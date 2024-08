Er lijkt een spoedig einde te komen aan de Apple SuperDrive. In de Verenigde Staten is de cd-lezer voor je MacBook al uitverkocht en er lijkt ook geen nieuwe voorraad meer aan te komen.

Wil je nog snel een SuperDrive aanschaffen dan kan dat gewoon, want in de Nederlandse Apple Store is het accessoire op het moment van schrijven nog verkrijgbaar. Maar voor hoe lang? De SuperDrive verscheen voor het eerst in 2008, samen met de eerste MacBook Air. Het is in feite een cd- en dvd-speler die je met een usb-kabel op de Mac kunt aansluiten. Hoewel cd’s lang niet meer zo populair zijn als vroeger, verkocht Apple het accessoire nog steeds. De kans is echter klein dat er nog nieuwe exemplaren gemaakt zullen worden, op het moment dat de SuperDrive definitief is uitverkocht. Apple heeft nog geen officiële aankondiging gedaan.

Waarom je een SuperDrive wilt hebben

Misschien heb jij je cd-collectie al lang van de hand gedaan en geniet je sindsdien van streaming muziekdiensten, die een veel grotere collectie hebben. Je hoeft geen cd’s te wisselen en hebt alle muziek binnen handbereik. Maar soms kom je nog een cd of dvd tegen van jaren geleden en je vraagt je af wat erop staat. Voor €89,- haal je dan redelijk goedkoop een cd- en dvd-speler in huis, in het kenmerkende Apple-design en met een formaat dat nauwelijks groter is dan een cd-doosje. Hij past gemakkelijk in je reistas en neemt weinig ruimte in op je bureau. Er zit een niet-verwijderbare korte kabel aan de achterkant.

Apple bracht de SuperDrive gelijktijdig met de MacBook Air uit, de eerste MacBook zonder ingebouwd cd-station. Omdat in die tijd cd’s en dvd’s nog erg populair waren, voelde Apple zich genoodzaakt om een los accessoire uit te brengen. In 2013 stopte Apple volledig met ingebouwde SuperDrives in MacBooks. Overigens werd de naam ‘SuperDrive’ al veel langer gebruikt: in 1988 noemde Apple de 3,5-inch floppydrive ook al zo.

Cd’s afspelen en branden

Je kunt met de SuperDrive zowel cd’s als dvd’s afspelen en branden. Op die manier kun je backupschijven maken van je fotocollectie, documenten en dergelijke. Belangrijk om te weten: hij is voorzien van een usb-a connector en werkt alleen op usb 2.0 snelheid. Het lezen en schrijven gaat daardoor niet erg snel. Om met een hedendaagse Mac te kunnen gebruiken zul je een adapter of hub moeten aansluiten, bij voorkeur met een eigen stroomvoorziening. En je kunt er ook geen Blu-ray discs in gebruiken, ook al bestond dat formaat al sinds 2006. In de 16 jaar van z’n bestaan heeft de SuperDrive maar één update gekregen, namelijk in 2014.

Zoals gezegd: in Nederland is de SuperDrive nog op brede schaal verkrijgbaar en je kunt zelfs nog wat besparen ten opzichte van de prijs bij Apple. Klonen van andere merken kosten vrijwel hetzelfde, dus daar hoef je het niet voor te doen. Soms hebben ze wel als voordeel dat ze voorzien zijn van een usb-c-aansluiting.

Apple’s regels voor vintage en verouderde producten houden in, dat je nog 5 tot 7 jaar de mogelijkheid hebt om reparaties te laten uitvoeren. Alleen zal voor de meeste mensen gelden dat de garantie al lang verlopen is, dus je zult zelf voor de kosten moeten opdraaien.