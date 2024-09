Het is 10 jaar geleden dat de eerste Apple Watch werd aangekondigd en de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen voor dit jubileummodel. Bij de aankondiging sprak Apple met geen woord over het jubileum en leek het gewoon de jaarlijkse update van de Apple Watch, zoals we al jaren gewend zijn. Maar als je kijkt naar alle veranderingen, vooral in het design, dan is er toch wel degelijk sprake van een kunststukje. Misschien niet voor de oppervlakkige kijker, maar wel voor de Apple-engineers, die dezelfde hoeveelheid componenten in een dunner behuizing moesten stoppen. De Series 10 weegt 10% minder en is nu maar 9,7mm dun, waardoor de smartwatch eleganter oogt. Maar zitten er genoeg andere vernieuwingen in om ons over te halen? We vertellen het in deze review!

Apple Watch Series 10 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Tiende generatie Apple Watch

Keuze uit 42mm of 46mm formaat

Afmetingen kleine / grote model: 42 x 36 x 9,7mm / 46 x 39 x 9,7mm

Gewicht: 30 gram / 36,4 gram

Verkrijgbaar in aluminium en titanium

Batterijduur: 18 uur (gemiddeld) of 36 uur met batterijbesparing

Adviesprijs vanaf €449,- bij Apple

Design van de Apple Watch Series 10

Dunste Apple Watch ooit (9,7mm)

Verkrijgbaar in aluminium en titanium (geen roestvrij staal meer)

Aluminium kleuren: zilver, roségoud en gitzwart

Titanium kleuren: naturel, goud en leisteen

Meest bijzonder zijn die in hoogglans titanium en gitzwart aluminium

Huidige Apple Watch-bandjes passen nog steeds

Waterbestendig tot 50 meter diepte

Bij de Apple Watch Series 10 is er sprake van het eerste redesign sinds de Apple Watch Series 7. Die had destijds een 20% groter display ten opzichte van zijn directe voorganger. Bij de Apple Watch Series 10 is dat 9%, dus de sprong is minder groot, maar toch wel zichtbaar. Dat komt ook omdat de het display nu een grotere kijkhoek heeft, waardoor het scherm wat meer rondom lijkt te gaan. De achterkant is bij deze nieuwe modellen gemaakt van metaal, wat vooral bij de uitvoeringen van geborsteld aluminium (zilver en roségoud) er mooier uitziet, omdat de horlogekast nu meer één geheel is. Alles oogt nog vertrouwd, het is alleen weer wat verfijnd. Zo is de ronding van de horlogekast (oftwel de squicle bij de hoekpunten) nu iets ronder geworden, waardoor het net iets vriendelijker oogt.

Het was leuk geweest als Apple ook een actieknop had toegevoegd, maar dat blijft exclusief voor de Ultra.

Naast elkaar: de Apple Watch Series 3, 8 en 10

Dunste Apple Watch ooit

De nieuwe Apple Watch is ook de dunste ooit. Hij meet maar 9,7mm en dat is 10% dunner dan de Apple Watch Series 9. Bovendien is hij 10% lichter in gewicht, althans wat de aluminium versie betreft. Het gaat hier om zo’n klein gewichtsverschil (10% van 36,4 gram) dat het op je pols niet direct merkbaar is. Wel draagt dit nieuwe model een stuk comfortabeler en oogt het wat eleganter, maar dat is vooral te danken aan het plattere design. Om die plattere behuizing mogelijk te maken heeft Apple de interne architectuur rondom de S10-chip en de interne batterij moeten aanpassen. De speaker neemt nu minder ruimte in en bestaat nu uit een reeks gaatjes in de behuizing, terwijl er eerder sprake was van een langgerekte sleuf met daarachter een speakergrille. Het zijn kleine details die je (zeker bij de gitzwarte versie) niet direct zullen opvallen.

Speakergaatjes in de Apple Watch Series 3, 8 en 10: bij het nieuwste model is het een nauwelijks zichtbaar gaatjespatroon.

