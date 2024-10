Lange tijd had de iPhone Pro één concurrent: het grotere Pro Max-model. Maar in 2024 is alles anders, omdat je ook bij de Pro een iets groter scherm krijgt, zonder dat je meer hoeft te betalen. Bovendien krijg je nu ook de 5x zoomfunctie met tetraprisma-lens, die voorheen nog exclusief was voor de Pro Max. Toch gaat voor veel mensen de keuze niet tussen de Pro en Pro Max, maar is er een heel andere concurrent verschenen: de standaard iPhone 16. Die heeft zo’n inhaalslag gemaakt, dat het wel heel aantrekkelijk is geworden om eens wat verder te kijken dan de Pro. Is de iPhone 16 Pro daarmee buiten spel gezet? In deze review lopen we alle verbeteringen en plus- en minpunten langs.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). Deze review is geschreven in september/oktober 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De geteste iPhone 16 Pro’s zijn een naturel exemplaar met 1TB opslag, beschikbaar gesteld door Apple, en een zelf aangeschaft 512GB zwart exemplaar.

Mocht je op zoek zijn naar een vergelijking van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro: die hebben we natuurlijk ook. We zetten daarin alle verschillen op een rij, zodat je weet wat je extra krijgt op de Pro. Ook hebben we een vergelijking iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro gemaakt, om duidelijk te maken wat er vernieuwd is ten opzichte van vorig jaar.

iPhone 16 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de iPhone 16 Pro:

Nieuwste flagship iPhone, opvolger van iPhone 15 Pro

Groter 6,3-inch Super Retina XDR-scherm met Dynamic Island

Snellere A18 Pro-chip

Usb-c-poort met usb 3-snelheid

Nu met Cameraregelaar en opnieuw met Actieknop

Verbeterd camerasysteem, nu met 5x zoom

Langere batterijduur

Sneller opladen via MagSafe

Wifi 7 en Thread

Opslag vanaf 128GB

Verkrijgbaar vanaf €1.229,- (zie ook iPhone 16 prijzen)

De iPhone 16 Pro in het zwart; één van de twee kleuren die we getest hebben.

Design van de iPhone 16 Pro

Afmetingen: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm (Pro Max is 163,0 x 77,6 x 8,25 mm)

Gewicht: 199 gram (Pro Max weegt 227 gram)

Zelfde design als vorig jaar

Grotere behuizing, maar niet té groot

Uitstekende materialen en bouwkwaliteit, zoals we gewend zijn

Voorzien van nieuwe knop: Cameraregelaar

De iPhone 16 Pro is groter geworden en heeft een groter display, maar het is nog steeds een heel handzaam toestel. Hij is iets langer en breder, maar de dikte is hetzelfde gebleven zoals je in onderstaande tabel kunt zien. Ik vind dat de iPhone 16 Pro nog steeds prettig in de hand ligt en nog goed met één hand te bedienen is. Het grotere scherm vertaalt zich dan ook niet 1-op-1 in een veel grotere behuizing, omdat Apple de schermranden dunner heeft gemaakt.

Eigenschap iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Lengte 149,6 mm 146,6mm Breedte 71,5mm 70,6mm Dikte 8,25mm 8,25mm Gewicht 199 gram 187 gram

Op het eerste gezicht is het zelfs moeilijk om de twee van elkaar te onderscheiden: het uiterlijk is hetzelfde, met de vlakke glasplaat aan de voorkant en de rondingen bij de hoekpunten. De knoppen, microfoons en speakers zitten op dezelfde plaats en ondanks de verbeteringen aan de camera ziet ook die er precies hetzelfde uit. Apple heeft opnieuw gekozen voor titanium, ook nu weer in rustige tingen. Zeker in vergelijking met de knalkleuren van de standaardmodellen ogen de Pro-modellen eerder wat saai. We hadden dan ook moeite om een kleur te kiezen. Naturel en wit zijn precies hetzelfde gebleven, zwart is iets donkerder dan vorig jaar en de blauwe kleur op de foto hieronder heeft plaats moeten maken voor het goudkleurige Desert. Onze keuze viel uiteindelijk op zwart en naturel. Prima, niks mis mee. Maar spannend is anders.

