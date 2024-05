Als het over de iPad gaat, wordt vaak gesproken over een laptopvervanger. En in discussies hierover gaat het al snel over de beperkingen van iPadOS. Maar ook qua hardware kun je je afvragen of een iPad wel een MacBook kan vervangen. Het Magic Keyboard voor iPad lost dit vraagstuk grotendeels op. Al sinds 2020 biedt Apple voor de iPad Pro (en later ook de iPad Air) een toetsenbordhoes met ingebouwd trackpad. Daarmee tover je je iPad om in een meer complete werkmachine. Simpelweg omdat het makkelijker typen is op een fysiek toetsenbord dan een schermtoetsenbord. Maar Apple’s Magic Keyboard voor iPad had nog wel wat beperkingen: hij is erg duur, mist een aantal toetsen en het trackpad is aan de kleine kant. Maar er is nu goed nieuws: het vernieuwde Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 (dat dus alleen voor de nieuwe iPad Pro 2024 geschikt is) lost al deze punten op. Is dit het ultieme toetsenbordhoes voor de iPad? In deze review van het 2024 Magic Keyboard voor iPad Pro lees je het antwoord.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in mei 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 is getest met de 13-inch iPad Pro 2024. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

Magic Keyboard voor iPad (2024) in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen en nieuwe functies van het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro 2024:

Nieuwe rij functietoetsen en escape-knop

Groter trackpad van glas met haptic feedback

Aluminium behuizing aan de binnenkant

Alleen geschikt voor iPad Pro 2024

Daarnaast heeft dit model dezelfde kenmerken als de voorganger:

Magnetische bevestiging voor iPad Pro

iPad Pro zweeft boven toetsenbord

Aanpasbare kijkhoek

Met usb-c-poort voor opladen in scharnier

In zwart en wit

1mm key travel voor verlichte toetsen

Prijs: €349,- (11-inch); €399,- (13-inch)

Voor deze review focussen we ons op de drie verbeteringen van het toetsenbord. Voor onze eerdere ervaringen raden we aan om onze oorspronkelijke review van het Magic Keyboard voor iPad te lezen.

Design: aluminium behuizing voelt zoveel beter

Binnenkant gemaakt van aluminium

Iets dunner en lichter dan de vorige generatie

Het grootste nadeel van het oorspronkelijke Magic Keyboard is, als je het ons vraagt, het materiaal van de behuizing. Het rubberachtige materiaal voelt nog prettig als het toetsenbord nieuw is, maar naarmate je hem meer gebruikt (en de hoes steeds viezer wordt), krijgt het een wat minder prettig gevoel. Dat is met name zo bij de binnenkant van de hoes, bij het deel rondom het toetsenbord zelf. In de nieuwe editie heeft Apple dit opgelost. De nieuwe aluminium behuizing aan de binnenkant geeft een veel prettiger gevoel voor je handpalmen. Het voelt veel gladder en minder plakkerig dan het oorspronkelijke materiaal. Wat we ook fijn vinden, is dat het aluminium wat kouder aan voelt dan het rubberachtige materiaal. Dat is vooral fijner als je op de iPad Pro werkt op warmere dagen, waarbij je handpalmen wat meer gaan zweten.

Of de aluminium behuizing ook verantwoordelijk is voor het lagere gewicht, weten we niet. Maar feit is wel dat het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 een stukje lichter en dunner is dan de vorige generatie. Het verschil is zo’n 50 gram en in combinatie met de veel lichtere iPad Pro zelf, zorgt dat ervoor dat het gehele pakket van iPad Pro en Magic Keyboard nu een stuk lichter is dan voorheen. Het verschil met een MacBook Air is qua gewicht nog maar zo’n 20 gram. Dat maakt de iPad Pro al een stuk draagbaarder, ook als je daar dit Magic Keyboard bij gebruikt.

