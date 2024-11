De iPad mini kreeg in 2021 voor het laatst een update en was tot voor kort de oudste tablet in het assortiment van Apple. Dergelijke lange tussenpozen hebben we wel vaker gezien, maar we hadden gehoopt dat Apple na het rigoreuze redesign van de iPad mini 6 wel wat sneller met een nieuw model op de proppen zou komen. De opvolger is er nu en ziet er precies hetzelfde uit. Wel zijn er wat verbeteringen doorgevoerd. Of die genoeg zijn om enthousiast te worden van de 2024-versie van de iPad mini, lees je hier in de review van de iPad mini met A17 Pro-chip!

iPad mini 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Mac mini:

iPad mini 2024: wat is er nieuw?

Apple’s kleinste iPad biedt dezelfde iPad-ervaring die je van andere formaten kent, maar dan zó klein dat hij in de achterzak van de meeste spijkerbroeken past. Hij heeft ook nog eens een prima performance, een scherm van hoge kwaliteit en is geschikt voor Apple Intelligence.

De iPad mini is nu voorzien van een A17 Pro-chip en heeft daardoor toegang tot alle iPadOS 18-functies, als ze in jouw regio beschikbaar zijn. Je krijgt voortaan meer opslag (128GB) voor dezelfde prijs en kunt kiezen uit iets andere kleuren. Maar je zult wel een nieuwe Apple Pencil moeten aanschaffen, want de Apple Pencil 2 van het vorige model werkt niet meer. Dit nieuwe iPad mini-model werkt met de Apple Pencil Pro. Daarnaast kun je ook nog de goedkopere Apple Pencil met usb-c gebruiken

Samengevat is de iPad mini alles wat je zoekt in een kleinere iPad, maar dan wel voor een premium prijs. Hij ligt inmiddels in de winkel en hieronder kun je zien dat er nog niet veel scherpe aanbiedingen te krijgen zijn. In deze review van de iPad mini 2024 bespreken we de verdere voor- en nadelen.

Prijzen iPad mini 2024 (A17 Pro)

Design iPad mini 2024: ontwerp gelijk, met saaiere kleuren

Behuizing van aluminium

Keuze uit vier kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, blauw en paars

Gewicht: 293 gram (wifi) en 297 gram (Cellular)

Afmetingen: 195,4 x 134,8 x 6,3mm

Usb-c poort voor opladen en data (max. 10 Gb/s)

Aan de buitenkant ziet de iPad mini 7 er precies hetzelfde uit als de iPad mini 6 uit 2021. Toen kreeg deze tablet een redesign en Apple lijkt daar voor de komende twee generaties nog wel aan te willen vasthouden. De afmetingen zijn dan ook ongewijzigd gebleven. Het enige zichtbare verschil is dat er de paarse variant iets van kleur is verschoten, terwijl de roze variant is vervangen door blauw, dat overigens meer naar blauwgroen of in bepaalde lichtomstandigheden zelfs naar zilver neigt. We zijn niet erg enthousiast over deze kleur, die je ook terug kunt vinden bij de iPad Air. We hadden liever herkenbaar blauw gezien, zoals bij de standaard iPads.

Ons reviewmodel heeft de kleur paars. Het is niet een kleur die we zelf zouden kiezen. We noemden het al in de review van de iPad Air 2024: de kleuren zijn een tikkeltje saai. Het is lastig om de kleuren in de meeste lichtsituaties te kunnen onderscheiden. Het is niet zo dat als je naar de paarse iPad mini kijkt dat je denkt: hé, die iPad is paars! We snappen wel dat Apple nu voor de iPad mini dezelfde kleuren gekozen heeft, omdat dat voor consistentie zorgt binnen de line-up. Apple had het net zo goed de iPad Air mini kunnen noemen.

De iPad mini kreeg al bij de vorige generatie het 8,3-inch formaat, maar is gelukkig is hij nog steeds klein en licht genoeg om altijd in je tas mee te nemen. En als je even een filmpje wilt kijken of een spelletje wilt doen (bijvoorbeeld op de bank of in bed), heb je een scherm in een prettig formaat: eentje dat nét even groter is dan je iPhone. Tijdens het bekijken van een video of het spelen van een game zul je de iPad mini in landschapsweergave vasthouden. Je kunt ‘m ook op de kant zetten met de bekende oprolbare Smart Folio.