Aan de achterkant is er feitelijk geen verschil tussen de iPhone 16 Pro en de iPhone 15 Pro.

Het verschil in gewicht van 12 gram vind ik niet noemenswaardig. Aan de onderkant vind je de usb-c-poort, die met de juiste kabel in staat is om data met Thunderbolt-4 snelheid over te zetten.

Er zijn twee veranderingen die ik nog niet heb genoemd. De grootste verandering is de nieuwe Cameraregelaar, waar ik het verderop uitgebreider over zal hebben. De andere verbetering is onzichtbaar, maar gaat je in de toekomst wel een hoop geld schelen. Ik heb het over het verbeterde Ceramic Shield, dat nu 50% sterker is dan vorig jaar. We konden onze testtoestellen niet laten vallen om het te controleren, maar als je ooit uit eigen zak een schermreparatie hebt moeten betalen, zul je het zeker waarderen. Er zijn op YouTube wel drop-tests te vinden, waarvan de een nog absurder is dan de ander. Als je er met een hamer op slaat en met een mes langs schraapt, gaan het scherm en de randen kapot. Ook onder normalere omstandigheden kan het materiaal alsnog kapot gaan, als de iPhone onder de verkeerde hoek valt. Dat is gemakkelijk te voorkomen: met een iPhone 16 Pro-hoesje!

Een zwarte iPhone 16 Pro naast een blauwe iPhone 15 Pro

Zelf gebruik ik ook altijd een hoesje, waardoor ik nog nooit heb wakker gelegen van schermbreuk, maar het is goed om te weten dat Ceramic Shield sinds de eerste introductie op de iPhone 12 toch niet helemaal heeft stilgestaan.

Scherm van de iPhone 16 Pro

Uitstekend Super Retina XDR-display

Groter scherm: 6,3-inch OLED (was 6,1-inch)

Schermresolutie 2622 x 1206 pixels (was 2556 x 1179 pixels)

Pixeldichtheid 460 ppi (gelijk gebleven)

Aanpasbare verversingsgraad van 1 tot 120 Hz (ProMotion)

Nu nog verder te dimmen, namelijk tot 1 nit (was 2 nits)

Piekhelderheid van 2.000 nits buitenshuis (gelijk gebleven)

HDR, TrueTone, always-on en andere technologieën van voorgaande modellen

De iPhone 16 Pro heeft nog steeds een uitstekend OLED-scherm, dat erg helder en scherp is. Qua technologie is er echter niets veranderd: dit is nog steeds hetzelfde Super Retina XDR-display met ProMotion, TrueTone, HDR enzovoort. Het enige verschil is dat het scherm iets groter is geworden (6,3-inch) waardoor je simpelweg 66 x 27 meer pixels krijgt, zonder dat het scherm nog scherper wordt. Aan de pixeldichtheid is namelijk niets veranderd: die is nog steeds 460 ppi, zoals de afgelopen jaren bij iPhone gebruikelijk is. En aan de kijkervaring is ook niets veranderd: die extra pixels zijn echt nauwelijks merkbaar. Alleen als je de twee schermen van de iPhone 15 Pro en iPhone 16 Pro naast elkaar legt met een stuk tekst erop, zul je zien dat er op het nieuwe model net een regel meer tekst past.

Het Dynamic Island, waarin de 12-megapixel TrueDepth-camera is verwerkt. Ik vind dit nog steeds een van de beste innovaties van Apple in de afgelopen jaren. Na een tijdje raak je er zo aan gewend, dat het niet eens meer opvalt. Je krijgt er als het ware een blinde vlek voor, zeker omdat het in veel apps opgaat in een zwarte balk of een donkere plek van je wallpaper. Op andere momenten is het minischermpje juist heel erg aanwezig, bijvoorbeeld bij het navigeren, luisteren van muziek of het volgen van een sportwedstrijd. Je ziet alles in een oogopslag, ook als je even iets anders aan het doen bent.

