De Vision Pro zal voor sommige mensen de grootste Apple-aankoop ooit zijn. Je hebt misschien wel eens meer dan €2.000 uitgegeven aan een MacBook Pro. Maar een bedrag van meer dan $3.500 is andere koek. Je komt dan al snel terecht bij apparaten als de Mac Studio. Zit je nog aan te hikken tegen de prijs van de Vision Pro? Dan is het goed om te bedenken dat je voor hetzelfde geldt een uitgebreid pakket andere Apple-apparaten kunt kopen! Het zijn apparaten die je dagelijks nodig zult hebben, die meer dan twee uur meegaan op een batterijlading en waar je (wat ons betreft) meer plezier van zult hebben.

Eerder hebben we berekend wat de europrijs van de Vision Pro zal worden, op basis van Apple-producten die ook $3.500,- kosten. Daarbij kwamen we uit op een europrijs van ongeveer €4.200 inclusief BTW. Dat is dus het budget dat je kunt uitgeven als je de aanschafprijs van de Vision Pro nuttiger wilt besteden. Over nuttig besteden gesproken: je zou voor dit bedrag ook bijna 86 Apple Watch-sportbandjes of 130 AirTags (in pakken van vier stuks) kunnen kopen. Maar we hadden beloofd om het geld nuttig besteden, dus we komen uit op het onderstaand lijstje.

Dit is ons boodschappenlijstje

TOTAAL: exact €4.200,-!

Je kunt nog veel meer besparen door je producten niet bij de Apple Store te kopen, maar bij andere winkels zoals Amazon. Dat scheelt je niet alleen de €8,- parkeerkosten, maar de prijzen liggen ook zo’n 10% lager dan bij Apple zelf. Van het geld dat je hebt bespaard kun je nog wat extra accessoires kopen of een abonnement nemen op online diensten van Apple. Een upgrade van iCloud voor €12,- per jaar is bijvoorbeeld goed besteed: je zit veel ruimer in je opslag en het is een relatief kleine jaarlijkse investering.

Met bovengenoemde bundel producten omring je je in één klap met het complete ecosysteem van Apple – en zoals je ziet hoef je daarbij echt niet de SE-producten te kopen. Maar je wil wel een recent product, zodat je er lang plezier van hebt.

Stel dat je alle bovengenoemde producten al hebt of dat je alle nieuwe producten meteen wilt hebben? Dan zou de aanschaf van een Vision Pro voor €4.200 misschien nog wel te overwegen zijn.