Gitzwart: lijkt wel plastic

Ik heb dit jaar gekozen voor de gitzwarte versie, omdat die mij het meest bijzonder leek. Hoogglans aluminium met een speciale afwerking, dat moest er wel heel luxe uit zien. Bij het uitpakken viel het alleen een beetje tegen: als Apple deze uitvoering als eerste hoogglans kunststof Apple Watch had uitgebracht, was het ook geloofwaardig geweest. Er waren immers geruchten dat Apple bezig is met een goedkopere Apple Watch van kunststof. Zoals de afwerking er nu uitziet en hoe het aanvoelt, had het net zo goed kunststof kunnen zijn. Wat ik me niet zo realiseerde is dat het geborstelde aluminium (dit jaar in zilver en roségoud) ervoor zorgt dat het materiaal direct te herkennen is als metaal. Bij de gitzwarte versie is dat niet zo. Onder zo’n glimmende coating kun je eigenlijk van alles verbergen: aluminium of kunststof, het maakt niet uit want je ziet het toch niet. Het zou me dan ook niet verbazen als Apple in de toekomst zich echt een keertje aan kunststof waagt. Het kan ook eigenlijk prima.

Geen krassen, wel vlekken

Nu vraag je je misschien af of dat snel krast, zo’n glimmend zwarte Apple Watch. Apple gebruikte immers een soortgelijke coating bij de iPhone 7 en dat leverde nogal wat klachten op. Ik heb mijn gitzwarte Series 10 de afgelopen dagen normaal gebruikt, zonder extra voorzichtig te zijn. Krassen zie ik nog niet, maar heel eerlijk gezegd moet je ook echt wel met je oog vlakbij de horlogekast komen om ze te zien. Dat was bij de iPhone-modellen wel anders, omdat je een groter plat oppervlak hebt waar je een lichtbundel over kunt laten schijnen. Bij de Apple Watch zijn er zoveel rondingen dat een kras minder snel opvalt. Wel viel me op dat het glimmende materiaal redelijk snel smoezelig wordt door vette vingers, iets wat bij de geborsteld aluminium afwerkingen niet gebeurt.

Titanium: mooi maar duur

Nieuw dit jaar is ook dat de normale Apple Watch er nu ook in titanium is, als vervanger van roestvrij staal. Dit is een stuk lichter van gewicht, waardoor ook deze modellen lichter en prettiger om je pols zitten. De prijs is hetzelfde gebleven: vanaf €799,- voor het kleinere model. Bij titanium zijn we inmiddels de matte afwerking van de iPhone Pro-modellen en de Apple Watch Ultra gewend, maar bij de Apple Watch Series 10 is er voor hoogglans gekozen. Ik heb ze in de Apple Store bekeken en wat me opviel is dat deze niet de “het zou wel plastic kunnen zijn”-uitstraling hebben, omdat hier sprake is van gepolijst metaal. Het meest geslaagd vind ik de titanium versie in goudkleur, omdat dit er echt uitziet als een duur sieraad, zeker in combinatie met de goudkleurige Milanese Loop of de goudkleurige schakelarmband. Dit is de gouden variant die Apple bij de Series 0 had moeten uitbrengen.

Apple Watch Series 10 in goudkleurig titanium.

Wat ik een positieve ontwikkeling vind, is dat de bestaande horlogebandjes nog steeds te gebruiken zijn. Eerder dit jaar waren er spookverhalen dat al je oude bandjes in de prullenbak konden. Dat is natuurlijk wat overdreven, maar we waren wel bang dat de aansluiting wat minder compatibel zou zijn. De enige (mini-)klacht die ik nu heb is dat het voor sommige gebruikers wat verwarrend kan zijn omdat er nu kleine (voor de Series 10) en grote (voor de Series 3 en ouder) 42mm-horlogebandjes bestaan.

Kleurkeuze beperkter

Wat we overigens ook wel jammer vinden, is dat de kleurkeuze dit jaar beperkter is dan ooit. Waar Apple bij de vorige generaties van de aluminium Apple Watch nog minstens vier kleurkeuzes bood (of zelfs vijf bij de Series 7 en Series 9), is dat nu dus slechts drie. Bovendien: wil je graag een Apple Watch in een matte afwerking met een donkere look, dan biedt de Apple Watch Series 10 daarin geen optie. De aluminium versie is er alleen in twee lichte kleuren (roségoud en zilver). Een matzwarte had wat ons betreft niet misstaan, naast de glimmende gitzwarte variant. Wil je nu een mat donkere Apple Watch, dan is er eigenlijk alleen nog de zwarte Apple Watch Ultra.