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we iPads bijna uitsluitend horizontaal gebruiken. Bij de iPad mini is dat iets anders. Door het kleine formaat houden we hem toch vaker staand vast, bijvoorbeeld tijdens het browsen. Ook tijdens het videobellen gebruiken we de iPad mini toch vaker verticaal, mede doordat de frontcamera (in tegenstelling tot de andere iPads) aan de korte zijkant zit. De reden dat we de iPad mini ook vaker staand vast houden, is omdat we er geen toetsenbordhoes voor gebruiken (vanwege het kleine formaat). Ook door het gewicht en het formaat is het prettiger om een iPad mini staand te gebruiken dan bijvoorbeeld een iPad Pro. Dat de frontcamera dus niet verplaatst is, vinden we niet echt een nadeel.

De iPad mini heeft nog steeds twee speakers (in liggende weergave), een usb-c-poort aan de onderkant en fysieke aan/uitknop en volumeknoppen aan de bovenkant (in staande positie bekeken). Eigenlijk is daarmee alles hetzelfde gebleven, behalve de kleur. De bouwkwaliteit is goed, zoals we gewend zijn. Deze tablet is prettig om vast te houden en niet te zwaar.

Scherm iPad mini 2024: onveranderd, maar kan nog wel mee

8,3-inch Liquid Retina

Schermresolutie 2266 x 1488 pixels

Maximale helderheid: 500 nits

Ook wat het scherm betreft is er weinig veranderd. De iPad mini 7 heeft precies hetzelfde scherm gekregen als zijn voorganger: een 8,3-inch LCD-scherm met dezelfde resolutie. Er is geen 120Hz aanwezig, maar dat is een functie die Apple toch al beperkt lijkt te willen houden tot de iPad Pro. Wel zou Apple aanpassingen hebben gedaan om ‘jelly scrolling’ tegen te gaan. iFixit kon bij de teardown echter niets ontdekken qua interne aanpassingen, maar de eerste gebruikers meldden dat het probleem in ieder geval is verbeterd en misschien zelfs is opgelost.

Eerlijk gezegd hadden we er zelf geen last van bij de vorige iPad mini, maar we kunnen begrijpen dat het knap vervelend kan zijn als je scherm niet op de verwachte manier reageert. Jelly scrolling is het probleem, waarbij de helft van het scherm langzamer wordt ververst dan de andere helft. Dit resulteert in een wiebelend effect, met name tijdens snel scrollen. Het is alleen zichtbaar wanneer je de tablet in portretstand gebruikt.

Hebben we tijdens het testen ook maar iets van het jelly scrollen gemerkt? Eerlijk gezegd niet. Hoe kan het dan toch dat sommige gebruikers het wel nog steeds in mindere mate zien? Of je het ‘probleem’ merkt lijkt van persoon tot persoon te verschillen. Wij zitten niet als een gek met hoge snelheid door lange pagina’s te scrollen en leggen het scherm daarbij ook niet onder een vergrootglas. Al kijken we nog zo goed: we zien het jelly scrolling-effect simpelweg niet. En als het er al is, dan vinden we dit eigenlijk ook wel een non-issue.

Het mooie is dat de iPad mini een pixeldichtheid van 326 ppi heeft en dat ligt hoger dan die van de gewone iPad (264 ppi). Alles oogt dan ook superscherp en het maakt de iPad mini bijvoorbeeld erg geschikt als e-reader of voor het lezen van stripboeken. Je kunt de details haarscherp zien en het contrast is goed. Met een helderheid van 500 nits is de iPad mini niet het meest fel verlicht en dat is het enige wat ‘m wat ons betreft minder geschikt maakt als e-reader. In je hotelkamer een boek lezen gaat prima, maar je kunt er beter niet mee op het strand gaan liggen onder de felle zon. In zo’n geval komt toch een echte e-reader met e-ink display beter van pas.

