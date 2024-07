De Beats Pill 2024 is op diverse punten verbeterd. De speaker is luider, heeft een zwaardere bas en verspreidt het geluid beter. Ook is hij voortaan voorzien van een usb-c-aansluiting en Zoek mijn om gemakkelijk terug te kunnen vinden. Voor Apple-gebruikers is het misschien wel de beste draagbare speaker die je kunt kopen. Hij heeft een adviesprijs van €169,95 bij Apple en ligt “vanaf deze zomer” in de Nederlandse en Belgische winkels (vermoedelijk vanaf begin augustus). In de VS is de verkoop al eerder gestart, zo bleek bij de aankondiging.

Beats Pill 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Oplaadpoort met usb-c in plaats van Lightning

24 uur batterijduur

IP67-rating voor stof- en waterbestendigheid

Zoek mijn-functie om te kunnen terugvinden

Oog om een polsbandje te kunnen bevestigen

Verkrijgbaar in zwart, rood en goud

Gewicht: 680 gram (voorheen 748,5 gram)

Afmetingen: 21,9cm x 7cm x 7cm (iets groter dan voorheen)

Verkrijgbaarheid: “vanaf deze zomer” in Europa

Prijs: €169,95 bij Apple

Dit is de Beats Pill-speaker

De nieuwe Beats Pill-speaker heeft vrijwel hetzelfde ontwerp als het origineel. Het is een pilvormige capsule die je op tafel kan zetten, maar ook mee kan nemen dankzij het meegeleverde draagkoordje. Het bekende Beats-logo zit nog steeds aan de voorkant en qua kleuren kun je kiezen uit zwart, rood en goud. We verwachten dat Apple deze vernieuwde Beats-speaker weer erg lang in het assortiment zal houden. Of hij net als het origineel z’n 10-jarige jubileum gaat meemaken, is nog even afwachten.

Bekijken bij Apple:

De nieuwe Beats Pill-speaker heeft een iets gewijzigd design in vergelijking met de vorige editie, maar in grote lijnen is het nog wel een pilvormige capsule. Hij is bekleed met een zachte coating en is voorzien van een draagkoordje om gemakkelijk mee te kunnen nemen. Het bekende Beats-logo is aan de voorkant te zien. Qua kleuren kun je kiezen uit zwart, rood en goud.

Beats Pill: nu met usb-c-aansluiting.

Bij deze vernieuwde Beats Pill-speaker is de Lightning-poort vervangen door usb-c. Ook de Bluetooth-standaard is vernieuwd voor een betere verbinding. De nieuwe Beats Pill ondersteunt alle recente vernieuwingen van Beats, waaronder makkelijker koppelen, sneller opladen en het kunnen lokaliseren via de Zoek mijn-app.

Er zitten vier knoppen op: twee waarmee je het volume kan regelen, een aan/uit-knop (dient ook voor het gebruik van Siri via de gekoppelde iPhone) en een knop om de muziek te bedienen. Je kunt twee Beats Pill-speakers combineren tot een stereoset voor beter geluid. De speaker is bovendien stof- en waterbestendig (IP67), dus hij kan ook tegen een beetje water en zand zoals op het strand.

Beats Pill audio: verbeteringen

Dit is er vernieuwd op audiogebied:

De speaker is luider, met een zwaardere bas en een betere tonaliteit.

De opnieuw ontworpen racetrack woofer is 28% krachtiger, waardoor 90% meer luchtvolume wordt verplaatst, terwijl de low-end vervorming wordt verminderd.

De opnieuw ontworpen tweeter heeft zijn eigen afgeschermde behuizing voor extra stabiliteit, heldere hoge tonen en rijke middentonen.

Het geluid wordt onder een opwaartse kantelhoek van 20 graden verspreid, om het geluid naar je oren te sturen, weg van objecten die in de weg zitten.

Waarom brengt Apple de Beats Pill terug?

Apple is in 2022 gestopt met de Beats Pill+ en komt nu weer terug met een ‘nieuwe’ versie, die er qua design wel erg op lijkt. Waarom eigenlijk? In een interview vertelde Oliver Schusser, vice-president bij Apple, waarom de Beats Pill van de markt is gehaald en nu opnieuw terugbrengt. Volgens Schusser heeft deze beslissing vooral te maken met de hoofdtelefoons van het bedrijf. Beats wilde eerst de line-up van hoofdtelefoons vernieuwen, waardoor de speaker wat langer moest wachten op een opvolger. Schusser:

We wilden iets speciaals doen met de Pill en hem helemaal opnieuw ontwerpen en vormgeven. Het was geen kwestie van een of twee dingen vervangen. We wilden echt een complete opfrisbeurt… Dit is een compleet nieuw product, zowel van binnen als van buiten. – Oliver Schusser (Apple)

Grappige reclame: Beats Pill Dudes

Om de Beats Pill-speaker te promoten heeft Apple nieuwe reclamefilmpjes gemaakt rondom de Beats Pill Dudes. Dit zijn levendige karakters die voor het eerst werden geïntroduceerd in 2012, nog voordat Apple Beats overnam. De originele karakters werden ingesproken door Tichina Arnold, Eminem en Chris Rock. In de reclamefilmpjes maakten de Dudes grappen over popmuziek en hielden ze korte interviews met supersterren. Het succes was zo groot dat Beats houders in de vorm van Pill Dudes uitbracht.

Nu de Beats Pill-speaker terug is, heeft Apple de campagne nieuw leven ingeblazen. Er zijn vier verschillende reclamespots uitgebracht met de Pill Dudes in de hoofdrol. In elke spot komt een andere eigenschap aan de orde, bijvoorbeeld de 24 uur batterijduur of de waterbestendigheid.

Het is leuk om te zien dat Apple een succesvolle reclamecampagne uit het verleden terugbrengt. De Beats Pill is een van de leukste producten uit het Beats-assortiment en is ook handig om erbij te hebben als je helemaal op AirPods bent overgestapt.

Apple heeft nog niet laten weten of de speciale Pill Dudes-houder terug komt. Dit nieuwe model heeft een iets andere vorm, waardoor de vorige houder niet meer zal passen. En wellicht kun je binnenkort gewoon bij Chinese fabrikanten terecht, die staan te popelen om dit gat in de markt op te vullen.