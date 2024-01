Het lijkt erop dat 2024 een druk jaar wordt als het gaat om Apple-events. In dit artikel vind je een overzicht van alle Apple-events die we in 2024 verwachten. En de eerst zou zomaar al snel kunnen komen!

Als er een ding is waar Apple-gebruikers naar uitkijken, dan is het wel het volgende Apple-event. Dat is ook niet zo gek, want tijdens zulke presentaties worden de meeste nieuwe producten aangekondigd. Af en toe gooit Apple er ook spontaan een persberichtje uit voor een nieuwe aankondiging, maar de aankondigingen tijdens de Apple-events zijn doorgaans het meest interessant. Ook in 2024 kunnen we weer uit gaan van een aantal zekerheden. Denk aan de WWDC en het september-event. Maar er staat nog veel meer op de planning.

Januari/februari 2024: het eerste event begint mogelijk al vroeg

Apple’s eerste event van het jaar is meestal in maart of april, als er dan überhaupt een event georganiseerd wordt. Maar dit jaar is er een kans dat het eerder wordt. We verwachten namelijk dat Apple nog met een event rondom de Vision Pro-headset komt. Hoewel deze al tijdens de WWDC in juni 2023 is aangekondigd, zijn nog lang niet alle details bekend. Het belangrijkste detail is natuurlijk de releasedatum. We kunnen ons niet voorstellen dat Apple de releasedatum en andere nog onbekende details van de Vision Pro met een persberichtje af doet. De Vision Pro is het eerste volledig nieuwe product sinds jaren, dus we kunnen ons voorstellen dat Apple daar nog extra voor wil uitpakken. Bij de Apple Watch deed Apple destijds hetzelfde: de aankondiging was in september 2014, maar meer details werden onthuld in maart 2015 tijdens een speciaal event.

Toch houden we nog een kleine slag om de arm. Apple heeft in 2017 de HomePod aangekondigd tijdens de WWDC, maar de releasedatum werd in januari 2018 met een persbericht aangekondigd.

Mogelijke datum van Vision Pro-event

Er wordt gespeculeerd dat de Vision Pro in februari uitgebracht wordt in de VS. Als dat inderdaad het geval is, zou Apple eind januari of begin februari een event kunnen organiseren waar alle details onthuld worden. In het geruchtencircuit wordt hiervoor nog geen specifieke datum genoemd.

Maart/april 2024: voorjaarsevent met nieuwe producten

Er gaan de afgelopen tijd geruchten dat Apple diverse nieuwe producten gepland heeft voor het voorjaar. Met name de iPad en de MacBook komen veel voorbij. Het gaat dan specifiek om de nieuwe iPad Pro 2024, iPad Air 2024 en de MacBook Air met M3-chip. De iPad Pro zou dit jaar een flinke upgrade krijgen, met een nieuw OLED-scherm en vernieuwd design. De iPad Air krijgt er een grotere 12,9-inch versie bij en de MacBook Air krijgt een spec-bump dankzij de M3-chip. Combineer dat met nieuwe accessoires zoals een Magic Keyboard voor iPad van aluminium met een groter trackpad en je hebt een aardig gevuld voorjaarsevent. Apple zou ook nog usb-c-varianten van de Magic-accessoires voor Mac kunnen onthullen.

Deze producten zouden aangekondigd kunnen worden:

Mogelijke datum van voorjaarsevent 2024

Apple’s voorjaarsevents worden meestal in maart gehouden, al was er in 2021 een event in april. Als het event in maart gehouden wordt, is de week van 4 of de week van 25 maart het meest waarschijnlijk. Wij gokken daarom dat er op 25 maart 2024 een event gehouden wordt, als er überhaupt een voorjaarsevent komt.

De WWDC is het jaarlijkse zekerheidje als het om Apple-events gaat. Tijdens de WWDC onthult Apple de nieuwste softwareversies van iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, macOS en dit jaar ook visionOS. Het gaat dit jaar dus om onder andere iOS 18 en watchOS 11. Volgens geruchten speelt AI een belangrijke rol bij de nieuwe updates. Maar naast software zou Apple zomaar ook wat nieuwe hardware kunnen aankondigen, waaronder de M3 Ultra-chip en een nieuwe Mac Studio of Mac Pro.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens de WWDC 2024:

Mogelijke datum van WWDC 2024

De WWDC wordt traditiegetrouw in de eerste week van juni gehouden. We verwachten daarom dat in 2024 de WWDC gehouden wordt van 3 tot en met 7 juni, met de presentatie op maandag 3 juni 2024. Dat zou dezelfde week zijn als in 2019.

September 2024: de jaarlijkse iPhone-keynote

September is iPhone-maand en dat zal ook in 2024 het geval zijn. Dit jaar verwachten we hier de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max (of iPhone 16 Ultra). Maar er komt nog meer aan, want ook de Apple Watch mag niet ontbreken. En het zou zomaar kunnen dat die dit jaar extra in het zonnetje staat, want de Apple Watch Series X zou een speciaal model worden waar Apple extra mee uitpakt met een nieuw design en meer gezondheidsfuncties. Verwacht ook nog een nieuwe Apple Watch Ultra en misschien wel een nieuwe Apple Watch SE. Apple zou hier ook nog nieuwe AirPods kunnen aankondigingen, afhankelijk van de planning.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens het september 2024-event:

Mogelijke datum september 2024-event

September-events worden meestal op dinsdag of woensdag gehouden, in de tweede week van de maand. We denken daarom dat Apple’s september 2024-event gehouden wordt op dinsdag 10 september 2024.

Oktober 2024: nog een laatste event van het jaar?

Apple houdt niet elk jaar in oktober een event, maar wel met enige regelmaat. Dit jaar achten we de kans op een oktober-event zeker aanwezig, omdat er nog wel wat producten op de planning staan die aangekondigd kunnen worden. Apple komt naar verwachting in het najaar nog met een nieuwe instap-iPad voor 2024 en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe iPad mini. Apple kan dat combineren met bijvoorbeeld nog een paar nieuwe Macs, zoals een nieuwe Mac mini met M3-chip. Wellicht zijn er nog wat verrassingen, zoals een nieuwe Apple TV 4K waar al geruchten over waren.

Mogelijke aankondigingen tijdens een eventueel oktober 2024-event:

iPad 2024

iPad mini 2024

Nieuwe Macs

Mogelijke datum van oktober 2024-event

Als Apple in oktober een event houdt, is dat meestal in de tweede helft van de maand. De grootste kans voor een oktober-event is wat ons betreft maandag 28 oktober 2024. Maar dat is op dit moment nog koffiedik kijken, want waarschijnlijk weet Apple zelf nog niet eens of en wanneer er een event is.

Lees ook ons uitgebreide overzicht met alle verwachte Apple-producten van 2024, want er komt dit jaar heel veel aan. Een groot deel zal tijdens een event aangekondige worden, maar we verwachten toch ook een aantal aankondigingen via persberichten. Hou iCulture dus ook in 2024 in de gaten om geen Apple-aankondiging te missen.