Een upgrade naar een OLED-scherm zou de iPad mini wel weer een flinke stap vooruit laten zetten. Dat zou voor het kijken van films en series wel positief zijn, omdat een OLED-scherm mooiere kleuren en betere zwarttinten oplevert. Wat dat betreft kun je beter op een grote iPhone een film kijken dan op een iPad mini. Aan de andere kant: het LCD-scherm van de iPad mini is ook nog steeds heel erg mooi is goed genoeg voor waar je de iPad mini voor gebruikt.

Als je de iPad mini naast andere iPads houdt, valt wel op dat de schermranden relatief dik zijn. Dat ziet er misschien niet zo mooi uit, maar dat zorgt er wel voor dat je hem gewoon makkelijk vast kan pakken zonder dat je meteen iets op het scherm aanraakt. Dunner schermranden (ten gunste van een groter display of juist kleinere behuizing) zou wel welkom zijn, maar is wat ons betreft geen must.

Camera’s van de iPad mini 2024: prima voor scans

Frontcamera: 12 megapixel ultragroothoek FaceTime HD

Achtercamera: 12 megapixel groothoek (f/1.8)

Video: tot 4K / 60 fps

Ondersteuning voor Center Stage

Mocht je met de iPad mini willen fotograferen, dan kan dat. Wij doen dat eigenlijk maar zelden en voor die keren dat je echt een foto wil maken met de iPad, is de aanwezige camera meer dan voldoende. We gebruiken de iPad mini-camera meer om documenten in te scannen. En daar is de iPad mini erg goed in. Wat daarbij ook van pas komt, is de aanwezige flitser. Je kan daardoor zelfs met slechte lichtomstandigheden duidelijke scans maken. Dat is een functie die ontbreekt bij bijvoorbeeld de iPad Air, dus de iPad mini heeft hier duidelijk een streepje voor.

We noemden eerder al even de plaatsing van de frontcamera: deze zit nog altijd aan de korte rand, dus bovenaan het scherm als je de iPad mini staand gebruikt. Gebruik je hem liggend en wil je gaan videobellen, dan kun je hem dus het beste even 90 graden kantelen. Omdat de iPad mini toch niet in een toetsenbordhoes zit, is dat niet zo’n groot probleem. Het is wellicht wat onhandig als je hem neerzet in de Smart Folio-case (of andere hoes), maar in de praktijk hou je de iPad mini toch meer vast in je handen dan dat je hem op tafel neer zet. En voor het geval je toch horizontaal gaat videobellen, is er altijd nog Center Stage dat ervoor zorgt dat je middenin beeld bent.

Apple Pencil op de iPad mini 2024: is de Pro overkill?

De iPad mini 7 is geschikt voor de Apple Pencil Pro en de Apple Pencil usb-c. Dat geeft voor nieuwe gebruikers een optie in twee prijsklasses, maar het betekent ook dat de Apple Pencil 2 niet meer wordt ondersteund. Dat is jammer, maar we denken niet dat heel veel mensen hier last van zullen ondervinden. We gokken dat maar weinig mensen zullen overstappen van de vorige iPad mini 6 naar dit nieuwe model. Als je overstapt vanaf een oudere iPad mini, zul je toch al een nieuwe Apple Pencil moeten kopen omdat de Apple Pencil 1 al jaren niet meer ondersteund wordt.

Dat de iPad mini 2024 geen Apple Pencil 2 ondersteunt, zal daarom alleen impact hebben op de mensen die misschien eerder een oudere iPad Pro of iPad Air hadden en willen overstappen naar een kleiner model (of deze als extra iPad erbij willen hebben). Maar ook dit scenario zal waarschijnlijk weinig voor komen.

Maar is een Apple Pencil Pro wel nodig voor een tablet als de iPad mini? Wij vinden eigenlijk van niet. De Apple Pencil Pro heeft allerlei functies die vooral van pas komen voor het artistieke gebruik van de Pencil. Denk aan tekenen, schilderen en ontwerpen. De knijpfunctie is handig om al je tekentools binnen handbereik te hebben, terwijl je dankzij de drukgevoeligheid creatiever kan zijn bij het tekenen. Maar als we de Apple Pencil gebruiken op de iPad mini, dan doen we dat eigenlijk vooral om notities te maken. Schilderen, tekenen en ontwerpen wil je toch liever op een grotere iPad doen. Je kunt daarom ook prima uit de voeten met de goedkopere Apple Pencil met usb-c.

