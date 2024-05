Vorig jaar verscheen de Apple Pencil met usb-c, maar echte vernieuwingen zaten daar niet in. Sterker nog, deze tekenpen voor de iPad ging er qua functies op achteruit. Bij de nu aangekondigde Apple Pencil Pro kunnen we wél een hoop vernieuwingen verwachten. Je kunt deze beschouwen als de opvolger van de Apple Pencil 2, bedoeld voor professionele gebruikers. De Apple Pencil Pro zit vol met sensoren, waarmee je nog beter kunt tekenen en notities maken. Dit moet je weten over de Apple Pencil Pro!

Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s mei 2024-aankondigingen kun je discussiëren met andere lezers en laten weten wat jij van dit nieuwe Apple-product vindt.

Bekijk ook Praat mee over Apple's mei 2024-event! Alle ogen zijn gericht op Apple's aankondigingen in mei. Nog net voor WWDC kunnen we nog wat nieuwe producten verwachten. Er is lang gewacht op de iPads, dus we zijn benieuwd: wat vind jij ervan? In dit artikel kun je meepraten over het event en de aankondigingen van mei 2024.

Apple Pencil Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de derde generatie Apple Pencil:

Opvolger van de Apple Pencil 2

Design vergelijkbaar met de tweede generatie

Kan magnetisch worden bevestigd aan de platte kant van de iPad

Inductieladen op zijkant van iPad

Geschikt voor nieuwe iPad Pro en nieuwe iPad Air

Verkrijgbaar vanaf 15 mei 2024

Prijs: €149,-

Geschikte iPads: iPad Pro 2024 en iPad Air 2024

Apple Pencil Pro design

De Apple Pencil Pro ziet er grotendeels uit zoals de tweede generatie, maar heeft een glanzende afwerking en een ander type punt. Er is nog wel een platte zijkant aanwezig, waarmee je de Pencil aan de magnetische zijkant van een iPad kunt plakken. Eerdere Apple Pencils hadden een kleine opschroefbare punt, die nu iets groter is geworden. De verwisselbare punten zijn nu magnetisch en daardoor gemakkelijker te verwisselen. Er zijn verschillende penpunten voor tekenen, technisch tekenen, schilderen en notities maken.

Functies van de Apple Pencil Pro

Nieuw bij deze Apple Pencil is de ondersteuning voor de Zoek mijn-functie, zodat je een zoekgeraakte Apple Pencil gemakkelijk terug kunt vinden. Dit bleek eerder al uit code in iOS 17.4. Ook nieuw is een knijpfunctie: door in de schrijfpen te knijpen kun je bepaalde acties uitvoeren. Je kunt de pencil ook kantelen om te wisselen tussen schrijftools.

Op deze vernieuwde tekenpen vind je bovendien dezelfde functies als van de tweede generatie:

Magnetische bevestiging en opladen : Klikt magnetisch vast aan de zijkant van de iPad en laadt op terwijl hij vastzit.

: Klikt magnetisch vast aan de zijkant van de iPad en laadt op terwijl hij vastzit. Dubbel tikken : Gemakkelijk tools aanpassen, zoals penselen in tekenapps, door twee keer te tikken op de zijkant van de Apple Pencil.

: Gemakkelijk tools aanpassen, zoals penselen in tekenapps, door twee keer te tikken op de zijkant van de Apple Pencil. Nauwkeurig tot op de pixel : Erg nauwkeurige herkenning voor tekenen, schetsen, kleuren, notities maken, PDF’s markeren en meer.

: Erg nauwkeurige herkenning voor tekenen, schetsen, kleuren, notities maken, PDF’s markeren en meer. Kantel- en drukgevoeligheid : Voor natuurlijke tekenervaringen, variërend van lijndiktes tot subtiele schaduweffecten.

: Voor natuurlijke tekenervaringen, variërend van lijndiktes tot subtiele schaduweffecten. Hover-functie : Houd de penpunt iets boven het scherm om functies te activeren.

: Houd de penpunt iets boven het scherm om functies te activeren. Geen merkbare vertraging : Snelle respons voor een natuurlijke schrijf- en tekenervaring.

: Snelle respons voor een natuurlijke schrijf- en tekenervaring. Eenvoudige koppeling : Direct klaar voor gebruik na magnetische bevestiging aan een compatibele iPad.

: Direct klaar voor gebruik na magnetische bevestiging aan een compatibele iPad. Handpalm negeren: Leg je hand op het scherm terwijl je tekent of schrijft, zonder ongewenste input.

Prijzen Apple Pencil-modellen

Geschikte iPads voor Apple Pencil Pro De Apple Pencil Pro is geschikt voor de nieuwste iPads: iPad Pro 2024

iPad Air 2024 Voor deze modellen kun je ook de Apple Pencil met usb-c gebruiken. Toe aan een nieuwe iPads om met deze Pencil te gebruiken? Bekijk dan ons overzicht iPad kopen.

Bekijk ook Wil je nu een iPad kopen? Deze modellen krijgen in mei nog geen update Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad Air, het standaardmodel en de iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.