De kleuren zijn overigens nagenoeg hetzelfde gebleven. Aan de buitenkant zijn ze nog steeds zwart en wit. De aluminium behuizing binnenin matcht met de kleur van de iPad Pro zelf: spacezwart en zilver. Het zorgt ervoor dat het geheel een compleet plaatje is. Wil je juist meer contrast, dan zou je ook een wit Magic Keyboard kunnen kiezen voor de zwarte iPad Pro (of andersom).

Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 in gebruik: praktischer

14 extra functietoetsen, inclusief escape-knop

Vernieuwd glazen trackpad met haptische feedback

Groter trackpad voor makkelijkere bediening

Een ander heikel punt van het originele Magic Keyboard voor iPad was het ontbreken van functietoetsen. Waar alternatieve toetsenbordhoezen zoals die van Logitech dat wel hadden, ontbrak dit bij Apple’s eigen variant. In de 2024-editie is dit gelukkig opgelost, met in totaal veertien nuttige functietoetsen. Dit zijn nagenoeg exact dezelfde functietoetsen als op een MacBook of Mac-toetsenbord: escape, helderheid, Spotlight, Siri/Dicteren, niet storen, mediabediening, volume en een vergrendelknop. Daarnaast heeft het Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 ook een knop om snel de appkiezer te openen.

Soms missen we een knop om terug te keren naar het beginscherm en het is jammer dat je de knop van de appkiezer niet kan aanpassen. Je bent daarom aangewezen op de combinatie Cmd + H. De vergrendelknop vinden we dan wat minder praktisch. Deze zet je iPad op slot, maar je kan natuurlijk ook gewoon je iPad vergrendelen met de powerknop of door de hoes dicht te klappen. Immers: als je de iPad wil vergrendelen, doe je dat meestal toch wel omdat je klaar bent met het gebruik.

De functietoetsen hadden er wat ons betreft altijd al op moeten zitten. Deze extra toetsen zorgen ervoor dat je bepaalde handelingen veel sneller kan doen, zoals de helderheid aanpassen of het volume wijzigen. De iPad Pro voelt daardoor meer als een vervanger van een laptop, simpelweg omdat er knoppen op zitten die je van een Mac gewend bent. Zonder de functietoetsen voelt een toetsenbord toch minder compleet.

Trackpad vernieuwd: groter en beter

De ingebouwde trackpad heeft ook een make-over gehad. Deze is nu van glas gemaakt, net als je kent van je MacBook. Daardoor is het gevoel ook precies hetzelfde. Ook prettig is dat de trackpad niet meer fysiek meebeweegt als je hem indrukt. In plaats daarvan zorgt een trilmotor binnenin voor het klikgevoel. Je kunt het trackpad dan ook niet indrukken als er geen iPad aangesloten is. Maar behalve het klikgevoel, zorgt de trilmotor in de trackpad ook voor andere extra functies.

In het gebruik van het trackpad merk je namelijk dat deze op bepaalde plekken haptische feedback geeft. Veeg je bijvoorbeeld met drie vingers naar boven om de appkiezer te openen, dan geeft het tikje aan wanneer je de trackpad kan los laten. Dit is een functie die we ook graag bij de MacBook zouden willen zien.

Dat het trackpad nu een stukje groter is, is mooi meegenomen. Door het grotere trackpad hoef je je vinger minder snel van het trackpad af te halen om de cursor verder te verslepen. Het werken op het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 gaat daardoor sneller en handiger. Het trackpad is niet zo groot als dat van een gemiddelde MacBook, maar voor een iPad (dat ook een kleiner scherm heeft) is het wat ons betreft groot genoeg.

Voor wie is het Magic Keyboard voor iPad Pro 2024?

Maar is het Magic Keyboard nou een essentieel accessoire? Dat zeker niet en daar is het de prijs ook niet naar. Deze toetsenbordhoes is vooral voor mensen die echt willen werken op de iPad Pro en bijvoorbeeld geen MacBook in huis hebben of die willen vervangen. Als je al een MacBook hebt, kunnen we ons voorstellen dat je de iPad Pro vooral voor andere doeleinden gebruikt, zoals films kijken, tekenen, spelletjes spelen en meer. Voor dit soort situaties is deze toetsenbordhoes nogal overkill.

Daar komt ook de hoge prijs nog eens bij. Voor €349,- haal je het model voor de 11-inch iPad Pro in huis. De variant voor 13-inch is nog eens €50 duurder, met een prijs van €399,-. Dat is niet mis voor alleen maar een toetsenbordhoes met ingebouwd trackpad. Natuurlijk is het kwalitatief allemaal hoogstaand met een goede bouwkwaliteit, maar we vinden deze prijs toch wat overdreven. €100,- minder was wat ons betreft een stuk beter geweest.

Wat we daarom ook jammer vinden, is dat je met het Magic Keyboard voor iPad Pro zo gebonden bent aan de manier hoe je je iPad gebruikt. Wil je de iPad Pro even gewoon als tablet gebruiken (dus voornamelijk met het touchscreen), dan zit het Magic Keyboard nogal in de weg. Het toetsenbord zelf is helaas niet los te halen, zoals wel kan met het Magic Keyboard Folio. We hadden graag gezien dat Apple zo’n soort systeem ook voor de iPad Pro-versie zou hebben gemaakt.

Gebruik je de iPad Pro dus voornamelijk als echte (teken)tablet, dan vinden we het Magic Keyboard wat overdreven.

Score 8.2 Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 Vanaf €349,- Voordelen + Prettiger design aan de binnenkant dankzij aluminium

Extra functietoetsen

Groter trackpad

Haptische feedback voel je ook in het bedienen van iPad Nadelen - Erg duur

Toetsenbord niet los te halen of om te klappen

Ontbreken van toets om terug te keren naar beginscherm

Alleen voor iPad Pro 2024, niet voor iPad Air

Conclusie review Magic Keyboard voor iPad Pro 2024

Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 is een fijne upgrade, waarbij onze grootste klachten met het vorige model opgelost zijn. Het grotere en betere trackpad, de extra functietoetsen en de behuizing binnenin maken van de iPad Pro een iets betere laptopvervanging. Typen gaat nog net zo fijn als bij de vorige generatie van deze toetsenbordhoes, maar omdat je nu meer toetsen tot je beschikking hebt en het trackpad groter is, gaat alles net even makkelijker en sneller.

Minpunten zijn er echter ook. We vinden het jammer dat alleen de binnenste behuizing van aluminium is. De buitenkant (zowel boven als onder) is nog steeds van hetzelfde rubberachtige materiaal, wat op den duur toch een beetje vies aanvoelt. We begrijpen wel dat dit de iPad Pro iets meer bescherming biedt dan een volledig aluminium behuizing, maar toch. Ook de prijs vinden we aan de hoge kant, zeker omdat je de iPad Pro alleen maar als laptopvervanger kan gebruiken. Wil je meer met het touchscreen doen en de iPad Pro echt als tablet gebruiken, dan moet je hem van de hoes af halen. Het toetsenbord loshalen of omklappen zit er niet bij.

Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 kopen

Wil je na het lezen van deze review van Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 de nieuwe toetsenbordhoes kopen? Hij is verkrijgbaar vanaf €149,- bij Apple en diverse andere winkels.

Prijzen Magic Keyboard voor iPad Pro (2024)

Bekijk ook Apple's Magic Keyboard voor iPad vernieuwd: dit is er verbeterd Met het iPad Magic Keyboard met ingebouwde trackpad kun je comfortabel typen. Apple heeft voor de iPad Pro 2024 een nieuw Magic Keyboard uitgebracht, met een nieuw design, groter trackpad en meer. Lees hier alles over de beste prijzen voor het Magic Keyboard voor iPad, de modellen, de functies en meer.