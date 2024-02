iCulture peilt: Met welke aanstaande iPhone-wijziging in de EU ben jij tevreden?

De afgelopen jaren was er een flinke discussie gaande tussen enerzijds de Europese Unie en anderzijds bedrijven als Apple, Google en Meta. De EU wil met de nieuwe wetgeving zoals de Digital Markets Act en de Digital Service Act voorkomen dat enkele partijen teveel macht krijgen en dat de markt open blijft voor kleinere bedrijven. Voor Apple heeft dat veel gevolgen, met name voor Europese iPhone-bezitters. Vanaf iOS 17.4 gaat er veel veranderen en wij zijn benieuwd of jij blij bent met de aanstaande veranderingen en zo ja, met welke het meest.

Poll: iPhone-wijzigingen voor Europeanen

In totaal gaat het om zes grote wijzigingen voor iPhone-gebruikers:

Toestaan alternatieve app stores : Het is mogelijk een alternatieve app store te downloaden (zogenaamde appmarktplaatsen), van waaruit je apps kan downloaden. Dit gaat buiten Apple’s App Store om.

: Het is mogelijk een alternatieve app store te downloaden (zogenaamde appmarktplaatsen), van waaruit je apps kan downloaden. Dit gaat buiten Apple’s App Store om. Alternatieve betaalmogelijkheden voor apps : In-app aankopen kun je ook betalen met betaaldiensten buiten die van Apple. Ook mogen apps linken naar betaalmogelijkheden buiten de app.

: In-app aankopen kun je ook betalen met betaaldiensten buiten die van Apple. Ook mogen apps linken naar betaalmogelijkheden buiten de app. Lagere commissie : iOS-apps in de App Store betalen een lagere commissie van 10% of 17% aan Apple. Bij gebruik van Apple’s betaalsysteem komt daar een extra fee van 3% bij.

: iOS-apps in de App Store betalen een lagere commissie van 10% of 17% aan Apple. Bij gebruik van Apple’s betaalsysteem komt daar een extra fee van 3% bij. Alternatieve browserengines : Andere browsers als Chrome en Edge mogen op Safari een eigen browserengine gebruiken (net als op Mac en Android) en zijn niet meer verplicht tot Apple’s eigen WebKit. Dit geldt ook voor in-app browsers.

: Andere browsers als Chrome en Edge mogen op Safari een eigen browserengine gebruiken (net als op Mac en Android) en zijn niet meer verplicht tot Apple’s eigen WebKit. Dit geldt ook voor in-app browsers. NFC-chip opengesteld voor betaaldiensten : Andere fabrikanten van NFC-betaaldiensten mogen nu ook de NFC-chip gebruiken, als alternatief voor Apple Pay met dezelfde mogelijkheden.

: Andere fabrikanten van NFC-betaaldiensten mogen nu ook de NFC-chip gebruiken, als alternatief voor Apple Pay met dezelfde mogelijkheden. Gamestreamingdiensten in de App Store: Gamestreamingdiensten zijn toegestaan in de App Store, zonder dat elke game apart gereviewed hoeft te worden.

Daarnaast biedt Apple aan ontwikkelaars nog enkele andere nieuwe hulpmiddelen, zoals een nieuw reviewproces, en neemt Apple maatregelen om de privacy van gebruikers zoveel mogelijk te beschermen. Zo is notarisatie verplicht voor iOS-app, waarmee checks op de ontwikkelaar uitgevoerd worden. Hoewel het toestaan van alternatieve app stores deuren opent en het aanbod van apps mogelijk vergroot, kan dit er bij onwetende gebruikers wel voor zorgen dat ze schadelijke software downloaden.

Wij zijn benieuwd met welke wijzigingen jij tevreden bent. Ben je blij dat er eindelijk een alternatief voor de App Store komt of kun je niet wachten totdat je een andere browserengine kunt gebruiken? Laat het ons weten in de poll. Je kunt zoveel opties aanvinken als je zelf wil.

Sommige wijzigingen gelden alleen voor de iPhone en iOS (zoals het toestaan van alternatieve app stores en alternatieve browserengines), terwijl sommige andere dingen ook voor iPadOS en andere Apple-besturingssystemen gelden (zoals gamestreamingdiensten en alternatieve betaalmogelijkheden). De nieuwe mogelijkheden gaan in maart van kracht, zodra Apple iOS 17.4 en de andere updates uitbrengt. Ondersteuning voor gamestreamingdiensten en mini-apps binnen apps gelden overigens wereldwijd.

Onthoud dat je de nieuwe mogelijkheden niet hoeft te benutten: heb je geen behoefte aan een alternatieve app store of een andere browser, dan kun je je iPhone gewoon blijven gebruiken zoals je wil.

In de volgende aflevering van de iCulture-podcast bespreken we de resultaten van deze poll en delen we uitgebreid onze visie over de aanstaande veranderingen. In de tussentijd kun je ook ons artikel met iOS 17.4 functies lezen, want de update brengt naast deze controversiële (Europese) veranderingen ook een aantal andere nieuwe functies.