In deze miniserie bespreekt de iCulture-redactie welke Apple-producten in 2024 onze absolute favorieten waren. Deze tweede aflevering staat in het teken van de iPad mini met A17 Pro-chip.

De Apple-producten uit 2024 hebben voor een bewogen jaar gezorgd met uitblinkers en tegenvallers. Traditiegetrouw bespreken we in de laatste dagen van het jaar onze favoriete Apple-producten van het jaar. Het is lastig om een absolute favoriet te kiezen, want dat is een erg persoonlijke keuze. Daarom bespreken we drie favorieten, te beginnen met de keuze van Gonny: de iPad mini met A17 Pro-chip. Lees ook onze eerdere editie over de Mac mini 2024, de favoriet van Benjamin.

Onze Apple-favorieten van 2024: iPad mini 2024

Toegegeven, de iPad mini is niet het meest vernieuwende product van 2024. Maar het was voor mij wel hét product dat dringend een update nodig had. Ik was een tevreden gebruiker van de iPad mini 2021, die destijds een flink redesign kreeg. Hij heeft sindsdien platte zijkanten, een usb-c-poort en is geschikt voor de Apple Pencil 2. Maar anno 2024 is dat niet genoeg: bij zo’n relatief dure tablet van €609,- kun je niet aankomen met een A15 Bionic-chip. Hoewel… bij de vrijwel net zo dure AirPods Max durft Apple het aan om een chip uit 2019 erin te stoppen. Maar dat is een heel ander verhaal.

Wat is er zo goed?

Wat de iPad mini zo goed maakt, is dat dit het ideale formaat is om op de bank te lezen. Je kunt bladeren door websites, een e-book lezen en tv-series kijken op een scherm dat precies goed van formaat is. In het openbaar vervoer hou je het scherm gewoon iets dichter bij je gezicht om een ‘immersive’ ervaring te hebben.

De iPad mini is gewoon een erg prettig apparaat, zeker sinds het redesign. Toch is het niet zo dat ik deze iPad aan iedereen kan aanbevelen, want je moet maar net de doelgroep zijn. Zoek je echter een kleine iPad waar je lang plezier van hebt, dan ben je met de mini een stuk beter uit dan met een goedkope Android-tablet, die vroeg of laat tot ergernissen gaat leiden. Technisch gezien heeft deze iPad echt alles wat ik nodig heb. Behalve dan een full-size toetsenbordhoes, maar dit zou je eventueel kunnen oplossen met een los Bluetooth-toetsenbordje.

Deze iPad is overal mee naartoe te nemen, is klein genoeg om altijd in je tas te hebben en groot genoeg om een film te kijken of belangrijke documenten te lezen. Met de nieuwe A17 Pro-chip is de iPad mini weer helemaal bij de tijd én geschikt voor Apple Intelligence, als dat er ooit komt.

Waarom is dit onze favoriet van 2024?

Producten zoals de MacBook Pro en AirPods krijgen altijd veel meer aandacht, maar wat mij betreft zitten er genoeg producten in het assortiment bij Apple, die ook wel eens wat meer aandacht mogen hebben. Ik ben blij dat Apple de iPad mini niet vergeten is en deze tablet een update heeft gegeven waardoor hij weer helemaal bij de tijd is. Natuurlijk kun je met een iPad mini uit 2021 ook nog steeds goed uit de voeten, maar als je de afgelopen maanden op het punt stond om een kleine tablet te kopen, dan was de 2021-versie te duur geworden voor het gebodene. Als Apple zich aan de belofte houdt om producten vijf jaar updates te geven, dan komt immers in 2026 al het einde in zicht. Meestal krijgen iPads wel langer updates, maar op dit prijsniveau wil je zekerheid.

Wat kan er beter?

Persoonlijk vind ik het een beetje gemakzuchtig dat Apple heeft gekozen voor een lila kleur die vrijwel gelijk is aan de vorige generatie. Het neigt deze keer nog iets meer naar grijs, waardoor de kleur uiteindelijk niet zo heel sprekend is. Dat geldt ook voor de meeste andere kleuren waarin deze iPad mini verkrijgbaar is. Als het licht er op een bepaalde manier op valt, lijkt het allemaal grijs. Blauw is een nietszeggende kleur bleekgroen, goud is ook niet echt sprekend, waardoor het ietwat saaie spacegrijs uiteindelijk de meest overtuigende kleur is.

Hmm, is dit paars? Het had ook goud, sterrenlicht of iets anders kunnen zijn.

Verder zou ik graag willen dat Apple voor deze kleinere iPad toch ook eens een toetsenbordhoes uitbrengt. Als er op de Apple Watch een schermtoetsenbord mogelijk is, dan moet het toch ook lukken voor de iPad mini? Ook al is de ervaring dan iets minder omdat full-size toetsen niet mogelijk zijn. Een lagere prijs zou ik ook fijn vinden, maar ik denk niet dat dat er ooit nog in zit.