Display van de Apple Watch Series 10

Groter display

Always-on Retina Ultra Wide OLED-display

Verbeterde helderheid vanuit schuine kijkhoek

Ion-X op aluminium modellen, saffierglas op titanium modellen

Nieuwe wijzerplaten voor het grotere display: Flex en Reflections

Refresh rate 1x per seconde voor always on (was 1x per minuut)

Op nieuwe wijzerplaten zijn secondewijzer ook te zien in always on-weergave

Oude wijzerplaten niet allemaal bijgewerkt

Ik noemde al even het grotere scherm op de Apple Watch Series 10 en dat scheelt nogal. Bij de 46mm variant heb je zelfs 3% meer bruikbaar schermoppervlak dan op de Apple Watch Ultra. Apple heeft ook voor het eerst gekozen voor Wide Angle OLED, dat 40% helderder is als je het onder een schuine hoek bekijkt. Ik merkte dat dit goed zichtbaar is als je het scherm probeert af te lezen zonder je pols op te tillen. Dit lukt me een stuk beter dan op de Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 10: ook van de zijkant goed af te lezen.

Ik vind het grotere scherm daadwerkelijk praktischer. Je kunt meer tekst op het scherm zien, tikt gemakkelijker je toegangscode in en bij het invoeren van cijfers in de Rekenmachine-app is er net iets meer ruimte. Helaas is het schermtoetsenbordje nog steeds niet beschikbaar in het Nederlands, maar als je in het Engels teksten wilt intikken zijn de toetsen nu ook iets beter te raken.

Het grotere display van de Series 10 brengt ook twee nieuwe wijzerplaten met zich mee: Flux en Reflections. Je kunt ze ook installeren op de vorige Apple Watch-modellen, maar dan krijg je niet de unieke nieuwe feature die je alleen op de Series 10 krijgt: een superlage verversingsgraad van 1 seconde. Dit zorgt ervoor dat je ook bij niet-geactiveerd scherm de secondewijzer ziet wegtikken, terwijl dit voorheen maar 1x per minuut werd ververst. Er zijn alleen wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.

Ten eerste zijn oude wijzerplaten nog niet allemaal aangepast. De wijzerplaat ‘Activiteit digitaal’ laat in always-on wel een tikkende secondewijzer zien, maar ‘California’ en ‘Unity’ bijvoorbeeld niet terwijl die normaal gesproken een duidelijk zichtbare secondewijzer hebben. Een ander punt is dat de secondewijzer niet vloeiend ronddraait, maar schoksgewijze stapjes laat zien (bijv. bij de Reflections-wijzerplaat). Dat is ook logisch, want met een verversingsgraad van 1x per seconde is het niet mogelijk om vloeiende animaties te tonen.

Hardware en prestaties van de Apple Watch Series 10

Nieuwere S10-chip, geen merkbaar betere prestaties

Grotere speaker

Sneller opladen: in 30 minuten naar 80%

Batterijduur blijft hetzelfde

Draadloze verbinding: Bluetooth 5.3, wifi, Ultra Wideband 2e generatie

Optioneel: Cellular versie

Waterproof: IP6X en WR50 (tot 50 meter waterdicht)

De Apple Watch Series 10 heeft dezelfde batterijduur van 18 uur, net als voorgaande Apple Watch-modellen. Het zou fijn zijn geweest als Apple de batterijduur gaandeweg had verbeterd, maar de enige manier om een aanmerkelijk langere batterijduur te krijgen is om de batterijbesparende modus in te schakelen (36 uur) of door een Apple Watch Ultra (24 uur) te kopen.

Wel is er dit jaar iets verbeterd: je kunt sneller opladen. De oplaadspiraal in de Apple Watch Series 10 is groter en efficiënter. Daardoor lukt het om in slechts 30 minuten de batterij weer tot 80% op te laden (voorheen duurde dit 45 minuten). Heb je haast, dan kun je ook 15 minuten opladen om vervolgens 8 uur te kunnen gebruiken. Dit is handig voor mensen die hun Apple Watch alleen onder de douche afdoen of mensen die geen vaste oplaadgewoontes hebben. Ook voor het tracken van je slaap komt sneller opladen goed van pas, zeker nu hier steeds meer functies voor zijn, zoals de slaapapneumeldingen.