Kies je voor deze goedkoopste optie, dan krijg je wel de hoverfunctie, maar loop je de knijpfunctie mis en drukgevoeligheid. We vinden al met al de keuze voor de Apple Pencil Pro en Apple Pencil met usb-c eigenlijk wel prima. De Apple Pencil 1 en 2 zijn al zo lang op de markt en het is begrijpelijk dat Apple meer toekomst ziet in de nieuwere modellen, die bovendien logischer qua naam zijn. Bij de Pencil 1 was het verwarrend dat er ook nog nieuwe iPads uitkwamen die ermee werkten. Nu is het zo dat het instapmodel werkt met usb-c en dat de andere magnetisch is en meer functies heeft (Pro). Ergens moet Apple ook een lijn trekken.

iPad mini 7 hardware: sneller met meer opslag

Apple A17 Pro-chip (dezelfde als in de iPhone 15 Pro)

Opslag vanaf 128GB (was 64GB)

Optionele 5G-functie (Cellular)

Wifi 6E

Batterijduur volgens Apple: 10 uur

Touch ID in powerbutton

De iPad mini 2024 draait op een A17 Pro-chip, die vorig jaar voor het eerst verscheen in de iPhone 15 Pro (Max). Deze heeft een 6-core CPU, een 5-core GPU en een 16-core Neural Engine. Deze chip is noodzakelijk om Apple Intelligence te kunnen gebruiken en daar biedt deze mini dan ook ondersteuning voor. Nu de eerste AI-functies van Apple sinds iPadOS 18.1 beschikbaar zijn, kunnen we het al proberen, al moet je daar vanuit Nederland nog wel wat extra moeite voor doen. Officieel komen de Apple Intelligence-functies in april 2025 op de iPhone en iPad beschikbaar.

Het fijne is dat de iPad mini 2024 klaar is om Apple Intelligence te gaan ondersteunen zodra het breder beschikbaar komt. De A17 Pro-chip is toekomstbestendig, al hadden wij toch liever gezien dat Apple voor de A18-chip had gekozen. Die scoort toch net iets beter en is ook een jaartje nieuwer. Het was wat ons betreft ook logischer geweest: er zit nu een Pro-chip in een niet-Pro iPad. Apple heeft hier dus duidelijk het minimale gedaan, omdat de A17 Pro-chip de minimale eis voor Apple Intelligence is.

De kans bestaat dat Apple in voorjaar 2025 een nieuwe instap-iPad gaat uitbrengen, met daarin een A18-chip. Daardoor krijg je de situatie dat de instap-iPad straks nog betere specs heeft dan de duurdere iPad mini. Een A18-chip hadden we daarom wat toekomstbestendiger gevonden. Desalniettemin kun je met de A17 Pro-chip alles doen wat je op een iPad mini zou willen, zonder beperkingen of haperingen.

Meer opslag voor dezelfde prijs

Het is natuurlijk mooi dat Apple de hoeveelheid opslag heeft verdubbeld, zonder de prijs van de iPad mini te verhogen. Je krijgt nu 128GB opslag in plaats van 64GB. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met Apple Intelligence. Op dit moment is 4GB opslag nodig voor de taalmodellen, maar als Apple hier flink mee gaat uitpakken zou de opslagvereiste wel eens snel kunnen stijgen naar 10GB of meer.

We vinden de line-up van opslagmogelijkheden nu veel logischer. Voorheen bood Apple bij de iPad mini 6 alleen 64GB en 256GB aan, waardoor de gewilde opslagvariant van 128GB totaal ontbrak. Met de huidige opties (128GB, 256GB en 512GB) is er nu voor elk wat wils.

Apple biedt wifi 6E en een usb-c poort met 10 GBps datasnelheid, wat voor de gemiddelde doelgroep van deze tablet een prima keuze is. Professionele fotografen die een iPad kopen om foto’s te beoordelen zullen meestal voor een groter scherm kiezen. Tegelijkertijd is de iPad mini een relatief duur product, dan dan verwacht je ook niet de specs van een budgetmodel.

