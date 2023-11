Apple's Vision Pro-headset staat gepland voor begin 2024, maar wanneer komt deze headset precies uit? Dit weten we over de releasedatum van de Vision Pro!

Update 20 november 2023: Sinds de aankondiging van de Apple Vision Pro is de releasedatum van de headset nog steeds ongewijzigd: begin 2024 in de VS. Volgens Mark Gurman zou Apple oorspronkelijk gepland hebben om hem in januari uit te brengen. Maar dit lijkt nu niet meer haalbaar meer. Gurman verwacht nu dat de headset “ergens rond maart” beschikbaar zal zijn. Voor die tijd zal Apple nog een event organiseren waar alle overige details en de exacte releasedatum aangekondigd gaan worden.

De Vision Pro-headset zal vermoedelijk alleen bij Apple zelf verkrijgbaar zijn, mede doordat je te maken hebt met veel verschillende maten voor de beste pasvorm. De release is daardoor ook een ingewikkelder proces dan andere Apple-producten. De verwachting is daarom dat wij in Nederland pas veel later aan de beurt zijn, vermoedelijk pas in 2025. Apple heeft gezegd dat later in 2024 andere landen aan de beurt zijn, maar Nederland zal daar nog niet meteen bij zitten.

Hieronder volgt het eerdere artikel van 5 juni 2023 over de releasedatum van de Vision Pro

Vision Pro releasedatum

Apple werkt al jaren aan een mixed reality-headset en nu is ‘ie eindelijk onthuld. De grote vraag is wanneer jij dit nieuwe accessoire op je hoofd kunt zetten. Er zijn in de loop van de tijd heel wat voorspellingen gedaan. Productieproblemen zouden nu al voor vertraging hebben gezorgd, omdat de headset het meest complexer product is dat Apple ooit heeft gemaakt. Nu de aankondiging achter de rug is hebben we eindelijk meer zicht op de features en het geplande tijdspad. Een mogelijke releasedatum van de Vision Pro-headset komt daardoor ook steeds scherper in beeld.



Release Apple Vision Pro-headset: begin 2024

Apple zegt dat de Vision Pro-headset begin 2024 op de markt zal komen in de Verenigde Staten. Daarna volgen andere landen, maar welke dat zijn is nog niet bekendgemaakt. We verwachten dat dit in eerste instantie de gebruikelijke (Engelstalige) landen zullen zijn: Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada bijvoorbeeld. Daarna maken grote landen zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje de meeste kans.

Nederland en België zijn gewoonlijk later aan de beurt bij dit soort grote releases van nieuwe producten, omdat het taalgebied kleiner is.

Vision Pro developer kit: juli 2023

Wil je al eerder beschikken over een Vision Pro-headset, dan zul je je moeten aanmelden voor de developer kits die Apple vanaf juli 2023 beschikbaar gaat stellen. Je zult daarbij wat geluk moeten hebben, want de belangstelling is waarschijnlijk groter dan het aanbod. De Apple Vision Pro developer kit is bedoeld voor ontwikkelaars die alvast toepassingen willen maken voor Spatial Computing, of die hun bestaande apps willen aanpassen. Apple geeft ze ondersteuning en organiseert ook workshops in verschillende steden wereldwijd. De Vision Pro developer kit zal waarschijnlijk iets vriendelijker zijn geprijsd dan de $3.499,- die Apple voor het uiteindelijke product wil vragen.

Apple’s routekaart voor Spatial Computing

Apple spreekt bij de Vision Pro niet over een AR- of VR-product en ook de term ‘mixed reality’ is niet gevallen. Apple spreekt over een nieuw tijdperk van Spatial Computing. Apple heeft volgens geruchten een roadmap voor de ontwikkeling van Apple’s AR- en VR-producten.

In 2023 trapt Apple af met de aankondiging van een mixed reality-headset die eruit ziet als een skibril: de Vision Pro. Dit is een redelijk ’traditioneel’ product, zoals we kennen van VR-headsets. Daarna zou er een lichtgewicht bril gepland staan (ca. 2025), gevolgd door contactlenzen (ca. 2030). Of die laatstgenoemde producten er ooit komen is zeer de vraag. Geruchten wekken de indruk dat er intern onrust is ontstaan en dat de producten te geavanceerd zijn om te maken, waardoor de oorspronkelijke visie moest worden bijgesteld.