Een andere geweldige (maar ook al wat langer bestaande) toevoeging vind ik nog steeds het always-on scherm. Als je in bed ligt kun je nog steeds de tijd en datum zien, eventueel met notificaties of foto’s. Als ik ‘s nachts even wakker word zie ik het tijdstip duidelijk op het scherm. Ik heb nog geen leesbril nodig, maar ook voor mensen met bril is het goed af te lezen, zonder dat je eerst je bril moet pakken. En tegelijk verblindt het niet, zeker nu de helderheid van het scherm nog verder omlaag gaat. De iPhone 16 Pro is namelijk in staat om 1 nit schermverlichting te tonen, terwijl dat bij zijn voorganger nog 2 nits was. Ik heb dit in een donkere kamer bekeken en zag duidelijk verschil.

Wat ik ook even wilde testen is of de secondewijzer in de Standby-modus vloeiend ronddraait, want dat is bij de Apple Watch Series 10 niet het geval. Die ververst het scherm 1x per seconde, waardoor de secondenwijzer tikt. Op de iPhone niet: daar draait de wijzer soepeltjes rond, zonder sprongen.

Over de rest kunnen we kort zijn: dat is allemaal hetzelfde. 2.000 nits helderheid buitenshuis en 1.600 nits bij HDR-content, ProMotion (1 t/m 120 Hz), TrueTone en meer. Er zijn toestellen die meer helderheid en een hogere pixeldichtheid bieden (bijv. Google Pixel) maar is dat wel echt nodig? Je oog ziet het verschil niet.

Vanuit donkere omgevingen kan het iPhone 16 Pro scherm een wat niet-realistisch gekleurde weergave tonen.

Alles ziet er fantastich uit, zoals gewoonlijk, behalve als je tegen het licht in kijkt zoals op de foto hierboven. De kleuren op het scherm komen dan niet goed overeen met de werkelijkheid.

Cameraregelaar op de iPhone 16 Pro

Extra knop om snel de camera te starten

Veel mensen zullen maar een fractie van de mogelijkheden benutten

Cameraregelaar vergt wel wat gewenning

Hoog tijd om de grootste vernieuwing van dit jaar te bespreken, die je tot onze grote verrassing op alle iPhone 16-modellen vindt: de Cameraregelaar. Meestal krijgen eerst de Pro-modellen een dergelijke knop en volgen de standaardmodellen een jaar later, zoals bij de actieknop gebeurde. Als je naar de (toch wel wat complexe) bediening van de Cameraregelaar kijkt, is het überhaupt opmerkelijk dat de standaardmodellen er eentje krijgen.

Door te vegen kun je inzoomen met de Cameraregelaar.

Je merkt: ik ben een beetje jaloers dat iedereen dit nu al heeft en dat het niet exclusief op de Pro zit. Ik wil met mijn Pro wel het idee hebben dat ik veel meer functionaliteit krijg, anders had ik net zo goed voor de standaard iPhone 16 kunnen kiezen. Maar dat is kenmerkend in 2024 en blijkt ook duidelijk als je de iPhone 16 review van collega Benjamin leest. De iPhone 16 is completer dan ooit, waardoor je je kunt afvragen of je een Pro moet kiezen.

Bekijk ook iPhone 16 review: completer dan ooit In deze review van de iPhone 16 lees je wat wij vinden van het nieuwe standaardmodel van 2024. De iPhone 16 biedt meer functies voor hetzelfde geld en kruipt steeds dichter bij het Pro-model. Maar wat zijn de voor- en nadelen van de iPhone 16? In deze review bespreken we het.

Terug naar de Cameraregelaar: deze knop aan de zijkant is bedoeld om snel de camera te kunnen starten en tussen camera-instellingen te wisselen. Eenmaal drukken start de camera, nogmaals drukken maakt een foto en ingedrukt houden start een video-opname. Dit zijn de drie activiteiten die je waarschijnlijk het meest zult gebruiken, want voor de rest van de handelingen geldt nog wel een aardige leercurve. Ik ben wel enthousiast over de Cameraregelaar, omdat het (ondanks de leercurve) een knop is waar bijna iedereen wel iets aan heeft. De iPhone is immers steeds meer een camera/computer geworden waarmee je toevallig ook nog kunt bellen.

