Zo gaat Apple de Europese App Store aanpassen voor sideloading

Apple heeft bekendgemaakt welke wijzigingen eraan komen voor ontwikkelaars en gebruikers, nu de Digital Markets Act (DMA) binnenkort van kracht wordt. Er komen nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars om hun apps te distribueren, betalingen te verwerken en meer. De wijzigingen gelden voor ontwikkelaars van apps die in de 27 EU-lidstaten worden aangeboden. Ontwikkelaars die niets willen veranderen, kunnen op de huidige manier doorgaan. De nieuwe regels worden zoals verwacht in maart 2024 ingevoerd en maken deel uit van iOS 17.4.

Er is sprake van een heel pakket aan maatregelen, waaronder:

Vanaf iOS 17.4 wordt het in de EU mogelijk om apps via andere marktplaatsen te installeren. Ontwikkelaars kunnen dit in de iOS 17.4 beta alvast testen.

te installeren. Ontwikkelaars kunnen dit in de iOS 17.4 beta alvast testen. Er komt verplichte notarisatie voor iOS-apps . Hierbij wordt een basisbeoordeling uitgevoerd, gericht op het platformbeleid voor veiligheid en privacy.

. Hierbij wordt een basisbeoordeling uitgevoerd, gericht op het platformbeleid voor veiligheid en privacy. Er komt autorisatie voor marktplaatsontwikkelaars . Niet iedereen kan dus zomaar een alternatieve App Store beginnen. Marktplaatsen moeten aan diverse (financiële) eisen voldoen, zoals een ‘letter of credit’ van $1 miljoen.

. Niet iedereen kan dus zomaar een alternatieve App Store beginnen. Marktplaatsen moeten aan diverse (financiële) eisen voldoen, zoals een ‘letter of credit’ van $1 miljoen. De tarieven in de EU gaan omlaag: 10%-17% voor betaling via een alternatieve betaaldienst en 3% meer als je via Apple’s betaaldienst wil afrekenen.

voor betaling via een alternatieve betaaldienst en als je via Apple’s betaaldienst wil afrekenen. Ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om alternatieve browser engines te gebruiken in de EU (en zitten dus niet langer vast aan WebKit).

te gebruiken in de EU (en zitten dus niet langer vast aan WebKit). Het wordt mogelijk om NFC in de iPhone te gebruiken voor contactloze betalingen, op een manier die vergelijkbaar is met Apple Pay. Dat de NFC-chip in de EU opengesteld wordt, was al uitgelekt.

voor contactloze betalingen, op een manier die vergelijkbaar is met Apple Pay. Dat de NFC-chip in de EU opengesteld wordt, was al uitgelekt. Ontwikkelaars kunnen bij Apple interoperabiliteit met iOS- en iPhone-functies aanvragen.

met iOS- en iPhone-functies aanvragen. Ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om te linken naar betaalmogelijkheden buiten de app en mogen gebruik maken van alternatieve betaaldiensten .

en mogen gebruik maken van . De fees in de Europese App Stores gaat flink omlaag: van 15% tot 30% naar respectievelijk 10% tot 17% . Als ontwikkelaars gebruik willen maken van het betaalsysteem van de App Store betalen ze 3% extra .

. Als ontwikkelaars gebruik willen maken van het betaalsysteem van de App Store betalen ze . Er komt een Core Technology Fee van €0,50 als vergoeding voor het gebruik van tools en dergelijke. Het geldt alleen voor apps die jaarlijks meer dan 1 miljoen keer voor het eerst worden geïnstalleerd. Als een gebruiker dezelfde app meermaals per jaar downloadt, telt het dus als één download.

Daarnaast komen er enkele nieuwe mogelijkheden die wereldwijd van toepassing zijn, zoals:

Streaming gamediensten en mini-apps worden mogelijk. Dit houdt in dat streamingdiensten zoals Steam, Valve en Xbox hun apps kunnen indienen voor hun volledige gamecatalogus.

worden mogelijk. Dit houdt in dat streamingdiensten zoals Steam, Valve en Xbox hun apps kunnen indienen voor hun volledige gamecatalogus. Ook komen er meer dan 50 nieuwe rapportages beschikbaar in de App STore Connect API, met meer inzicht in de prestaties van apps op het gebied van betrokkenheid, appgebruik en meer.

Hier lees je het persbericht

Grote veranderingen voor Apple in EU-landen

Apple gaat een aantal grote veranderingen doorvoeren, waaronder de mogelijkheid om apps via alternatieve marktplaatsen te downloaden. Het bedrijf benadrukt echter wel dat die andere appwinkels niet dezelfde beveiligingsmaatregelen hanteren als de App Store. Het wordt daardoor ook mogelijk om niet-toegestane apps nu toch op de iPhone uit te brengen. Ontwikkelaars die hun apps tot op heden niet door het reviewproces van Apple kregen, omdat deze niet aan de richtlijnen voldoet, kunnen nu alsnog een poging doen via een third party marktplaats.

Wel gaat Apple notarisatie van iOS-apps uitvoeren. Dit is een snelle veiligheidscheck die gedeeltelijk is geautomatiseerd. Bij macOS-apps is notarisatie al eerder ingevoerd, maar is niet verplicht. Dit is geen appreview, maar een controle of de app door de juiste ontwikkelaar is gemaakt en geen kwaadaardige code bevat. Apple kan er echter geen volledige controle op uitoefenen.

Dit is de vernieuwde kostenstructuur die Apple in rekening gaat brengen:

Verlaagde commissie — iOS-apps in de App Store betalen een lagere commissie van 10% (voor de meeste apps) of een percentage van 17% voor digitale goederen en diensten. Dit was voorheen 15% en 30%.

Payment processing fee — Ontwikkelaars die het betaalsysteem van Apple willen gebruiken betalen een ‘payment processing fee’ van 3% extra. Willen ze een andere betaalmethode gebruiken, dan betalen ze daarvoor niets extra.

Core Technology Fee — Apple is van plan om een Core Technology Fee in rekening te brengen. Deze bedraagt 50 cent voor elke eerste download en geldt alleen voor bedrijven die meer dan 1 miljoen eerste appdownloads per jaar hebben. Apple denkt dat slechts 1% van de appontwikkelaars hiermee te maken zullen krijgen.

Andere maatregelen zijn het openstellen van NFC voor betalingen, waardoor banken hun eigen contactloze betaaldienst via de iPhone en Apple Watch kunnen aanbieden. Daarnaast mogen webbrowsers nu een andere browser engine gebruiken en zitten ze niet meer vast aan WebKit.

Wanneer komen deze wijzigingen?

Ontwikkelaars kunnen de nieuwe functies in de zojuist verschenen iOS 17.4 beta testen. Ze worden in maart 2024 ingevoerd, als iOS 17.4 officieel verschijnt.