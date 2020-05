Apple houdt een lijst bij van vintage en verouderde producten. Daarmee kan je zien welke oudere apparaten nog bij Apple gerepareerd kunnen worden. In dit artikel zetten we de producten op een rij, zodat je weet wat het betekent voor jouw Apple-apparaten.

Apple geeft bij bijvoorbeeld de iPhone standaard 1 jaar beperkte garantie. Met AppleCare+ kun je deze periode verlengen, maar ooit houdt dit een keer op. Je moet dan in veel gevallen voor een MacBook reparatie het volledige bedrag betalen, maar ook dat is na een flink aantal jaren bij oudere modellen niet meer mogelijk. Voor dergelijke oude producten hanteert Apple een lijst met vintage en verouderde producten. Deze lijst geeft aan voor welke apparaten nog wel of geen onderdelen meer beschikbaar zijn voor reparatie. Maar wat betekent bij Apple het onderscheid tussen vintage en verouderd? En voor welke modellen geldt wat? Dat lees je hier.

Vintage Apple producten

Apple biedt lange tijd ondersteuning voor wat oudere producten, zelfs als deze niet meer verkocht worden. Zo kan je nu nog steeds voor een iPhone 5-reparatie bij Apple terecht, ook al wordt deze al sinds 2013 niet meer verkocht. Maar voor producten die al langer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar niet meer worden verkocht, geldt de vintage regeling. Dergelijke producten krijgen nog wel ondersteuning, maar het is daarbij wel afhankelijk van de voorraad van bijvoorbeeld onderdelen. Apple kan dus niet garanderen dat elk onderdeel voor elk defect voor deze producten beschikbaar is. Ook moet je denken aan andere vormen van support, zoals software-updates of vragen bij problemen.

Verouderde Apple producten

Voor verouderde producten geldt dat deze niet meer door Apple of erkende servicepartners gerepareerd kunnen worden. Er is voor deze producten geen uitzondering mogelijk. De verouderde-regeling geldt voor producten die al langer dan zeven jaar niet meer gemaakt en verkocht worden. Heb je een defect bij een product dat binnen deze categorie valt, dan moet je dus uitwijken naar onofficiële partijen. Aangezien je in de meeste gevallen toch geen garantie meer hebt, is dat een goede optie.

Waar heb ik nog recht op bij deze producten?

In beide gevallen is de garantie al verlopen. Dat betekent dat je in geen geval nog recht hebt op gratis reparatie, tenzij het defect binnen één van Apple’s reparatieprogramma’s valt. Apple heeft vaak voor wat oudere modellen nog een speciaal programma lopen, omdat het om een bekend defect gaat. Dit geldt alleen voor vintage-producten, omdat van verouderde producten geen onderdelen meer beschikbaar zijn.

Bij vintage producten kan Apple je dus nog helpen (mits onderdelen voorradig zijn), maar bij verouderde producten is dit niet het geval. Bij dit type moet je dus zelf op zoek gaan naar een oplossing.

Zolang je apparaat nog blijft werken, is er niks aan de hand. Maar verwacht niet dat je nog de nieuwste firmware, apps en andere toepassingen kan gebruiken. Ook kunnen bepaalde functies uitvallen of stopgezet worden.

Apple-producten in vintage of verouderde categorie

Maar welk product valt nu onder welke regeling. Hieronder lees je per productcategorie welke modellen als vintage en verouderd worden beschouwd.

Omdat de volledige lijst bestaat uit alle producten die Apple ooit uitgebracht heeft, focussen we op de modellen die vanaf 2007 zijn uitgebracht. Alle producten die ouder zijn behoren sowieso tot de categorie verouderd.

Staat je product niet in onderstaande lijst? Dan wordt deze dus nog gewoon ondersteund met reparaties, updates en meer.

Vintage en verouderde iPhone-modellen

Vintage

Bekijk ook Welke iPhone heb ik? Alle iPhone-modellen in een overzicht Welke iPhone heb jij? Aan de hand van foto's kun je achterhalen welk type iPhone jij hebt. Bij elk model lees je wat de typische kenmerken zijn, van welk materiaal de iPhone is gemaakt en welke opslagcapaciteit.

