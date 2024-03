Met meer dan 1,5 miljoen downloads is AltStore misschien wel de bekendste alternatieve appwinkel voor sideloading. AltStore is een plek waar je verboden apps vindt; apps die nooit zullen worden goedgekeurd door Apple. In een bericht op Threads heeft Testut nu laten weten dat de ‘officiële’ AltStore voor de EU bijna klaar is. Voor gebruikers van de AltStore wordt het installeren van apps daarmee een stuk gemakkelijker. Nu hebben ze nog te maken met allerlei beperkingen. De apps die je installeert zijn (in theorie) maar 7 dagen te gebruiken en je kunt naast AltStore maximaal 2 andere apps installeren.

Zo werkt de huidige AltStore

Als je apps op je iPhone wilt sideloaden, zijn er niet veel opties. Jailbreaken is niet meer zo populair en heeft als nadeel dat je steeds moet opletten of het wel op de nieuwste toestellen en iOS-versies werkt. Via AltStore kan het een stuk gemakkelijker en het werkt ook op de iPhone 15-serie. Het werkt niet met bedrijfscertificaten, waar Apple hard tegen heeft opgetreden. In plaats daarvan gebruikt AltStore een functie om tot drie apps gratis te installleren met je Apple ID. Deze optie werd in 2015 ingevoerd en is bedoeld voor studenten die apps ontwikkelen en op hun eigen toestel willen testen, zonder dat je een developeraccount van $99 nodig hebt.

AltStore vereist een Apple ID en wachtwoord, maar dat mag ook een wegwerpaccount zijn naast je gebruikelijke Apple ID. Je gebruikt dit Apple ID alleen voor authenticatie bij Apple. Je geeft aan dat je het ontwikkelaarscertificaat van AltStore vertrouwt en de software ondertekent vervolgens de app met jouw Apple ID. Daarmee wek je de indruk dat jij de app zelf hebt ontwikkeld. Je kunt de app daarna 7 dagen gebruiken.

Testut heeft echter iets slims bedacht: naarmate het einde van de 7-daagse periode nadert, vernieuwt AltStore de sleutel waarmee de app is ondertekend. Daarmee kun je opnieuw 7 dagen gebruik ervan maken. Om dit allemaal werkend te krijgen moet je op hetzelfde draadloze netwerk een computer hebben die de AltServer-desktopsoftware draait. AltServer zorgt voor het installeren van de app. Je moet ook de developermodus inschakelen op je toestel. Zolang je je op hetzelfde draadloze netwerk bevindt, kan AltStore opdrachten naar AltServer sturen om nieuwe apps te installeren.

AltStore is een eenvoudige applicatie. Het wordt geleverd met Delta (een emulator) en Clip (een geavanceerde klembordmanager). Andere apps zoals UTM (voor virtuele machines) kun je naar wens installeren. Het idee is dat je .ipa-bestanden van internet plukt en met AltStore installeert. In al deze gevallen moeten de iPhone en desktopcomputer op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangemeld. Omdat je maar twee apps tegelijk naast AltStore kunt installeren, moet je selectief zijn. Door de twee apps te verwisseleen kun je per week maximaal 10 apps sideloaden. Elke app moet éénmaal per week worden vernieuwd door verbinding te maken met AltServer.

Hoe AltStore is ontstaan

Riley Testut maakte de AltStore omdat hij Pokémon op zijn iPhone wilde spelen. Hij zat nog op de universiteit toen hij begon met het bouwen van een emulator voor klassieke Game Boy-spellen. Toen Apple zijn app niet wilde goedkeuren, ging hij op zoek naar een oplossing en bedacht de AltStore. Hij voegde Delta toe als emulator waarmee je oude Nintendo-games kunt installeren. Inmiddels zijn er veel meer apps beschikbaar, waarbij vooral sociale media-apps zonder advertenties populair zijn.

AltStore is sinds 2019 een fulltime baan voor Testut, die samen met zijn maat Shane Gill rond de rond de €10.000 verdient via Patreon. Gebruikers die het duo financieel steunen krijgen toegang tot extra betafuncties. Het enthousiasme daarvoor neemt wel iets af: in 2022 had AltStore nog 6.000 sponsorleden, nu zijn het er iets meer dan 4.000.

Idealisme

Op papier klinken de bedoelingen van Testut best idealistisch: “Er komen geen toffe, leuke apps uit. We willen meer kleine en eigenzinnige apps zien in de AltStore”, vertelde hij in een interview met FastCompany. Apple maakt steeds krachtiger iPads, maar de software stagneert, omdat ontwikkelaars tegen allerlei beperkingen aanlopen. Terwijl Apple juist profijt zou hebben van krachtige apps van derden.

Om zijn gebruikers te beschermen heeft Testut een geautomatiseerd beveiligingssysteem gebouwd, om te voorkomen dat gebruikers apps met kwade bedoelingen sideloaden, zoals onbevoegde toegang tot de camera of het adresboek. “Er zijn veel risico’s verbonden aan sideloading”, aldus Testut. “Omdat wij het instrument zijn dat mensen gebruiken, is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen zichzelf niet per ongeluk voor de gek houden.” Testut is dan ook niet unaniem voorstander van het openstellen van de App Store. Hij probeert zijn gebruikers te beschermen, maar als Facebook een eigen appwinkel opent heeft Apple geen controle meer over de privacyfuncties daarvan.

Meer over de aanstaande alternatieve appwinkels in de EU lees je in ons eerdere nieuwsartikel: