Volgens Massimo’s advocaten is de software-fix goedgekeurd en kan de verkoopban voor de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 worden opgeheven. Apple heeft er zelf nog geen commentaar op gegeven, maar het zou blijken uit documenten die zijn ingediend bij de bevoegde rechtbank. De informatie in de documenten is beknopt, omdat Apple vertrouwelijkheid eist. Apple’s aanpassingen zouden echter voldoende zijn om de twee modellen weer in de fysieke winkels en online te mogen verkopen.

Geldt alleen voor Amerikaanse Apple Watch

Apple heeft de functies volledig verwijderd uit de software, waardoor het niet meer mogelijk is om bloedzuurstof te meten met de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2. Het geldt echter alleen voor nieuw verkochte modellen in de VS. Daardoor is het momenteel een slecht idee om je Apple Watch in de VS te halen.

Het gemeten zuurstofgehalte in het bloed is terug te vinden in de Gezondheid-app.

Ondertussen zou Apple al werken aan een nieuwe methode om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Het kan nog wel even duren voordat dit klaar is. In ieder geval kunnen we de komende dagen wijzigingen op de website van Apple verwachten. Op dit moment wordt zuurstofmeting nog genoemd als feature op de huidige Apple Watch-modellen.

De zuurstofsaturatie wordt al sinds de Apple Watch Series 6 gemeten, maar voor die eerdere modellen geldt geen verkoopverbod. Ze zijn overigens ook niet meer te koop bij Apple.