Optioneel kun je zoals gewoonlijk kiezen voor 5G, maar dat is relatief duur. Je betaalt maar liefst 170 euro extra voor het Cellular-model en dat is wat ons betreft buiten proportie. Zit er dan een gouden simkaartslot in? Nee, niet eens: het gaat om een eSIM, dus het is niet meer dan een simpele chip die je bij de Apple Watch SE maar 50 euro extra kost. Het lijkt meer een manier om je als gebruiker op extra kosten te jagen. Het kan natuurlijk best zo zijn dat je de Cellular-functie handig vindt, maar waarom zou je niet gewoon de persoonlijke hotspot-functie van de iPhone gebruiken?

Batterijduur

Voor zo’n kleine tablet heeft een iPad mini ook een aardige batterijduur. Apple claimt dat de mini 10 uur meegaat als je continu aan het internetten bent via wifi en dat komt overeen met onze test. Dat zal niet zo vaak gebeuren, maar het geeft wel aan dat je hiermee de hele dag doorkomt. Toch vinden we het jammer dat Apple niet eens iets verbeterd heeft aan de batterijduur. Al sinds de eerste iPad belooft Apple dezelfde batterijduur, terwijl de iPad niet een apparaat is dat je elke dag (laat staan de hele dag door) gebruikt. Het gebeurt echter wel te vaak dat de iPad mini leeg is zodra je hem weer wil gebruiken, als je hem een paar dagen ongebruikt hebt laten liggen.

De iPad mini 2024 is, net als de vorige, voorzien van een Touch ID-powerknop. Dat er geen Face ID in zit, vinden we niet zo’n probleem. Met name omdat de kans groot is dat je met je hand de Face ID-sensoren bedekt, zeker bij het kleinere formaat van de iPad mini. Toch vinden we de Touch ID-sensor ook niet optimaal: het gebeurt ons vaak dat de vingerafdruk niet goed herkend wordt en het is vaak toch even zoeken waar de knop nou weer zit (omdat je de iPad mini vaak weer anders vasthoudt). Een echte oplossing hebben we hier echter niet voor.

Tot slot nog de speakers. Als je bedenkt dat er uit de iPhone al een behoorlijk geluid komt, dan is wel te begrijpen dat de iPad mini 7 ook best goed presteert met z’n stereospeakers. Een superzware bas hoef je niet te verwachten, maar bij het kijken van een video klinkt het toch best goed. Apple had wat ons betreft ook niet topklasse speakers in de mini hoeven stoppen, want je zult meestal toch via oordopjes of een hoofdtelefoon luisteren.

Software op de iPad mini 7: alles wat je nodig hebt

Bij de iPad Pro klagen we regelmatig dat de software niet gelijke tred houdt met de hardwaremogelijkheden. Bij de iPad mini lopen we daar wat minder tegenaan, ook omdat het moeilijk inschatten is hoeveel processorkracht nu eigenlijk nodig is voor de Apple Intelligence-functies. Functies zoals notities maken en Smart Script komen ook op het kleinere scherm van de iPad mini goed tot hun recht. De iPad mini is klein genoeg om als een notitieblok te gebruiken, waarbij je tegelijk nog ruimte houdt op de tafel voor je studieboeken.

Ook is deze tablet voorbereid op Apple Intelligence, ook al kunnen we dit nu nog niet gebruiken in de EU. Het is handig dat je dit ook op de iPad mini kunt gebruiken, al denken we dat je sommige functies (zoals slimmere Siri) vooral op de iPhone gaat gebruiken, terwijl andere functies (zoals de Schrijfhulp) weer beter op de Mac tot hun recht komen.

We hebben ons tijdens het testen nog afgevraagd of we een functie als Stage Manager missen op de iPad mini. We gebruiken Stage Manager wel eens op de iPad Air of iPad Pro, met name als we met administratie bezig gaan of andersoortige taken die we ook wel eens op een Mac doen. Maar voor dergelijke taken vinden we het scherm van de iPad mini eigenlijk sowieso te klein, waardoor het ontbreken van Stage Manager geen gemis is. We snappen daarom wel dat Apple dit niet toegevoegd heeft, al denken we dat de chip zelf daar meer dan krachtig genoeg voor is.

