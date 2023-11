Na lang wachten lijkt er schot in de zaak te zitten bij Triodos Bank. De bank belooft op haar website dat Apple Pay eraan komt. In dit artikel lees je het laatste nieuws over Apple Pay bij Triodos.

Enkele jaren na de introductie van Apple Pay in Nederland lijkt het bijna zo ver te zijn bij Triodos. De bank belooft dat er in de eerste helft van 2024 ondersteuning komt voor Apple Pay, zo ontdekte iCulture. Het is nog een belofte en het is daarom niet een gegeven dat deze doelstelling ook wordt gehaald. Apple Pay werd namelijk al eerder beloofd door deze bank. Ook Google Pay wordt aangekondigd. De Triodos Bank is op dit moment de enige bekende bank in Nederland zonder ondersteuning voor Apple Pay.

Apple Pay bij Triodos

iCulture ontdekte op de website van Triodos Bank dat het bedrijf Apple Pay belooft aan te bieden in de eerste helft van 2024. Klanten kunnen dan hun Triodos Betaalpas van Visa Debit toevoegen aan de Wallet-app op hun iPhone om zo in winkels en online Apple Pay te gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat Triodos een belofte over Apple Pay doet. Een oudere pagina van Triodos vertelt dat Apple Pay al werd beloofd voor 2023, maar die deadline is dus verschoven. De bank verklaart dat het veel tijd kost en dat ze bovendien afhankelijk zijn van externe partijen. Het verschil met de huidige situatie is dat de bank nu specifiek een tijdlijn geeft voor Apple Pay (eerste helft 2024) en Google Pay (tweede helft 2024). Voorheen werden slechts de mogelijkheden onderzocht.

Meer iPhone-functies dankzij Apple Pay

Wanneer je met Apple Pay betaalt, kun je meer functies van je iPhone gebruiken. Zo is er een mogelijkheid om bestellingen te volgen in Wallet. Ook vind je in de Wallet-app een overzicht van je aankopen inclusief de locatie van je aankoop. Dit kan het vinden van een betaling eenvoudiger maken.

Er zijn overigens nog functies die bij geen enkele Nederlandse gebruiker van Apple Pay werkt. Zo kun je in de Verenigde Staten gebruik maken van Apple Pay Later. Hiermee kun je gespreid betalen zonder rente. Het duurt waarschijnlijk nog een hele tijd voordat dit ook in Nederland beschikbaar is. Deze functie is niet afhankelijk van welke bank je gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk kunnen klanten van sommige banken ook hun saldo bekijken in de Wallet-app.