Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Apple een nieuwe versie van de instap-iPad uitbracht. In oktober 2022 kwam de iPad 2022 uit, een grote update met nieuw design, betere specs en meer. Afgelopen voorjaar kreeg dit model een flinke prijsverlaging en werd het de goedkoopste iPad in de line-up. De verwachting was lange tijd dat Apple dit najaar een opvolger zou uitbrengen, met een snellere chip en andere interne verbeteringen. Maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer gebeuren. Volgens de nieuwste info gaat Apple pas in voorjaar 2025 een nieuwe instap-iPad uitbrengen.

Release instap-iPad 11e generatie: ‘voorjaar 2025’

De nieuwe versie van de instap-iPad heeft volgens Bloomberg codenamen J481 en J482 en wordt in het voorjaar van 2025 verwacht. Het lijkt er sterk op dat Apple meer releases in die periode gepland heeft, want ook een nieuwe iPad Air, de iPhone SE 4 en de MacBook Air M4 worden in die periode verwacht. Ook zou Apple aan vernieuwde toetsenborden voor de iPads werken.

Er waren de afgelopen weken al vaker aanwijzingen dat een nieuwe instap-iPad voor 2024 er niet meer in zit. Apple kondigde eerder deze maand de nieuwe iPad mini aan, maar daarna bleef het stil. Bovendien werd de prijs van de iPad 2022 iets verlaagd en wordt er geen stekker meer meegeleverd. Dat Apple dus een wijziging in de verpakking gedaan heeft, doet al sterk vermoeden dat er op korte termijn geen opvolger komt.

Wat zit er in de nieuwe iPad 2025?

Naar verwachting biedt de aankomende instap-iPad 2025 in ieder geval een snellere chip, mogelijk met ondersteuning voor Apple Intelligence. Daar zijn echter wel wat tegengestelde berichten over. Afgelopen weekend zei Mark Gurman van Bloomberg nog dat “de iPhone SE Apple Intelligence in maart krijgt en dat de instap-iPad waarschijnlijk later in het jaar geüpdatet wordt”. Maar nu zegt hij dus dat “Apple nu zijn pijlen richt op een release in het voorjaar, tegelijk met de iPhone SE”.

Of er nog andere verbeteringen in de nieuwe instap-iPad komen, is nog niet bekend. Hopelijk maakt Apple het display iets beter en krijg je standaard meer opslag, zoals ze onlangs ook gedaan hebben bij de iPad Air en iPad mini.