Nu nog makkelijker foto’s maken met de Cameraregelaar

Wat ik handig vind, is dat de knop iets is verzonken waardoor je de camera niet per ongeluk activeert. En hij is op de tast gemakkelijk terug te vinden. Het heeft overigens ook weer een nadeel, want bij hoesjes van derden is het een beetje een gepriegel bij de inkeping – juist omdat de knop wat dieper weg zit in de behuizing. Na een paar dagen met een hoesje van een ander merk ben ik daarom maar weer teruggegaan naar het originele Apple-siliconenhoesje, omdat die niet een gat, maar een geleidend vlak aan de zijkant heeft.

Ook handig is dat de Cameraregelaar zowel staand als liggend te gebruiken is. Hij zit eigenlijk altijd op de juiste plek, ook bij de grotere toestellen. De knop is multifunctioneel en herkent hard en zacht indrukken en vegen. Bij zacht indrukken krijg je haptische feedback, zodat je weet dat de aanraking is geregistreerd. De knop heeft heel wat functies, zoals vegen om in te zoomen en om instellingen te kiezen.

Foto’s maken met de iPhone 16 Pro: je vingers zitten zowel staand als liggend altijd goed voor de Cameraregelaar

Bepaalde handelingen duren wat langer voordat je ze ontdekt. Zo kregen we op de redactie aanvankelijk de indruk dat je niet tijdens het videofilmen niet kan inzoomen met de knop, maar dat kan wél. Het kan zelfs op twee manieren. De eerste is dat je een zoomfactor kiest (bijvoorbeeld 1,3x) en daarna de knop ingedrukt houdt om te filmen. Je veegt vervolgens met je vinger over de knop als je wilt in- en uitzoomen. De tweede manier is aanvankelijk wat harder op de knop drukken om de video-opname te starten. Daarna leg je je vinger weer licht op de knop om de zoomfunctie te activeren. Je zou ook de video op de normale manier kunnen starten (via het scherm) en vervolgens de Cameraregelaar licht indrukken om te zoomen.

Maar heel eerlijk: echt soepel gaat dat nog niet, want door al dat gefrutsel met de verzonken knop is de kans groot dat je wiebelt tijdens de opname. Een draaiwieltje zoals de Digital Crown zou gemakkelijker zijn geweest, maar dat zou op een iPhone niet goed passen.

Foto’s maken met de Cameraregelaar

Kortom: gemengde gevoelens over deze knop. Hij is heel veelzijdig en geeft toegang tot heel wat functies, maar het frustreert een beetje dat we het nog niet goed onder de knie hebben. Van de andere kant: ook als je maar een tiende van de mogelijkheden benut, is hij nog steeds goed bruikbaar. En qua technologie is het ook nog eens een knap staaltje werk, door z’n druk- en aanraaksensoren. Bediening? Ook niks mis mee: als je de iPhone in landscape-stand houdt valt je vinger automatisch op de knop. En in portrait-modus zit er ook altijd wel een vinger vlakbij de knop.

iPhone 16 Pro Camera: nu met 5x zoom

Ultragroothoek is nu 48-megapixels

Groothoek is verbeterd en sneller bij het maken van 48-megapixel foto’s (“zero shutter lag”)

5x tetraprisma zoom nu op beide Pro’s

4K op 120fps filmen (was 60 fps) met slo-mo effect

Vernieuwde Fotografische stijlen, die voor mij niet zoveel toevoegen

Veel tools, waardoor je je afvraagt of je ze wel allemaal zult gebruiken

De camera van de iPhone 16 Pro is ook dit jaar weer iets verbeterd. Er zit een verbeterde 48-megapixel ultragroothoekcamera in, een snellere 48-megapixel Fusion Camera en een 5x tetraprisma zoom, waar je vorig jaar nog een Pro Max voor nodig had.

De camera van de iPhone 16 Pro (ik gebruik een hoesje, ook omdat het toestel door de uitstekende cameralenzen dan niet wiebelt).

Ook zijn de Fotografische stijlen nu direct aanwezig in de Camera-app, met de mogelijkheid om het nog achteraf aan te passen in de Foto’s-app. Zo heb je nu meer controle over de huidtinten en de stemming van een foto. Het heeft mij nog niet over de streep getrokken om voortaan meer gebruik te maken van de fotografische stijlen, maar ik kan me voorstellen dat het interessant kan zijn voor mensen die veel foto’s op sociale media zetten en daarbij een vaste kleurtint willen hanteren.

Een grote ergernis van veel mensen is dat veel foto’s die je met een smartphone maakt tegenwoordig erg onrealistisch gekleurd zijn. Zelf hou ik daar ook niet van en maak ik liever foto’s die eruit zien zoals ik het met eigen ogen heb gezien. Wat mij betreft is onderstaande foto (gemaakt met de ‘nieuwe’ Fusion-lens) daarin geslaagd.

Een foto gemaakt met iPhone 16 Pro hoofdcamera: kleurig en realistisch, niet overdreven aangepast door computationele trucjes.

We hebben de afgelopen dagen meerdere foto’s gemaakt met de camera’s van de iPhone 16 Pro en hebben die vergeleken met de iPhone 15 Pro. Echt grote verschillen zijn er niet. Er zijn dan ook geen echt grote technische verbeteringen doorgevoerd die je in het dagelijks leven merkt. Wel merkte ik bij het bekijken van de verschillende foto’s opnieuw dat de gewone iPhone 16 misschien toch niet zo’n gek idee is. Kijk bijvoorbeeld eens naar de macrofoto, die gemaakt is met een iPhone 16 Pro. Die heeft bij de onscherpe gedeeltes een soort ‘verschuif-effect’, waarbij het lijkt alsof verschillende beelden iets verschoven over elkaar zijn geplakt, om een onscherp effect te geven. Nu de standaard iPhone 16 ook heel behoorlijke macrofoto’s kan maken vraag ik me af of ik hiervoor nog wel een Pro zou moeten kopen. Die van de Pro zijn immers ook niet perfect en die van de gewone 16 zijn waarschijnlijk goed genoeg voor wat ik nodig heb (en dat geldt waarschijnlijk voor de meerderheid van de iPhone-gebruikers).

Bekijk hier een macrofoto, gemaakt met de iPhone 16 Pro Macrofoto van bloem, gemaakt met de iPhone 16 Pro.

Nieuw is dat de ultragroothoeklens nu van 12-megapixel naar 48-megapixel is gegaan. Dit zou moeten resulteren in mooiere foto’s, maar hoewel onderstaande foto er prima uitziet, kan ik weinig verschil ontdekken met de foto’s die mijn iPhone 15 Pro (Max) maakte.

Bekijk hier een foto gemaakt met de ultragroothoek van de iPhone 16 Pro Foto gemaakt met de ultragroothoek van de iPhone 16 Pro

De ‘zero shutter lag’ van de nieuwste modellen merk je alleen als je 48-megapixel ProRAW- en HEIF-foto’s maakt, niet bij je dagelijkse kiekjes. Wat wel impact heeft is dat je nu op de iPhone 16 Pro tot 5x kunt inzoomen. Dit was bij zijn voorganger beperkt tot 3x. Het was voor mij ook de belangrijkste reden om vorig jaar de iPhone 15 Pro Max te nemen (en dat is qua zoom goed bevallen, maar qua toestelformaat iets minder). Vandaar dat ik blij ben dat ik nu weer terug kan naar het kleinere formaat en toch alle functionaliteit krijg. Afgezien van het schermformaat en de batterij zijn beide Pro-modellen dit jaar exact hetzelfde en dat zal de keuze voor veel mensen een stuk makkelijker maken. Ik had stiekem gehoopt dat Apple de zoom nog verder zou hebben uitgebreid, bijvoorbeeld tot 10x zoom.

