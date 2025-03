Ondertussen is het alweer drie jaar geleden dat Apple op de proppen kwam met het 27-inch Studio Display en alweer ruim vijf jaar geleden dat het 32-inch Pro Display XDR uitgebracht werd. Nu meldt Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple bezig is aan twee nieuwe externe displays.

Nieuw Studio Display of Pro Display XDR?

Vorige maand kwam Mark Gurman al met het gerucht dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe externe monitor voor Mac-gebruikers: het Apple Studio Display. Echter nu blijkt dat Apple werkt aan twee nieuwe monitoren: een opvolger van de Studio Display en een nog mysterieuzer model. De opvolger van de Studio Display wordt momenteel getest en zal naar verwachting in 2026 verschijnen. Dit model blijft qua ontwerp grotendeels gelijk aan het huidige 2022-model en heeft een vergelijkbare schermgrootte.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple werkt aan een verbeterde Studio Display’ Volgens een nieuw gerucht werkt Apple aan een nieuw Apple Studio Display. Deze zou een betere beeldkwaliteit bieden, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Daarnaast werkt Apple aan een tweede scherm, bekend onder de codenaam J527. Het is nog onduidelijk of dit een andere versie van de Studio Display is of een opvolger van de Pro Display XDR. Bloomberg’s Mark Gurman speculeert dat Apple mogelijk beide modellen ontwikkelt, maar slechts één van de twee daadwerkelijk op de markt zal brengen.

Mini-LED: een helder verschil

Er gaan geruchten dat de nieuwe Studio Display dezelfde 27-inch grootte en 5K-resolutie zal behouden als het huidige model, maar met een upgrade naar mini-LED-achtergrondverlichting. Dit zou zorgen voor een betere helderheid, een hoger contrast en een verbeterde beeldkwaliteit. De Pro Display XDR-opvolger, als die er komt, zou mogelijk ook profiteren van deze technologische verbeteringen.

Bekijk ook Welke Apple-devices hebben een mini-LED scherm (en wat zijn de voordelen)? In deze uitleg lees je wat je moet weten over mini-LED. De recente iPad Pro’s en MacBook Pro’s beschikken over een scherm met deze technologie. Maar wat heb je eraan en wat zijn de voordelen?

Wanneer komt deze uit?

Hoewel Apple zelf nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, lijkt het erop dat er na jaren stilte vernieuwing komt in het externe monitoraanbod van het bedrijf. Het is niet duidelijk wanneer deze displays op de markt komen, maar ze zitten in ieder geval in de pijplijn.

Prijzen Apple Studio Display 2022