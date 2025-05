Apple Music laat je virale muziek ontdekken (en heeft daar een slimme bron voor)

Apple Music is een ontzettend fijne muziekstreamingdienst, maar volgens veel gebruikers is Spotify toch nog nét wat beter in het aanbevelen van nieuwe muziek. Daar probeert Apple nu wat aan te doen, met de Virale hitlijst die je muziek voorschotelt die op dit moment trending is. Maar wat is nou virale muziek? Daar gebruikt het bedrijf een slimme bron voor, namelijk zijn eigen muziekherkenningsapp Shazam. Die is al meer dan 100 miljard keer gebruikt om liedjes te herkennen en geeft dus een goede indicatie van wat er trending is. Sinds de overname van Shazam zeven jaar geleden is de dienst steeds dieper geïntegreerd in iOS.

Virale hitlijst in Apple Music op basis van herkenning via Shazam

In tegenstelling tot andere hitlijsten die gebaseerd zijn op streamingaantallen of verkoopcijfers, gebruikt de Viral Chart van Apple Music (of Virale hitlijst in het Nederlands) uitsluitend data van Shazam. Apple bekijkt welke nummers in de afgelopen 24 uur het meest worden herkend door gebruikers wereldwijd. Het resultaat is een lijst vol muziek die razendsnel aan populariteit wint vaak nog voordat ze grote hits worden op Spotify of in de Nederlandse Top 40.

De lijst bevat een mix van allerlei verschillende nummers, van bekende hits tot wat meer onbekende nummers. Dat maakt het een leuke mix van bekende en verrassende tracks. Omdat Shazam in vrijwel elk land actief is, biedt deze lijst ook een goed beeld van wereldwijde muziektrends en zie je wat mensen over de wereld herkennen.

Dagelijks vernieuwd in Apple Music

De afspeellijst is vanaf nu terug te vinden in de Apple Music-app op iPhone, iPad en Mac. De lijst wordt elke dag automatisch vernieuwd, dus je hebt steeds een actuele snapshot van wat er op dit moment leeft in de muziekwereld.

Voor Nederlandse gebruikers biedt het ook een leuke manier om nieuwe muziek te ontdekken buiten de gebaande paden. Denk aan tracks die bijvoorbeeld in Amerikaanse series gebruikt zijn of aan onbekende artiesten die viraal gaan op social media.

Slim gebruik van Shazam-integratie

Apple nam Shazam in 2018 over en sindsdien zien we steeds meer integratie van Shazam-data in het Apple-ecosysteem. Denk aan de muziekherkenningsfunctie in het Bedieningspaneel van iOS, of de Shazam-suggesties in Apple Music. Deze nieuwe afspeellijst is opnieuw een voorbeeld van hoe Apple data slim gebruikt om de muziekervaring te verbeteren.

Met de Virale hitlijst wil Apple Music zich nog meer positioneren als platform voor muziekontdekking, iets waar concurrenten zoals Spotify ook sterk op inzetten met hun gepersonaliseerde playlists en algoritmes. Recent werd de koppeling tussen Shazam en Apple Music al versterkt door nieuw ontdekte nummers automatisch aan een playlist toe te voegen.