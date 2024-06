In een verklaring aan de Financial Times (paywall) heeft Apple laten weten dat de genoemde functies op dit moment niet in de EU kunnen worden ingevoerd in iOS 18 en macOS Sequoia. Eerst wil Apple goed onderzoeken of en hoe de functies kunnen voldoen aan de Europese mededingingsregels. Dit doet denken aan een soortgelijke beslissing van Meta, die de Instagram Threads-dienst aanvankelijk niet in de EU wilde invoeren uit angst dat het niet zou voldoen aan de privacyregels.

Een Apple-woordvoerder gaf aan:

Vanwege de onzekerheid over de regelgeving als gevolg van de wet op de digitale markten denken we dat we drie van deze nieuwe functies – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing-uitbreidingen en Apple Intelligence – dit jaar nog niet aan onze EU-gebruikers kunnen aanbieden.

Dit is een tegenvaller voor iPhone-gebruikers die dachten dat ze de Apple Intelligence-functies en andere vernieuwingen konden proberen door simpelweg een andere taal in te stellen. Apple Intelligence werkt voorlopig alleen in het Amerikaans Engels. We waren er al op voorbereid dat we de vernieuwde Siri voorlopig niet in het Nederlands zouden kunnen gebruiken, maar algemene functies zoals iPhone Mirroring zijn onafhankelijk van de taal. Dat ook de nieuwe SharePlay-functies voorlopig komen te vervallen, is een tegenvaller. iPhone Mirroring is dé belangrijkste nieuwe functie in macOS Sequoia, waarmee je het scherm van je iPhone realtime op de Mac kunt bekijken en bedienen. De iPhone kan daarbij vergrendeld in je tas blijven zitten. Ook krijg je meldingen van de IPhone te zien op het Mac-scherm en je kunt er ook op reageren. FaceTime krijgt de mogelijkheid om met SharePlay schermen te delen in FaceTime, zodat je het scherm van een vriend kan overnemen om te helpen bij problemen.

Het scherm van een vriend overnemen in FaceTime: voorlopig niet in de EU

Het is nog onduidelijk op welk vlak de nieuwe functies niet voldoen aan de Digital Markets Act. Apple zegt in een verklaring dat ze de “privacy en veiligheid” in gevaar kunnen brengen. Mogelijk komen de functies op een later moment nog wel, maar dat kan ook een behoorlijke tijd gaan duren.

Overigens is het niet zo dat de Amerikanen vanaf dit najaar toegang krijgen tot álle Apple Intelligence-functies. In september worden wel de Genmoji, Image Playground en Writing Tools verwacht, maar veel Siri-functies komen pas in 2025.

Handig, maar niet voor ons: je iPhone bedienen vanaf je Mac.

De verklaring van Apple komt op een moment dat de Europese Commissie zit te broeden op een boete, omdat Apple niet zou voldoen aan de DMA. Eurocommissaris Margrethe Vestager heeft gezegd dat er “zeer ernstige problemen” zijn met de oplossingen die Apple heeft gekozen om te voldoen aan de DMA. Waarschijnlijk hebben die te maken met de Core Technology Fee die Apple in rekening wil brengen als apps en diensten gebruik maken van een andere betaaldienst.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.