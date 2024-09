Toe aan een nieuwe iPhone of Apple Watch? Of heb je gewoonweg zin in een reeks nieuwe Apple-aankondigingen? Dan kun je straks weer je lol op, want Apple’s jaarlijkse september-event staat voor de deur. Een Apple-event is voor Apple-fans altijd weer een moment om naar toe te leven, zeker als het gaat om het september-event. Met nieuwe iPhones, Apple Watches en meer zit er voor iedereen wel wat bij. Het september 2024-event draait vooral om de iPhone 16-serie en Apple Watch Series 10, maar er liggen ook nog wat verrassingen in het verschiet. Met dit artikel kun je je nu al voorbereiden op het event, lees je alles over de verwachte aankondigingen, volg je op de dag van het event de liveblog én lees je vlak na de presentatie een uitgebreide samenvatting.

Aankondigingen Apple’s september 2024-event

Op de dag van het event vind je op deze pagina alle aankondigingen op een rij met ons liveblog. Daarin zetten we de nieuwe producten met de belangrijkste eigenschappen en nieuwe functies voor je op een rij. Kom dus op de dag van het event terug op deze pagina om geen aankondiging te missen.

Later die dag lees je hier ook de uitgebreide samenvatting, met doorverwijzingen naar de nieuwe productpagina’s voor verdere informatie en uitleg.

Wanneer is Apple’s iPhone 16-event?

Normaal gesproken organiseert Apple altijd op de tweede dinsdag van september een event, maar deze keer is het net even anders. Op maandag 9 september om 19:00 uur Nederlandse tijd gaat de presentatie van start. De keynote is van tevoren opgenomen, maar is wel via een livestream op onder andere de Apple-website en YouTube te bekijken. Op deze pagina die je nu leest bekijk je via bovenstaande YouTube-video de presentatie zodra hij begint. Onze ervaring leert dat de keynote behoorlijk wat informatie bevat, dus dan komt onze liveblog op deze pagina ook goed van pas.

Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Zit je om 19:00 uur net aan je avondmaaltijd of sta je nog in de file onderweg naar huis? Geen probleem, want dankzij ons hoef je geen aankondiging te missen. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Aan het eind van de avond vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken.

Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier na de presentatie ook een overzichtelijke samenvatting van het september 2024 iPhone 16-event, met daarin de belangrijkste punten. We verwachten dat de presentatie zo’n anderhalf uur zal duren.

Verwachtingen iPhone 16-event in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van het iPhone 16-event in het kort:

Heeft Apple nog een verrassing in petto? Krijgen we toch nog nieuwe iPads en komt er eindelijk een langverwachte update voor de AirPods Max? Je leest er meer over in onze volledige vooruitblik op het iPhone 16-event.

Wallpapers: kom in de stemming voor het event

Zoals altijd delen we ook weer een aantal mooie wallpapers voor je, die gebaseerd zijn op de uitnodiging van het iPhone 16-event. Deze keer hebben we mooie achtergronden van Apple-fan en -kunstenaar @BasicAppleGuy, die achtergronden gemaakt heeft voor zowel iPhone, iPad als Mac. Er zijn twee varianten: eentje met een ingezoomde variant van de uitnodiging en eentje met het volledige Apple-logo. Je downloadt ze via deze link. Lees hier hoe je een iPhone-wallpaper kunt instellen.

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

We zijn ook benieuwd naar welke aankondiging jij het meest uitkijkt. We hebben daarom een poll voor je klaarstaan, waar je kan stemmen op het product waar je echt niet meer op kan wachten. Is het de iPhone 16 Pro of toch de nieuwe Apple Watch? Of is het iets anders waar je heel erg naar uit kijkt?

Op moment van schrijven heeft de iPhone 16 Pro de meeste stemmen (23,3%), gevolgd door de iPhone 16 Pro Max (23%). De top 3 wordt afgemaakt door de Apple Watch Series 10, met 18,8% van de stemmen. Welke verwachte aankondiging onderaan staat, lees je in ons pollartikel.

Lees je in: wat we nu al weten

Hou je van verrassingen of wil je graag alles weten? Behoor je tot die laatste groep, dan ben je hier ook aan het juiste adres. We hebben de afgelopen tijd alle geruchten, speculaties en verwachtingen voor de iPhone 16-aankondigingen op een rijtje gezet in diverse artikelen.

Bekijk alle geruchten en verwachtingen over de iPhone 16-serie:

Dit zijn de verwachtingen over de Apple Watch Series 10: