Apple heeft voor het eerst de zogenaamde Detailed City Experience van Apple Kaarten in Nederland uitgebracht. Amsterdam heeft de primeur, waardoor de kaarten in de hoofdstad er nog nauwkeuriger uit zien. Ook speciale gebouwen hebben nu extra veel detail.

Ini 2018 is Apple begonnen met het compleet vernieuwen van Apple Kaarten. In diverse landen en regio’s is Apple eigen kaartmateriaal gaan verzamelen, waardoor er meer detail te zien is in de omgevingen en tijdens het navigeren. In 2022 werden de vernieuwde Apple Kaarten in heel Nederland uitgebracht, gecombineerd met Look Around en snelheidslimieten. Maar de ontwikkeling bij Apple stond niet stil. In 2021, als onderdeel van iOS 15, kwam Apple met de zogenaamde Detailed City Exprience, in het kort ook wel DCE genoemd. Daarmee zijn wegen nóg nauwkeuriger (met onder andere wegmarkeringen), is beplanting gedetailleerd in beeld en krijgen bepaalde gebouwen met de hand ontworpen 3D-modellen. Sindsdien rolt Apple deze verbeterde weergave stapsgewijs uit en vandaag is bekend geworden dat het ook in Nederland beschikbaar komt.

Deze nieuwe weergave voor Apple Kaarten in Amsterdam wordt op dit moment uitgerold en zal in de loop van de avond beschikbaar komen. Het kan daardoor even duren voordat de weergave voor jou zichtbaar is. Het heeft daarom geen zin om in de reacties te melden dat je de nieuwe weergave nog niet ziet. Het verschijnt vanzelf in Apple’s Kaarten-app. Je hoeft hier geen iOS-update voor te installeren.

Apple Kaarten DCE in Nederland: Amsterdam nu gedetailleerder

De Detailed City Experience omvat een aantal verbeteringen voor het kaartmateriaal van Apple Maps. Allereerst zijn bijzondere en kenmerkende gebouwen tot in detail ontworpen met 3D-modellen, waarbij alles ook in kleur en met mooie belichting gemaakt is. Er is ook altijd een extra gedetailleerde weergave voor de donkere modus, zodat dergelijke bezienswaardigheden er altijd mooi uit zien.

Ten tweede zijn wegen een stuk nauwkeuriger. Door in te zoomen op de kaart zie je precies hoeveel rijbanen een weg heeft, waar zebrapaarden en alle overige wegmarkeringen zoals haaientanden, fietspaden en meer zich bevinden. Ook begroeiing zoals bomen zijn nauwkeurig in het straatbeeld meegenomen, wat met name parken veel mooier maakt. Tot slot is de kaart ook tijdens het navigeren gedetailleerder, met name bij ingewikkelde kruispunten waar wegen onder en boven elkaar langs gaan. De app wisselt dan naar een zogenaamde voorruitweergave, waarbij je een weergave op wegniveau ziet. Alles is daarbij in 3D weergegeven, voor meer overzicht en een duidelijkere route. De nauwkeurige wegen zijn via eigen voertuigen, voetgangers en vliegtuigen vastgelegd.

In Nederland is vanaf nu Amsterdam uitgevoerd in deze DCE-weergave. Voor de Nederlandse release heeft Apple diverse bekende bezienswaardigheden in Amsterdam voorzien van een nieuwe weergave. Denk aan de de bekende musea, de Magere Brug (met bootje) en Amsterdam Centraal Station. Deze bekende gebouwen hebben nu extra veel kleur en detail.

Zodra je inzoomt op de wegen in de gewone kaartweergave, zie je ook hoe gedetailleerd de wegen nu zijn. In plaats van een enkele grijze baan, zie je nu precies de rijstroken en de rijbanen voor afslagen. De nieuwe weergave helpt je beter je weg te vinden, met name dus bij ingewikkelde kruispunten.

Voorbeeld van de DCE-weergave in de VS. Amsterdam krijgt dezelfde weergave.

De nieuwe DCE-weergave voor Apple Kaarten in Nederland omvat dus de gehele regio Amsterdam. Daarbuiten heb je gewoon de standaardweergave zoals je die de afgelopen jaren van Apple gewend bent. De vernieuwde weergave wordt op dit moment nog uitgerold. Omdat het via Apple’s eigen servers wordt uitgerold, is er geen iOS-update nodig. Iedereen met iOS 15 of nieuwer krijgt de nieuwe weergave te zien.