In iOS 18 krijgen emoji iets unieks: als je tussen de talloze emoji nog steeds niet de juiste hebt kunnen vinden, maak je er gewoon zelf eentje. Dit moet je weten over Genmoji!

Genmoji is een van de Apple Intelligence-functies die dit najaar in iOS 18 beschikbaar komen. Hiermee kun je op de iPhone unieke emoji-karakters maken om in je gesprekken te gebruiken. Genmoji zien eruit als gewone emoji, maar worden speciaal gemaakt. Het zijn geen afbeeldingen, maar pictogrammen die gebruik maken van de Unicode Standaard. Of ze daarmee ook op elk platform werken is pas te controleren als de functie in iOS 18 zit. De officiële release daarvan verwachten we najaar 2024, maar het is nog onzeker of Genmoji al meteen in de eerste release zitten. Apple Intelligence wordt namelijk gaandeweg uitgerold en is voorlopig alleen beschikbaar als je je iPhone op Amerikaans Engels instelt.

Genmoji op twee manieren

Er zijn twee manieren om een Genmoji te maken:

Je gebruikt de naam van een persoon uit je adresboek, bijvoorbeeld: “Daniel in astronautenpak” of “mama als coureur”.

Je tikt een omschrijving in, bijvoorbeeld: “eekhoorn als dj” of “smiley met komkommerplakjes op de ogen”.

In beide gevallen wordt er een unieke afbeelding gegenereerd op basis van de omschrijving. Vind je de afbeelding die Apple aanvankelijk heeft gemaakt niet leuk, dan kun je vegen om andere opties te bekijken met bijvoorbeeld een ander kapsel of een bredere glimlach.

Een persoon uit je adresboek als coureur, of een smiley met komkommerplakjes: het kan allemaal met Genmoji.

Je kunt de Genmoji vervolgens in een iMessage-bericht zetten of delen als een sticker of tapback-reactie. Het is goed mogelijk dat Apple niet wil dat je de opdracht geeft: “Tim Cook met afgerukt hoofd”. Bovendien verwachten we dat je niet zomaar namen van bekende personen mag gebruiken. Je zult Tim Cook dus eerst met foto in je adresboek moeten zetten. Welke beperkingen er gelden, is nu nog niet te controleren, aangezien Genmoji nog niet te testen zijn in de iOS 18 beta.

De reeds gemaakte Genmoji verschijnen in een overzicht links van de normale emoji.

Genmoji achter de schermen

In een WWDC 2024-workshop over Genmoji is te zien hoe Apple deze functie heeft geïmplementeerd. Er komt een API (applicatieprogrammeerinterface) met de naam NSAdaptiveImageGlyph, speciaal voor Genmoji en andere afbeeldingen zoals stickers en Memoji. Deze zorgt ervoor dat ze zich gedragen als normale emoji. Ze zijn vierkant en zijn in meerdere resoluties beschikbaar. Verder zijn ze voorzien van extra metadata. Genmoji kunnen worden gebruikt in normale tekst, net zoals de standaard emoji. Daarbij houden ze rekening met de regelhoogte en de tekstopmaak. Overal waar je rijke tekst kunt gebruiken, kun je Genmoji opnemen in de tekst (ze kunnen dus niet worden gebruikt in platte tekst zonder opmaak). Ook kunnen ze worden gekopieerd en geplakt in andere teksten. En je kunt ze als sticker gebruiken.

Genmoji in chatbericht: als tapback en in geschreven tekst.

Wat als het andere apparaat geen Genmoji ondersteunt?

Genmoji hebben veel overeenkomsten met emoji. Toch zijn ze niet helemaal gelijk. Stuur je een Genmoji naar iemand die een oudere versie van iOS, iPadOS of MacOS gebruikt, dan zal de Genmoji als tekstomschrijving verschijnen. Dit geldt ook voor apps die geen rijke tekst ondersteunen. Op apparaten van andere fabrikanten die Genmoji niet ondersteunen, zoals Android-smartphones, zullen de afbeeldingen ook niet te zien zijn.

Genmoji: oneindig veel emoji

Het maken van zelfgekozen emoji is een leuke nieuwe toevoeging in iOS 18, al zullen sommige mensen vinden dat er al keuze genoeg is uit emoji. Het zorgt er in ieder geval voor dat je meer vrijheid hebt en niet hoeft te wachten tot jouw gewenste emoji eindelijk wordt toegevoegd in de officiële lijst.

Het toevoegen van officiële emoji via het Unicode Consortium is namelijk een tijdrovend proces: eerst moeten er voorstellen worden gedaan, waaruit na verloop van tijd een selectie wordt gemaakt. Een paar maanden later verschijnt dan de lijst met de officiële keuze. Vervolgens duurt het vaak nog een halfjaar jaar totdat de emoji daadwerkelijk in iOS en op andere platformen verschijnen. In juli 2023 werd bijvoorbeeld bekendgemaakt dat de limoen-emoji officieel was goedgekeurd. Daarna duurde het nog tot maart 2024 (met de release van iOS 17.4) dat we deze emoji daadwerkelijk konden gaan gebruiken.

Apple Genmoji vs Google Emoji Kitchen

Apple is niet de eerste met een emoji-maker, want sinds september 2023 kun je gebruik maken van de Emoji Kitchen van Google. Hiermee kun je zelf je emoji-combinaties maken in de Google-zoekfunctie. Zo kun je bijvoorbeeld een panda met een cowboyhoed maken of een boos kijkende pompoen.

Dit werkt op een totaal andere manier: je krijgt een raster met tientallen bestaande emoji te zien en kunt daarbij twee stuks uitkiezen:

Dit werkt een stuk primitiever: je kunt steeds maar twee emoji combineren en hebt daarbij de keuze uit een beperkt aantal emoji. Om de tool te starten tik je ‘Emoji Kitchen’ in de zoekfunctie van Google, waarna je op de knop ‘Aan de slag’ klikt. Na het combineren van twee emoji kun je het resultaat kopiëren en via het klembord ergens anders plakken. Je kunt het vervolgens als een sticker in een bericht of document plakken.

Apple’s Genmoji bieden veel meer mogelijkheden: je kunt in ieder geval drie eigenschappen noemen (bijv. dier + kleding + activiteit) en misschien zelfs meer. Omdat de functie nog niet te testen is, weten we niet wat het maximum is. Verder zien de afbeeldingen van Apple er iets verfijnder uit, maar dat kan komen omdat we meer aan de emoji-stijl van Apple gewend zijn.

Genmoji hangen trouwens nauw samen met een andere functie, de Image Playground. Hiermee kun je grotere afbeeldingen genereren op basis van een omschrijving. In een aparte gids besteden we hier aandacht aan.

