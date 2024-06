Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Van Google tot Microsoft en van browsers als Firefox tot Edge: AI vind je tegenwoordig overal. Sinds de komst van ChatGPT heeft AI (ook wel bekend als kunstmatige intelligentie) een enorme vlucht genomen. Maar wat doet Apple op dit gebied? Dat was lange tijd onduidelijk, maar tijdens de WWDC heeft Apple haar eigen overkoepelende term aangekondigd die meer duidelijkheid geeft: Apple Intelligence. Maar wat is dit precies, hoe ga jij het gebruiken en in welke producten vind je het?

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.

Wat is Apple Intelligence?

Apple Intelligence is, zoals de naam al zegt, Apple’s versie van AI, wat ook wel bekend staat als artifical intelligence of kunstmatige intelligentie. Chatbots als ChatGPT staan bekend als generatieve AI, wat betekent dat zij op basis van een opdracht iets voor jou kunnen genereren. Denk aan een samenvatting van een artikel, een kant-en-klare e-mail of het geven van antwoorden op lastigere vragen. Apple heeft al jarenlang enkele AI-functies in haar besturingssystemen, maar met Apple Intelligence slaat Apple een nieuwe weg is. Het is zeg maar een 2.0-versie van diverse nuttige AI-functies, die dankzij machine learning en de Neural Engine in Apple-producten gerealiseerd kunnen worden.

Apple Intelligence onderscheid zich door de hoge mate van privacy. Veel AI-verzoeken zullen lokaal verwerkt worden, zodat je gegevens niet naar de cloud gaan en Apple niet weet wat je doet of wat je vraagt. Veel andere AI-tools werken dankzij hele geavanceerde cloudservers, maar dat is bij Apple niet voor alles nodig.

Voor meer complexe taken heeft Apple de functie Private Cloud Compute. Zodra je een verzoek doet, checkt je iPhone of het lokaal of via een server gedaan kan worden. Als er meer rekenkracht nodig is, dan wordt het naar Apple’s privéservers gestuurd, waarbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen worden. Het wordt alleen gebruikt voor jouw persoonlijke verzoeken.

Waar vind ik Apple Intelligence?

Apple Intelligence is onderdeel van de nieuwste software-updates die Apple in het najaar van 2024 uitbrengt. Het gaat om deze software-updates:

Maar om gebruik te kunnen maken van de functies, heb je in sommige gevallen wel de nieuwste modellen nodig. Voor de iPhone heb je voor alle AI-functies een iPhone 15 Pro (of nieuwer) nodig, terwijl het op de iPad werkt met modellen met M1-chip of nieuwer. Voor de Mac heb je ook een Apple Silicon-model of nieuwer nodig.

Apple Intelligence is geen aparte app op je Apple-toestel, maar bevindt zich rechtstreeks in het besturingssysteem van je apparaat.

Wat heb ik aan Apple Intelligence?

Apple Intelligence kan heel veel dingen voor jou doen. Dit zijn enkele voorbeelden:

Geavanceerde versie van Siri, die beter begrijpt wat je bedoelt en snellere en completere antwoorden geeft

Samenvattingen maken van websites, je recente notificaties, e-mails en meer

Automatisch gegenereerde antwoorden versturen via iMessage of mail

Automatisch slimmere afspeellijsten maken in Apple Music

Afbeeldingen maken, bijvoorbeeld om iemand te feliciteren, in diverse stijlen

Acties uitvoeren, bijvoorbeeld om foto’s vragen waar bepaalde personen op staan

Maak je eigen emoji dankzij Genmoji

Verbeterde Siri dankzij Apple Intelligence

Siri is dankzij Apple Intelligence relevanter, natuurlijk en persoonlijker. Er is ook een nieuwe look, waarbij Siri minder opvallend aanwezig is maar alleen de rand van je scherm laat oplichten. Siri begrijpt beter de contextuele context, bijvoorbeeld bij vervolgvragen. Je kan ook vragen typen naar Siri, door twee keer onderaan het scherm te tikken. Dat komt vooral van pas als je niet in de gelegenheid bent om te praten.

Je kan ook Siri vragen om bepaalde functies, zelfs als je niet weet hoe de functie heet. Daarbij geeft Siri een stap voor stap instructie hoe je bepaalde dingen op je iPhone kan doen, doordat je omschrijft wat je precies wil doen. Je kan Siri opdrachten geven met content dat op het scherm staat. Je kan bijvoorbeeld vragen om de foto op te zoeken van je partner in een bepaalde outfit. Nadat Siri de foto gevonden heeft, kun je meteen vragen om deze foto mooier te maken of om te gebruiken in een notitie.

Image Playground en Genmoji

Je kan dankzij Apple Intelligence zowel eigen afbeeldingen als emoji maken. Image Playground laat je je eigen afbeeldingen maken in bepaalde stijlen. Het zijn hier duidelijk geanimeerde stijlen, om te voorkomen dat mensen dankzij AI deepfake-afbeeldingen maken.

Genmoji is een functie waarmee je met woorden je eigen emoji kan maken. Daarbij worden er meerdere varianten getoond, zodat je kan kiezen uit degene die je het best vindt passen.

Foto’s bewerken

Apple Intelligence biedt ook nieuwe functies voor foto’s. Je kan zo eenvoudig ongewenste objecten uit je foto’s verwijderen of een terugblik laten genereren. Je geeft gewoon met woorden aan wat voor terugblik je wil zien en de Foto’s-app laat het vervolgens in een bekende Terugblik-weergave zien.

ChatGPT geïntegreerd in je iPhone

Siri werkt samen met ChatGPT. Daardoor heeft Siri een berg aan extra informatie om je vragen te beantwoorden. Je kan bijvoorbeeld ook aan Siri vragen welke planten goed passen bij de planten op een foto. Siri vraagt vervolgens of je foto naar ChatGPT gestuurd wordt om je het antwoord te geven. Apple maakt gebruik van de ChatGPT 4.

Zowel Apple Intelligence als de integratie met ChatGPT zijn gratis beschikbaar. Gebruikers die betalen voor ChatGPT, kunnen hun bestaande account koppelen voor extra mogelijkheden.

Alleen in het Engels

Apple Intelligence komt helaas alleen beschikbaar in het Engels (VS). Apple zegt dat er volgend jaar meer talen ondersteund gaan worden, maar het is nog maar de vraag welke talen dit worden.