De mogelijkheid om 4K op 120fps te filmen is wel leuk om even te proberen, bijvoorbeeld als je in een skatepark bent. De opname wordt vloeiender dan met 60fps, maar je kunt ook mooie slow motion toevoegen voor een dramatisch effect. Ook dan blijft het beeld opmerkelijk scherp. Superhandig is dat je nu in de Foto’s-app meteen een aanpassing kan doen van de snelheid: je kunt kiezen uit 50%, 25% of zelfs 20%. Ook kun je onderin het scherm aangeven welk fragment je vertraagd wilt zien, dus zonder dat je vooraf vooraf al had gekozen voor een slow motion-video. Het zie er meteen heel professioneel gefilmd uit (zeker als je zorgt voor wat stunts en explosies).

Ik ben ook wel onder de indruk van de nieuwe Audiomix-functie, waarbij je de audio achteraf kunt aanpassen. Zeker als je een video hebt gemaakt in een drukke omgeving, kan het zijn dat de persoon die in beeld is wordt overstemd door andere geluiden. Je kunt dit dan simpelweg aanpassen.

Hoewel Apple de iPhone-camera niet radicaal heeft veranderd zijn er genoeg verbeteringen in de hardware en software om van een mooie upgrade te spreken. In de EU zullen we het dan ook vooral van de camera moeten hebben, als excuus om te upgraden. Heb je nog niet eerder een iPhone met “zeven lenzen” gehad (zoals Apple het noemt), dan valt er genoeg te ontdekken.

Wil je meer mooie foto’s zien die met de iPhone 16 Pro zijn gemaakt, bekijk dan eens deze reportage van Sebastiaan de With.

Batterij en opladen van de iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro kan echt sneller opladen met een 35 Watt adapter (of meer)

Opladen met kabel gebeurt nu rond 30 Watt (was voorheen 26/27 Watt)

Meegeleverde kabel is geschikt voor opladen tot 60 Watt

Opladen met MagSafe Charger nu verhoogd naar 25 Watt

Geschikt voor Qi2

Batterijduur ca. 14 uur bij continu gebruik (op basis van meting)

Een groot mysterie was er de afgelopen tijd rondom de iPhone 16 Pro-modellen: was het echt mogelijk om op 45 Watt te snelladen? Om de proef op de som te nemen pakten we de 45 Watt IKEA-oplader om een iPhone 15 Pro en iPhone 16 Pro onder exact dezelfde omstandigheden vanaf 0% batterijlading op te laden. We sloten beide toestellen op hetzelfde stopcontact en in dezelfde oplaadpoort van dezelfde stroomadapter aan. Het resultaat was als volgt:

We vermoedden al dat er toch wel sprake is van een verbetering, al is het verschil niet groot. Uit metingen van ChargerLab is inmiddels gebleken dat de iPhone 16 Pro inderdaad bij een iets hoger wattage kan opladen, namelijk rond de 30 Watt. Je moet hiervoor een stroomadapter van maximaal 35 Watt hebben. Krachtiger mag ook, maar dit heeft geen invloed op het resultaat. De iPhone 15 Pro blijft net als bij voorgaande toestellen steken op 26/27 Watt, ongeacht de adapter. Onze bevindingen kloppen dus: er is sprake van een kleine verbetering.

De iPhone 16-modellen hebben ook een langere batterijduur gekregen, dankzij een grotere batterij en allerlei optimalisaties. Bij continu gebruik hebben we 14 uur gemeten en dat betekent dat je met gemak het einde van de dag haalt (er vanuit gaande dat je ook wel eens een schermpauze neemt). De werkelijke batterijduur zal een stuk lager liggen, omdat niemand zijn iPhone continu gebruikt.

iPhone 16 Pro hardware

A18 Pro op de Pro-modellen

8GB RAM

Wifi 7

Bluetooth 5.3

Tweede generatie ultrawideband voor nauwkeurig zoeken

Satellietberichten versturen, ook als je niet in nood bent (momenteel alleen US)

De iPhones beschikken al jaren over meer rekenkracht dan nodig is voor dagelijks gebruik. Dit jaar is er echter een excuus die extra rekenkracht: de belofte dat je ooit in staat bent om Apple Intelligence te gebruiken. We kunnen dit via een omweg al een beetje testen, maar hoe het op de iPhone 16 Pro presteert bij geavanceerdere taken zoals het genereren van afbeeldingen en het doorspelen van opdrachten naar ChatGPT is nu nog niet te beoordelen. Deze functies zitten nog niet in de beta.

Waarom heb je dan wel zoveel power nodig? Nou, om bijvoorbeeld veeleisende games te spelen. Apple probeert al jaren om de iPhone, iPad en Mac als gameconsole te positioneren, maar dat trekt uiteindelijk maar een beperkt publiek.

Ook dit jaar weet de iPhone met bescheiden specs de concurrentie te verslaan. Om een voorbeeld te geven: de iPhone heeft 8GB RAM, terwijl de topmodellen van Samsung en Google 12GB hebben. Toch scoort de iPhone 16 Pro beter in benchmarks: de Geekbench-score laat 50% betere single-core performance zien in vergelijking met de Galaxy S24 Ultra, die op een Snapdragon 8 Gen 3 draait. Bij multi-core performance liggen ze wat dichter bij elkaar, maar de iPhone wint nog steeds. En in de multi-core test haalt de iPhone 16 Pro ruim 8.300 punten, terwijl de Google Pixel 9 Pro (XL) maar bij 4.700 blijft hangen – een enorm verschil.

Deze betere performance is overigens niet alleen te danken aan de tweede generatie 3-nanometer chip (A18 Pro) met 8-core GPU, die volgens Apple 20% beter presteert dan de iPhone 15 Pro. Het komt ook door het vernieuwde interne design van aluminium, bedekt met grafiet, waardoor de warmte beter afgevoerd kan worden. Daardoor kunnen de toestellen ook voor een langere periode topprestaties leveren, zonder warm te worden.

Al met al biedt de A18 Pro-chip meer performance dan de meeste mensen nodig hebben – en dat biedt een mooi vooruitzicht voor de toekomst.

Apple heeft de satellietdienst ook verbeterd, maar alleen in de VS. Naast noodoproepen via de satelliet kun je nu ook tekstberichten naar anderen sturen, ook als er geen sprake is van een noodgeval. En terwijl de Amerikanen nog steeds klagen dat we in de EU the most fun version of iOS hebben (omdat het besturingssysteem op bepaalde punten wat meer open is gezet) en zich achtergesteld voelen omdat de SpO2-sensor op hun Apple Watch is afgepakt, is het omgekeerde toch echt het geval. Het zijn de Amerikanen die nog steeds de meeste functies tot hun beschikking hebben. De lijst met functies die we in Nederland niet kunnen gebruiken is ook dit jaar weer gegroeid.

Bekijk ook Deze Apple-diensten en -functies zijn (nog steeds) niet in Nederland en België beschikbaar Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die nog niet in Nederland en België beschikbaar zijn.

Voor wie is de iPhone 16 Pro?

De iPhone 16 Pro heeft dit jaar een sterke concurrent uit eigen huis: de standaard iPhone 16. Die is kleurrijker, heeft bijna alle functies die je ook op de Pro vindt en is een stuk goedkoper. Zeker nu Apple de camera’s een upgrade heeft gegeven, waardoor je in feite over vier verschillende lenzen beschikt (in werkelijkheid zijn het er twee, maar zoom en macro tellen mee als extra lenzen). Volgens Apple’s redenering beschik je bij de iPhone 16 Pro over zeven lenzen, waarbij ook de verschillende brandspuntstafstanden van de hoofdcamera meetellen. Voorheen koos ik de iPhone Pro vooral vanwege de camera, maar nu deze op de standaardmodellen een sprong vooruit heeft gemaakt, is dat geen vast gegeven meer.

De kleuren van de iPhone 16 zijn veel gevarieerder dan die van de iPhone 16 Pro.

