenemen, bijvoorbeeld voor op reis. En met de juiste stekker, laadt je iPhone ook nog sneller op dan met een gewone draadloze oplader. De bewegingsvrijheid vinden we ook een voordeel, hoewel de korte kabel dit wel enigszins beperkt.

De korte kabel is niet het enige nadeel. Hoewel de prijs van de oplader zelf vrij schappelijk is, is het zonde dat je er alsnog een aparte stekker bij moet hebben. Bovendien ben je voor het beste resultaat bijna verplicht Apple’s 20W-oplader te kopen. Heb je net een nieuwe iPad 2020 of iPad Air 2020 gekocht, dan heb je meteen de goede oplader in huis. Een ander nadeel is dat de oplader niet met alle hoesjes werkt en dat hij in combinatie met het leren hoesje mogelijk kringen achterlaat. Heb je geen iPhone 12, maar overweeg je toch deze MagSafe-oplader in huis te halen? Dan raden we dit eigenlijk af, omdat je niet of nauwelijks voordeel hebt aan deze lader in combinatie met oudere toestellen. Het is dan ook jammer dat de Apple Watch niet ondersteund wordt.

Al met al heeft Apple met de MagSafe-oplader een onderscheidende manier voor draadloos opladen ontwikkeld. We zijn benieuwd naar wat Apple de komende jaren nog meer met MagSafe van plan is. In de nabije toekomst kunnen we in ieder geval de MagSafe Duo Charger verwachten, die we als we eerlijk zijn toch wat interessanter vinden.

MagSafe Charger kopen

Wil je na het lezen van deze MagSafe Charger review de oplader kopen? De oplader is momenteel bij Apple te koop voor €45. De bijbehorende siliconen hoesjes kosten €55 per stuk. De geadviseerde 20W-usb-c-lichtnetadapter kost €25.

