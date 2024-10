We noemden het al in ons overzicht hoeveel RAM jouw MacBook nodig heeft: 8GB is eigenlijk niet meer van deze tijd. Gelukkig heeft Apple dat ook begrepen en heeft voor mensen die van plan waren een MacBook Air te kopen een mooie opsteker. Je krijgt nu voortaan 16GB RAM, ook in de goedkoopste modellen. De prijs van alle uitvoeringen is hetzelfde gebleven, maar in plaats van 8GB centraal geheugen stopt Apple er voortaan 16GB in. Dit kostte je voorheen nog €230 extra! Het geldt ook voor het al langer bestaande model met M2-chip, die nog als het absolute instapmodel in het assortiment zat. Daarmee is jouw nieuwe MacBook Air een stuk toekomstbestendiger! Alle prijzen van de MacBook Air M3 vind je hier.

MacBook Air M2: werkgeheugen verdubbeld

Dit waren eerder vandaag nog de specs van het instapmodel M2 MacBook Air:

8‑core CPU, 8-core GPU

8 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.199,-

Dit is voortaan gewijzigd in:

8‑core CPU, 8‑core GPU

16 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.199,-

Let op als je de komende tijd deze MacBook wilt kopen, want bij andere winkels zal nog niet meteen sprake zijn van aangepaste producten. Alleen als je bij Apple koopt weet je op dit moment zeker dat je 16GB RAM krijgt. Gaandeweg zullen ook andere winkels de ‘nieuwe’ modellen met 16GB RAM op voorraad krijgen.

MacBook Air M3: ook werkgeheugen verdubbeld

Dit waren de belangrijkste specs van de M3 MacBook Air 2024:

8-core CPU

8- of 10-core GPU (13-inch); 10-core GPU (15-inch)

8GB, 16GB of 24GB centraal geheugen

256GB, 512GB, 1TB of 2TB opslag

Prijs: vanaf €1.299,-

Dit is nu geworden:

8-core CPU

8- of 10-core GPU (13-inch); 10-core GPU (15-inch)

16GB of 24GB centraal geheugen

256GB, 512GB, 1TB of 2TB opslag

Prijs: vanaf €1.299,-

Er zijn geen verdere upgrades van het werkgeheugen mogelijk, dus bij het topmodel van de MacBook ir M3 krijg je altijd maximaal 24GB RAM.

Bekijk ook ons overzicht van MacBook Air M3-prijzen, zodat je een indruk krijgt welke uitvoeringen er zijn en wat de bijbehorende adviesprijzen zijn. Je kunt ook bij andere winkels gaan kijken, maar die hebben op het moment van schrijven nog niet de nieuwe modellen met meer werkgeheugen.

Alleen nog Macs met 16GB RAM of meer

Deze aanpassing van de Macs geldt over de hele linie. Apple levert vanaf nu alleen nog Macs met minimaal 16GB centraal geheugen. Het geldt ook voor de eerder deze week geïntroduceerde iMac 2024, Mac mini 2024 en MacBook Pro 2024: er zit altijd 16GB centraal geheugen of meer in.

Ironisch genoeg zei een topman van Apple een tijdje geleden nog dat 8GB RAM genoeg is, ook voor professionals. Hij reageerde daarbij op opmerkingen dat 8GB volgens algemene normen toch wat aan de krappe kant is. Maar volgens topman Bob Borchers is de unified memory architecture van Apple totaal niet te vergelijken met dat van andere fabrikanten.

Mogelijk heeft deze verbetering op het gebied van werkgeheugen te maken met Apple Intelligence. Volgens Apple is 8GB daarvoor voorlopig voldoende, maar toekomstige grote taalmodellen kunnen meer RAM vereisen en het zou zonde zijn als je dan alweer een nieuwe MacBook moet aanschaffen – of dat de gebruikservaring niet helemaal is zoals Apple het had bedoeld.