Verouderd

Vintage

Bekijk ook Welke iPad heb ik? Zo kun je alle iPad-modellen herkennen Twijfel je welke iPad je hebt? In dit overzicht vind je alle iPad-modellen. Bij elke iPad-model lees je wat de kenmerken zijn en waaraan je je iPad kunt herkennen.

Vintage en verouderde iPod-modellen

Vintage

Verouderd

iPod nano (1e tot en met 6e generatie)

iPod shuffle (alle generaties)

iPod Special Edition U2

iPod touch (1e, 2e en 3e generatie)

Alle andere iPod-modellen ouder dan 2007

Vintage en verouderde Mac desktop-modellen

Vintage

iMac 21,5-inch (medio 2011 tot en met begin 2013)

iMac 27-inch (medio 2011 tot en met eind 2012)

Mac mini (eind 2012)

Mac mini Server (medio 2010 en medio 2011)

Mac Pro (medio 2012)

Bekijk ook Welke Mac heb ik? Alle Mac desktopmodellen op een rij Wil je weten welke Mac je precies hebt? In dit overzichtsartikel vind je alle Mac-modellen overzichtelijk op een rij. Hoe herken je een iMac en wat zijn de Mac mini modelnummers? Met specifieke modelnummers en kenmerken weet je welke Mac-desktop je hebt.

Verouderd

iMac 20-inch (medio 2007 tot en met medio 2009)

iMac 24-inch (medio 2007 tot en met begin 2009)

iMac 21,5-inch (eind 2009 tot en met medio 2011)

iMac 27-inch (eind 2009 tot en met medio 2010)

Mac mini (medio 2007 tot en met medio 2011)

Mac Pro (begin 2008 tot en met medio 2010)

Alle andere Mac desktop-modellen ouder dan 2007

Vintage en verouderde MacBook-modellen

Vintage

MacBook Air 11-inch (eind 2010 tot en met begin 2014)

MacBook Air 13-inch (medio 2011 tot en met begin 2014)

MacBook Pro 13-inch (begin 2011 en eind 2011)

MacBook Pro 13-inch Retina (eind 2012 en midden 2014)

MacBook Pro 15-inch (begin 2011 tot en met medio 2012)

MacBook Pro 15-inch Retina (medio 2012 tot en met eind 2013)

Bekijk ook Welke MacBook heb ik? Alle MacBook modellen op een rij Ben je op zoek naar welke MacBook je hebt? Zoek dan niet verder, want in dit overzicht vind je alle MacBook-modellen, inclusief modelnummers en kenmerken. Hoe herken je een MacBook Air of een MacBook Pro en wat zijn de bijbehorende modelnummers? We zetten alle MacBooks in dit artikel op een rij.

Verouderd

MacBook 13-inch (medio 2007 tot en met medio 2010)

MacBook Air (1e generatie tot en met medio 2009)

MacBook Air 11-inch (eind 2010 en medio 2011)

MacBook Air 13-inch (eind 2010 en medio 2011)

MacBook Pro 13-inch (medio 2009 tot en met eind 2011)

MacBook Pro 15-inch (medio 2009 tot en met eind 2011)

MacBook Pro 17-inch (begin 2008 tot en met eind 2011)

Alle andere MacBook-modellen en notebooks ouder dan 2007

Overige vintage en verouderde Apple-producten

Vintage

AirPort Express 802.11n (1e generatie)

Verouderd

AirPort Extreme (alle generaties)

Apple Cinema Display

Time Capsule 802.11n (1e tot en met 4e generatie)

Apple TV (1e en 2e generatie)

Alle andere overige Apple-producten ouder dan 2007

Verouderde Beats-producten

Verouderd

Beatbox Portable

Executive

Hearbeats (2e generatie)

Pill 1.0

Powerbeats (1e generatie)

Solo HD

Studio (1e generatie)

Tour (1e en 2e generatie)

Wireless (1.5)

Alle Beats-producten met het Monster-merk

Apple heeft in het verleden wel een Repair Vintage Apple Products Pilot-programma opgezet, waarbij vintage producten nog een kans krijgen voor extra ondersteuning en reparatie. Het is daarom altijd aan te raden om contact op te nemen met Apple Support of om een afspraak te maken in de Apple Store of AASP om te informeren of er nog onderdelen voorradig zijn voor jouw model.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

Lees ook onze andere artikelen over reparaties: