Apple is voor het eerst grootste smartphoneverkoper ter wereld in eerste kwartaal (dankzij deze iPhone)

Het is in de smartphonewereld altijd de strijd wie het grootste marktaandeel weet te pakken. Gedurende het eerste kwartaal van elk jaar pakte Samsung altijd de eerste plek, maar nu is het Apple die het grootste marktaandeel pakt.

Apple heeft in het eerste kwartaal van 2025 een historische mijlpaal bereikt: dit jaar behaalde het bedrijf voor het eerst het grootste wereldwijde marktaandeel in smartphoneverkopen tijdens een eerste kwartaal. Volgens gegevens van Counterpoint Research had Apple een marktaandeel van 19%, waarmee het de grote tegenstander Samsung met 1% verschil voorbijstreefde.

Apple stoot Samsung van de troon

Traditioneel voert Samsung de lijst aan in het eerste kwartaal, vooral vanwege de vroege lancering van de Galaxy S-serie. In 2025 liep Samsung echter vertraging op met de release van de Galaxy S25-serie, waardoor de Zuid-Koreaanse fabrikant terrein verloor. Dit resulteerde in een daling van 5% in het marktaandeel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In maart begonnen de verkopen wel weer aan te trekken, maar dat was onvoldoende om Apple’s voorsprong nog in te halen.

Wat ook meegeholpen heeft is dat Apple begin februari de iPhone 16e uitgebracht heeft. Volgens Countpoint is dat een belangrijke reden voor de groei bij Apple, net als de opkomst in bepaalde markten. Omdat er geen concrete verkoopcijfers zijn, weten we niet precies hoe groot het aandeel van de iPhone 16e is. Het is wel bijzonder te noemen dat na zoveel jaar succes Apple records kan blijven breken.

Het is dit jaar voor het eerst dat Apple al zo vroeg in het eerste kwartaal een nieuwe iPhone uitbrengt. De voorgaande iPhone SE-modellen kwamen telkens in maart en april, terwijl de iPhone 16e dus al in februari kwam en zo een half kwartaal mee kon pikken in de verkopen. Daarentegen is de iPhone 16e wel aanzienlijk duurder dan de iPhone SE-modellen van de afgelopen jaren. In onze review van de iPhone 16e kun je lezen wat wij van dit model vinden.