Tel daarbij op dat de iPhone 16 in veel leukere kleuren te krijgen is en een stuk goedkoper is en ik verbaas me niet als meer mensen dan ooit dit jaar voor de iPhone 16 hebben gekozen.

Ben je echter in de markt voor de Pro-modellen, dan is de iPhone 16 Pro weer de beste keuze. Zeker nu de Pro Max geen extra functies heeft, zou je wel gek zijn om 250 euro extra te betalen voor een toestel met een iets groter scherm. Het scherm is van de 16 Pro zelf is ook al iets groter, zonder dat het toestel zelf veel groter wordt.

Zoals gebruikelijk heeft het geen zin om te upgraden als je het model van vorig jaar hebt. Met de iPhone 15 Pro krijg je (op termijn) ook toegang tot Apple Intelligence en de camerafuncties liggen vrijwel op hetzelfde niveau. Upgraden heeft wat ons betreft vooral zin als je een iPhone 13 Pro of ouder hebt, zodat je de verbeteringen echt merkt en er met een paar sprongen op vooruit gaat.

Conclusie iPhone 16 Pro review

De iPhone 16 Pro is de beste keuze als je het topmodel van Apple wil hebben: het scherm is groot genoeg en je bent 250 euro goedkoper uit dan met de iPhone 16 Pro Max, die precies dezelfde functies heeft. Apple heeft het toestel op een paar fijne punten verbeterd, zoals de langere batterijduur, het iets grotere scherm en de betere performance. Toch voelt het maar als kleine stapjes vooruit, vooral als je voorheen een iPhone 15 Pro gebruikte. De grootste verbetering is de Cameraregelaar, iets wat hopelijk ook op alle toekomstige toestellen te vinden zal zijn. Hiermee kun je veel gemakkelijker dan voorheen foto’s maken, maar je zult wel even aan de bediening moeten wennen.

Apple Intelligence had de ster van de show kunnen zijn en Apple had deze toestellen ook als “de beste AI-smartphones van het jaar” kunnen aanprijzen, maar dat is niet gelukt. Samsung en Google hebben betere AI-functies op hun huidige toestellen. Apple Intelligence had ook dé aanjager kunnen zijn om te zorgen dat Apple-gebruikers massaal zouden upgraden, maar zoals we allemaal weten: zover is het nog lang niet.

iPhone 16 Pro kopen

De iPhone 16 Pro en de andere modellen uit de iPhone 16-serie zijn op 20 september in de verkoop gegaan. De instapprijs bedraagt €1.229 voor de 128GB iPhone 16 Pro. Kies je voor de grotere iPhone 16 Pro Max, dan krijg je meteen 256GB opslag op het instapmodel. Vergeleken met vorig jaar betaal je dezelfde prijzen, maar je krijgt wel een groter scherm en iets verbeterde functies, waaronder een betere camera. De Pro-modellen zijn dit jaar verkrijgbaar in de kleuren zwart, naturel, wit en desert titanium.

Dit zijn de adviesprijzen:

Wil je een beter deal dan de hier genoemde adviesprijzen, dan kun je momenteel alleen bij providers terecht. Hiermee kun je enkele tientjes tot honderd euro besparen. Bij de gangbare winkels betaal je op dit moment nog de adviesprijs of krijg je een schamele korting van 5 of 10 cent – niet echt de moeite dus.

Prijzen iPhone 16 Pro los toestel

Liever toch een ander toestel? Je hebt dit jaar weer keuze uit vier modellen, waaronder twee standaardmodellen en twee Pro-modellen. Voor iedereen is er wel iets bij. Lees ook onze iPhone-vergelijking, waarin de verschillende modellen naast elkaar gezet worden.

Dit is de iPhone line-up van najaar 2024:

iPhone 16 line-up

iPhone 16 Pro line-up

Bekijk ook iPhone 16 Pro onthuld: dit is er nieuw Hij is er: de iPhone 16 Pro is officieel onthuld en zit vol met allerlei vernieuwingen. Wat heeft Apple voor je in petto qua functies, specs en meer? Dat lees je op deze pagina!