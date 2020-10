Er zouden productieproblemen bij de AirPods Studio zijn, waardoor de hoofdtelefoon later uitkomt dan gepland. Tegelijkertijd staan de AirTags wel in de startblokken en is het voor Apple wachten op het juiste moment.

De twee grote afwezigen tijdens Apple’s iPhone 12-event waren zonder twijfel de AirPods Studio en de AirTag. De twee nieuwe accessoires zijn nog altijd niet aangekondigd, terwijl eigenlijk iedereen wel weet dat ze eraan zitten te komen. Geruchtenlekker Jon Prosser deelt nu nieuwe informatie over de twee accessoires. De AirPods Studio hebben last van productieproblemen, maar het goede nieuws is dat de AirTag wel gereed is en mogelijk komende maand beschikbaar komt.



‘Productieproblemen bij AirPods Studio’

De AirPods Studio heeft volgens gelekte informatie een uniek ontwerp waardoor het niet uitmaakt hoe je de hoofdtelefoon op je hoofd zet. Er is geen specifiek linker of rechter deel en de twee oordelen zijn ook magnetisch te bevestigen aan de hoofdband. Jon Prosser meldt dat Apple problemen heeft met een aantal belangrijke functies. Welke dit zijn en of dit betrekking heeft op het design of bijvoorbeeld de geluidskwaliteit is niet bekend. Een aantal belangrijke functies zouden zijn geschrapt. Apple zou de hoofdtelefoon op z’n vroegst in december uit kunnen brengen als alles goed gaat, maar een release in maart volgend jaar is net zo waarschijnlijk.

Hou er wel rekening mee dat de beweringen van Prosser nogal vaag zijn. Hij noemt meerdere releasemaanden en is weinig concreet over welke functies geschrapt zouden worden. Op deze manier heb je het natuurlijk nooit mis. Er is nog altijd een kans dat Apple de hoofdtelefoon tijdens een event in november aankondigt, maar voorlopig is nog niks zeker.

‘AirTag is klaar, release mogelijk in november’

Tegelijkertijd lijkt er nu weer goed nieuws te zijn voor de AirTag. Eerder beweerde Prosser nog dat de AirTag uitgesteld was tot maart 2021, maar nu zouden ze toch klaar zijn om uitgebracht te worden. Bronnen beweren dat Apple komende maand iOS 14.3 uit gaat brengen, met daarin ondersteuning voor de AirTag. Het is volgens hem wachten op goede moment om de AirTag aan te kondigen.

Op dit moment is Apple nog bezig met de beta van iOS 14.2, die naar verwachting eind oktober of begin november verschijnt. Ook iOS 14.1 komt er nog aan, vermoedelijk ergens volgende week. Deze versie is standaard geïnstalleerd op de iPhone 12 en iPhone 12 Pro.