Watertemperatuur meten

De S10-chip geeft geen merkbaar beter prestaties in vergelijking met de S9-chip van de vorige modellen. Technisch gezien heeft deze ook dezelfde specs als de S9. We vermoeden dat Apple de chip alleen maar opnieuw heeft ontworpen, zodat deze in de nieuwe behuizing past. Wat de CPU betreft is er dus niets nieuws, maar het chip-pakketje bevat wel iets nieuws: een sensor om de watertemperatuur te meten. Je kunt met deze Apple Watch snorkelen tot een diepte van 6 meter en via de (eveneens nieuw toegevoegde) Diepte-app of tijdens een zwem-workout kijken wat de watertemperatuur is. De Diepte-app was eerder al beschikbaar op de Apple Watch Ultra en is sinds de Series 10 dus ook op de gewone Apple Watch te vinden.

Daarnaast heeft Apple de Getijden-app toegevoegd, maar die is niet afhankelijk van nieuwe hardware. Het is simpelweg een is simpelweg een variant op de Weer-app, maar dan bedoeld voor waterstanden, eb en vloed. De app haalt op basis van je huidige locatie informatie op uit externe bronnen en kan ook de waterstanden op je favoriete stranden laten zien.

Apple Watch Series 10: functies

Standaard voorzien van watchOS 11

Slaapapneu-detectie (ook op Series 9 en Ultra 2)

Muziek en podcasts afspelen via de speaker (ook op Ultra 2)

Stemisolatie voor gesprekken

De Apple Watch Series 10 draait standaard op watchOS 11, een update die al aardig wat vernieuwingen met zich meebracht en waar je ook van profiteert als je een oudere Apple Watch hebt. Denk daarbij aan Live Activiteiten die realtime worden bijgewerkt, een verbeterde Slimme Stapel en de mogelijkheid om een rustdag in te stellen.

Nieuwe slaapfunctie

Sommige nieuwe functies zoals Slaapapneu-detectie komen ook naar eerdere modellen. Je hebt hiervoor een Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 of nieuwer nodig. Dit detecteert slaapapneu aan de hand van je ademhaling, waarbij algoritmes bepalen of het nodig is om hulp te zoeken. Het is vergelijkbaar met de al bestaande functies of afwijkingen in je hartslag te detecteren. Het is geen medisch hulpmiddel, maar een functie waarmee je je veiliger voelt. Als er afwijkingen gedetecteerd worden, kun je er dankzij de Apple Watch hopelijk snel bij zijn.

Om dit te kunnen testen moet je 10 nachten aan slaaptracking-data hebben verzameld, verspreid over 30 dagen. Omdat nog niemand de Apple Watch Series 10 al een maand in huis kan hebben, zijn er ook nog geen ervaringen mee, ook niet bij andere reviewers.

Muziek via de speaker

Nieuw op de Apple Watch Series 10 is de mogelijkheid om muziek af te spelen via de speaker. Die speaker produceert net zoveel geluid als de Series 9, maar is opnieuw ontworpen. Dit was nodig omdat Apple de behuizing 1 mm dunner heeft gemaakt. De muziek klinkt prima, als je bedenkt dat het uit zo’n klein kastje komt, maar ik vraag me af of ik dit vaak ga gebruiken. Meestal is mijn iPhone (met een betere speaker) wel bij de hand en in gezelschap zou ik toch eerder via de AirPods luisteren. Het zou handig kunnen zijn als je bijvoorbeeld aan het klussen bent of in de tuin bezig bent en daarbij veel aan het rondlopen bent. Je hebt dan de muziek steeds dichtbij je op je pols, terwijl je ondertussen nog wel gewoon je omgevingsgeluiden kunt horen. Het kan dan een alternatief zijn voor de nieuwe open oordopjes van bijvoorbeeld Bose.

Wat ik wel regelmatig doe, is bellen met de Apple Watch. Dat komt vooral van pas als iemand je onverwacht belt terwijl je de iPhone niet binnen handbereik hebt. Ook op dit punt is er iets verbeterd: de ingebouwde microfoon zorgt er samen met een Neuraal Netwerk voor dat je stem beter wordt geïsoleerd van achtergrondgeluiden. Dit werkt echt veel beter en is vergelijkbaar met de gesprekskwaliteit die al op de iPhones beschikbaar was. Je hoort nauwelijks nog omgevingsgeluiden en als ze er wel zijn, worden ze zodanig gedempt dan anderen jouw stem goed kunnen horen.

Voor wie is de Apple Watch Series 10?

