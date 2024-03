Gebruikers in België kunnen vanaf nu ook navigeren met de fiets in België. Apple Kaarten ondersteunt namelijk nu fietsroutes in België. Maar wanneer volgt Nederland?

De afgelopen jaren heeft Apple veel functies naar Nederland gebracht, maar er staan nog altijd dingen op de lijst die we hier niet hebben of kunnen gebruiken. Een veelgehoorde ontbrekende functie zijn de fietsroutes in Apple Kaarten. Hoe kan het toch dat zo’n fietsland als Nederland nog steeds niet ondersteund wordt? Helaas hebben we voor Nederland nog geen goed nieuws, maar de functie komt wel steeds dichterbij. Je kan vanaf nu in België navigeren met de fiets in Apple Kaarten.

Fietsroutes België in Apple Kaarten

De fietsroutes in Apple Kaarten zijn beschikbaar in heel België. Vanuit het hele land kun je met de fiets navigeren, zolang het maar binnen de landsgrenzen is. Ligt de bestemming net buiten de Belgische landsgrenzen (in Nederland), dan kan Apple Kaarten geen fietsroute berekenen. Dat bevestigt nogmaals dat de fietsroutes alleen in België beschikbaar zijn.

Om op de fiets een route uit te stippelen in Apple Kaarten, hoef je alleen maar dit te doen:

Open de Kaarten-app en zoek naar je bestemming. Tik bij de vervoersmiddelen op de fiets. De route wordt uitgestippeld. Eventueel kun je nog filters toevoegen door heuvels en drukke wegen te vermijden. Tik op Start om te beginnen met fietsen.

Om te kunnen fietsen met Apple Kaarten is geen update van je iPhone of Apple Watch nodig. De wijziging wordt via Apple’s eigen servers toegevoegd, ook op oudere iOS-versies. Het is dus niet zo dat je per se iOS 17 nodig hebt om hiervan gebruik te kunnen maken.

Waar blijft Nederland?

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de fietsroutes in Nederland aan de beurt zijn. Toen Apple in december 2022 de vernieuwde Apple Kaarten in Nederland uitbracht, gold dat direct voor de gehele Benelux én Zwitserland en Liechtenstein. Het was de verwachting dat latere toegevoegde functies ook meteen in de gehele Benelux beschikbaar zouden zijn, waaronder dus de fietsroutes. Dat is dus niet het geval. Ook in Luxemburg ontbreken de fietsroutes momenteel.

Maar het zou zomaar kunnen dat Nederland over niet al te lange tijd toch aan de beurt is. In februari werden namelijk de fietsroutes in Zwitserland vrijgegeven en zoals we net al zeiden werd de nieuwe Apple Kaarten in Nederland tegelijk met Zwitserland en België vrijgegeven. Dat Zwitserland en België nu fietsroutes hebben, doet vermoeden dat Nederland (of Luxemburg) de volgende in het rijtje is. Zodra dat het geval is, lees je dat uiteraard op iCulture.

Met dank aan iCulture-lezer Patriek!