Er is een nieuwe iPad mini. Deze iPad mini 2024 is alweer de zevende generatie van de kleinste iPad. Maar wat heeft Apple aan dit model vernieuwd? In dit overzicht lees je over de functies van de iPad mini 2024.

Als donderslag bij heldere hemel heeft Apple de iPad mini 2024 onthuld, ook wel de zevende generatie iPad mini genoemd. Officieel heeft dit nieuwe model de iPad mini (A17 Pro), vanwege de snellere chip. Maar wat zijn nu precies de nieuwe functies van de iPad mini 2024? In dit artikel lees je de belangrijkste nieuwe functies op een rij.

#1 Nieuwe snellere chip: van A15 naar A17 Pro-chip

Het eerste dat opvalt is de nieuwe A17 Pro-chip. Dat is dezelfde chip als in de iPhone 15 Pro-modellen. Daarmee heeft de iPad mini de minimale chip gekregen om ondersteuning te krijgen voor Apple Intelligence. Volgens Apple is de Neural Engine tot 2x sneller dan in de vorige generatie en zijn de CPU-prestaties tot 30% sneller. Qua graphics presteert de chip tot 25% sneller en is ondersteuning voor ray tracing voor realistischere graphics in bijvoorbeeld games.

#2 Ondersteuning voor Apple Intelligence

Zoals we al zeiden biedt de nieuwe snellere chip ondersteuning voor Apple Intelligence naar de iPad mini. Apple wil zoveel mogelijk apparaten voorzien van Apple Intelligence, het nieuwe slimme systeem waardoor allerlei standaardapps en functies handige mogelijkheden krijgen dankzij generatieve AI. Denk aan het samenvatten van een tekst, het voor jou opstellen van een e-mail of het zelf maken van afbeeldingen. Voor Apple Intelligence is in ieder geval de A17 Pro-chip nodig, maar het werkt ook op Apple’s M-chips.

#3 Apple Pencil Pro-support

De iPad mini ondersteunt sinds de vorige generatie de Apple Pencil 2, maar met ingang van het nieuwe 2024-model ondersteunt de iPad mini de Apple Pencil Pro. Daarmee is ook ondersteuning toegevoegd voor Apple Pencil Hover, zodat je kan zien waar je tekent door de Pencil boven het scherm te houden. Alle andere functies van de Apple Pencil Pro worden ook ondersteund, zoals het knijpen in de pen. Net als de vorige generatie laadt je de Apple Pencil draadloos magnetisch op aan de zijkant. Een nadeel is wel dat je dus een nieuwe Apple Pencil moet kopen. Daarnaast wordt ook de Apple Pencil met usb-c ondersteund, zoals ook al was bij de voorganger.

#4 Zelfde camera, toch mooiere foto’s

Apple heeft geen hardwarematige wijzigingen doorgevoerd aan de camera van de nieuwe iPad mini. Dat betekent ook dat hij dezelfde specs heeft en dat de camera aan de voorkant ook nog steeds op dezelfde plek zit (dus aan de korte rand). Toch is er een verbetering, dankzij de A17 Pro-chip: er is ondersteuning voor slimme HDR 4 voor foto’s. Daardoor is de kwaliteit van je foto’s net iets beter dan bij de slimme HDR 3 van de vorige generatie.

#5 Meer opslag

De nieuwe iPad mini komt standaard met meer opslag voor hetzelfde geld. De iPad mini 2024 is verkrijgbaar met 128GB, 256GB of 512GB opslag. Voorheen kon je alleen kiezen tussen 64GB en 256GB. Je krijgt dus niet alleen standaard meer, maar kan ook kiezen uit veel meer opslag als je daar behoefte aan hebt.

#6 Andere verbeterde specs

Tot slot heeft Apple nog een paar andere specs een update gegeven, hoewel dat niet per se zorgt voor meer functies in de iPad mini 7. Bluetooth en wifi krijgen een upgrade naar een recentere versie (Bluetooth 5.3 en wifi 6E), terwijl ook de snelheid van de aansluiting verhoogd is van 5 GB/s naar 10 GB/s.

#7 ‘Nieuwe’ kleuren

De vorige iPad mini was er in spacegrijs, sterrenlicht, paars en roze. Het nieuwe model is er ook in sterrenlicht en spacegrijs, maar daarnaast in blauw en een iets lichtere kleur paars. Dit zijn exact dezelfde kleuren als de iPad Air met M2-chip. Daardoor is de iPad mini nog meer een kleinere iPad Air geworden.

De nieuwe iPad mini is vanaf 23 oktober 2024 verkrijgbaar, voor een prijs vanaf €609,-. Dat is dezelfde prijs als de vorige generatie.

