Het iPhone 12-event van 13 oktober leek bomvol te zitten met aankondigingen. Naast de iPhone 12-serie heeft Apple ook nog de AirPods Studio en de AirTag in petto, maar volgens geruchtenlekker Jon Prosser gaan deze twee nieuwe producten het najaar niet meer halen. Zowel de AirTag als de AirPods Studio zijn volgens hem uitgesteld.



In een reeks tweet deelt Prosser dat de AirTag zowel de aankondiging als de release van de AirTags uitgesteld heeft naar maart 2021. Dat betekent dat de slimme tracker met Bluetooth en U1-chip pas in het voorjaar officieel onthuld wordt. Wanneer Apple de AirPods Studio gaat aankondigen, is nog de vraag. In een opéénvolgende tweet zegt Prosser dat de AirPods Studio niet tijdens het oktober-event aangekondigd worden. Wanneer deze dan wel onthuld wordt, blijkt niet uit zijn informatie.

I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy

This one hurts my heart…

Er komen van de AirPods Studio in ieder geval twee varianten. De duurste kost volgens de informatie $599. Deze is gemaakt van leer en roestvrij staal. Een goedkopere sportvariant van de hoofdtelefoon zou zo’n $350 kosten. Deze is gemaakt van goedkoper materiaal.

AirPods Studio 🎧

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 😳

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020