Voor wie is de iPad mini?

Net als bij z’n voorgangers is de iPad mini niet het instapmodel. Hij is dan ook relatief duur en gericht op een heel specifiek publiek: mensen die goede specs willen, maar dan wel op een kleiner formaat. Dit is in de loop van de jaren nooit veranderd. Heb je nog de iPad mini 2019, dan kan de iPad mini een mooie upgrade zijn waar je vijf jaar op hebt moeten wachten. Je krijgt het nieuwe design en diverse andere verbeteringen die al bij de iPad mini 6 waren toegevoegd. Met de snellere processor en meer opslag krijg je meer waar voor je geld.

De iPad mini spreekt een hele specifieke doelgroep aan. Hij is vooral geschikt voor het kijken van filmpjes in bed of op de bank, als je zo’n grote iPad maar onhandig vindt en een kleinere iPhone te beperkt. Zoek je een compact digitaal notitieblok, dan is de iPad mini ook uitermate geschikt. De iPad mini is daarom echt een apparaat voor erbij: het zal waarschijnlijk nooit je hoofdcomputer zijn en kan daarom niet een MacBook vervangen. Het is meer een aanvulling op je iPhone, met extra iPad-functies zoals de Apple Pencil en het grotere scherm.

Concurrentie heeft de iPad mini 2024 niet echt, behalve dan uit eigen huis. Heb je geen behoefte aan Apple Intelligence, dan zou je ook nog kunnen kiezen voor de iPad mini 2021. Maar als je dan de 256GB-versie koopt ben je wellicht net zoveel kwijt als voor het nieuwe model met 128GB en de nieuwste chip. Een lastige keuze! Lees daarom ook onze vergelijking tussen de iPad mini 2024 en iPad mini 2021.

Score 8.4 iPad mini 2024 Vanaf €609 Voordelen + Meer opslag voor hetzelfde geld

Voorbereid op Apple Intelligence

Goede performance

Nog altijd een prima design

Werkt met Apple Pencil Pro (en ook de Apple Pencil met usb-c) Nadelen - We hadden liever een toekomstbestendigere A18-chip gezien

Relatief duur, voor hetzelfde geld koop je bijna een iPad Air

Relatief kleine update naar 3 jaar wachten

Conclusie iPad mini 2024 review

De iPad mini blijft een geweldige aankoop als je op zoek bent naar een kleine tablet die toch heel krachtig is. Het blijft wel een aankoop voor een relatief kleine doelgroep en juist daarom zijn we blij dat Apple toch heeft besloten om een kleine update uit te brengen. Met de twee grootste verbeteringen (meer opslag en een snellere chip) heb je een tablet die toekomstbestendiger is. Er zijn een paar kleine punten die we liever anders hadden gezien en het gebrek aan écht grote verbeteringen is iets dat we helaas op de koop toe moeten nemen.

Met deze update kan de iPad mini weer een aantal jaren mee, al hadden we liever een wat toekomstbestendigere chip gezien. Ook hopen we dat Apple bij een volgende update (waarschijnlijk pas ergens in 2026, op z’n vroegst) kiest voor een beter scherm. Maar voor wie daar niet op wil wachten en bijvoorbeeld een iPad mini uit 2019 of ouder heeft, is de iPad mini 2024 een prima keuze. Al met al is de iPad mini 2024 vooral een kleinere iPad Air, met nagenoeg alle soortgelijke functies en specs, maar dan in een kleiner jasje. De prijs vinden we dan echter wel wat aan de hoge kant, want voor zo’n honderd euro meer heb je een veel grotere iPad tot je beschikking.

iPad mini 2024 kopen

Wil je de iPad mini 2024 in huis halen, dan kun je inmiddels bij meerdere winkels terecht. Hieronder vind je de winkels waar je terecht kan en in onze prijsvergelijker vind je de beste prijzen.