Heb je een Apple Watch Series 4, 5 of 6 of eerste generatie Apple Watch SE, dan is het tijd om eens over een upgrade na te denken. Voor die mensen is de Apple Watch Series 10 een welkome upgrade, met veel nieuwe mogelijkheden. Het scherm is duidelijk groter en de behuizing voelt lichter. Heb je een Series 7, 8 of 9, dan is een upgrade minder noodzakelijk. Je hebt al een behoorlijk groot scherm met always-on en je beschikt ook al over mooie verbeteringen die de afgelopen jaren zijn toegevoegd, zoals zuurstofgehalte meten, crashdetectie en polstemperatuur meten.

Score 8.3 Apple Watch Series 10 Vanaf €449 Voordelen + Lichter, platter en eleganter design

Groter scherm, waar meer info op past

Scherm is ook onder een schuine hoek goed te lezen

Titanium goede vervanging van roestvrij staal

Apple Watch Series 10 overtroeft nu op sommige punten de Ultra

Oude bandjes passen nog steeds

Sneller opladen Nadelen - Niet sneller dan de Series 9

Gitzwarte uitvoering valt me tegen

Dezelfde batterijduur als voorheen

Beperkte kleurkeuze voor aluminium

Conclusie Apple Watch Series 10 review

De Apple Watch Series 10 is dunner en lichter, terwijl er tegelijk een groter scherm in zit. Er past merkbaar meer informatie op het scherm en je kunt alles ook onder een bredere hoek lezen. Je krijgt hetzelfde batterijduur van 18 uur, ondanks de compactere behuizing. Vernieuwingen zoals slaapapneu-detectie en sneller opladen vinden we minder belangrijk, want dit vind je ook op eerdere Apple Watch-modellen. Ook is het opvallend dat de Apple Watch Series 10 nu op sommige punten meer te bieden heeft dan de Apple Watch Ultra 2. Kunnen we spreken van een echt jubileummodel? Wij vinden van wel. Maar dat komt ook omdat de Ultra dit jaar stilstaat.

Opvallende vernieuwingen zijn het grotere scherm, dat uit een schuinere hoek af te lezen is en dat nu in always-on weergave 1x per seconde wordt ververst. Je krijgt nieuwe kleuren en materialen, kunt sneller opladen en hebt de mogelijkheid om muziek direct via de speaker af te spelen, allemaal verbeteringen die in vergelijking met voorgaande jaren best behoorlijk zijn.

Apple heeft bij de Apple Watch Series 10 een redesign uitgevoerd, waardoor het horloge comfortabeler aanvoelt en eleganter oogt. Dit heeft ongetwijfeld heel wat hoofdbrekens gekost bij de engineers, maar ik vermoed dat gebruikers hier heel anders tegenaan kijken. Die hadden op een radicaler redesign met een feestelijke onthulling gehoopt. Alleen is dit niet hoe Apple doorgaans werkt. Het gaat altijd om kleine stapjes vooruit, waardoor het device van dit jaar weer nét iets beter is dan zijn voorganger. Heb je een paar generaties overgeslagen, dan raad ik zeker aan om eens naar de Apple Watch Series 10 te kijken. Maar heb je je zinnen gezet op de gitzwarte variant, dan vind ik dat je eens in een fysieke winkel moet kijken of dit echt is wat je wil. Vooral de titaniumvariant in goud ziet eruit als een duur sieraad. Ik zou het zelf niet zo snel dragen, maar kan me voorstellen dat er mensen zijn die het mooi vinden.

Eén ding is zeker: de Apple Watch Series 10 heeft dit jaar een zodanige inhaalslag gemaakt, dat je je kunt afvragen of je nog wel een zware Apple Watch Ultra nodig hebt.

Apple Watch Series 10 kopen

De Apple Watch Series 10 is nu te bestellen en ligt sinds 20 september 2024 in de winkels. Je kunt kiezen uit aluminium in drie kleuren, met of zonder Cellular functie. Daarnaast heb je nog steeds de keuze uit een kleine horlogekast (nu 42mm) en een grote horlogekast (46mm), die geschikt zijn voor eerder verschenen horlogebandjes. Voor een luxere uitstraling kun je kiezen voor hoogglans titanium, ook in drie kleuren.

Apple hanteert voor de aluminium modellen ongeveer dezelfde prijzen als vorig jaar. De 42mm aluminium versie begint bij €449,- en voor de Cellular-versies betaal je steeds €120,- extra. De titanium versie begint bij €799,- en is standaard al voorzien van Cellular-functie.

