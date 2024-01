De vernieuwde NPO-app op de Apple TV is al sinds de release praktisch onwerkbaar. Allerlei basisfuncties ontbreken, waardoor je nog meer heel weinig met de app kan doen. De NPO laat al maanden Apple TV-gebruikers in de kou staan.

Afgelopen november bracht de NPO met veel bombarie de vernieuwde NPO Start-app uit. De vernieuwde app zou alle problemen van de vorige versies oplossen en introduceert tegelijkertijd een geheel nieuw design. Maar na de release van de nieuwe versie bleken de problemen misschien wel groter dan voorheen. Vooral onder Apple-gebruikers werd er al direct heel veel geklaagd, waarbij met name twee problemen naar voren kwamen: het ontbreken van Chromecast-support in de iPhone- en iPad-versie en de onwerkbare Apple TV-variant. Dat eerste probleem werd relatief snel opgelost, maar het Apple TV-probleem? Dat is na anderhalve maand nog steeds niet gefixt. Hoe kan dit zo lang duren?

Problemen NPO op Apple TV

Het probleem met de NPO-app op de Apple TV is heel simpel: doordat het hoofdmenu ontbreekt, zijn veel standaardfuncties simpelweg niet beschikbaar. Er is geen zoekfunctie, je kan niet naar de live zenders of de tv-gids en het is niet mogelijk om in te loggen met je account. Vooral dat laatste stuit veel betalende gebruikers tegen de borst. Als je betaalt voor NPO Plus, kun je via de Apple TV niet meer profiteren van de functies waar je voor betaalt. Terwijl dat met de vorige versie van de NPO-app wel kon. Het enige wat je nu met de app kan doen, is de voorgeschotelde content afspelen. Maar dan moet datgene wat je wil kijken maar net als suggestie aangeboden worden.

Huidige staat van de NPO-app op Apple TV: geen hoofdmenu

Daar komt ook nog eens bij dat sinds de vernieuwing van de NPO-app, de app op sommige smart-tv’s niet meer beschikbaar is. Bepaalde tv-modellen van bijvoorbeeld Philips en Sony die standaard een NPO-app meegeleverd hadden, zijn niet meer beschikbaar. Je bent daardoor aangewezen op andere mediaspelers zoals de Apple TV en Chromecast.

Maar aangezien de Apple TV-versie nagenoeg onbruikbaar geworden is, zit er niets anders op dat gebruik te maken van AirPlay of om te casten vanaf de iPhone- of iPad-versie. En dat is verre van ideaal.

Wat ik me vooral afgevraagd hebt de afgelopen anderhalve maand: heeft iemand dit überhaupt getest? Hoe kan je in deze staat een app uitbrengen? Na het opstarten zie je toch direct dat zoiets fundamenteels als een hoofdmenu compleet ontbreekt?

1-ster beoordelingen niet meer bij te houden

Sinds de vernieuwde NPO-app wordt de App Store overspoeld door 1-sterbeoordelingen. Elke dag komen er weer tientallen 1-sterreviews bij. Inmiddels heeft de app een gemiddelde beoordeling van 1,2 sterren (op een schaal van 5), van in totaal ruim vierduizend beoordelingen. Dat is alweer een halve ster minder dan de toch al slechte 1,7 sterren die de app voorheen scoorde.

Gebruikers klagen (terecht) over de slechte kwaliteit van de app en ontbrekende basisfuncties. Maar het meest trieste is in mijn ogen dat de Apple TV-app op dit moment al anderhalve maand in deze staat verkeert. Dat er bij zo’n grote vernieuwing wat bugs en problemen opduiken na het vrijgeven van de app is te begrijpen, maar dat zo’n fundamenteel probleem voor een tv-app als de NPO Start-app al anderhalve maand aanwezig is, is iets om je ronduit voor te schamen. Maar wat zegt de NPO daar zelf over?

Screenshot uit de App Store laat zien hoe de app eruit had moeten zien, mét hoofdmenu

Reactie NPO

Wij hebben op 23 november (toen de vernieuwde Apple TV-versie verscheen) de NPO al op de hoogte gebracht van het feit dat het hoofdmenu ontbreekt en de app daardoor onwerkbaar is. We hebben nu opnieuw navraag gedaan of ze op de hoogte zijn van dit probleem en of er aan een oplossing gewerkt wordt. Ook hebben we gevraagd waarom de oplossing zo lang duurt.

Naar aanleiding van vragen over het ontbreken van de zoekfunctie, live kijken en de gids en het inloggen in NPO Plus doordat het gehele hoofdmenu afwezig is, kregen wij het volgende antwoord:

Op dit moment is NPO Plus nog niet beschikbaar voor gebruikers van AppleTV. Er wordt hard gewerkt om NPO Plus de komende maanden ook beschikbaar te maken binnen de AppleTV app van NPO. Gebruikers met een NPO Plus abonnement kunnen hiervan wel gebruik maken via andere devices zoals tablet, smartphone, laptop, de Samsung en LG SmartTV app of de settopbox app bij KPN of VodafoneZiggo. Met behulp van een tablet, smartphone of laptop kunnen gebruikers ook streamen naar de AppleTV door gebruik te maken van AirPlay of naar hun SmartTV via chromecast. Natuurlijk begrijpen we heel goed dat NPO Plus voor de gebruikers van de app op AppleTV ook beschikbaar moet zijn. Daarom gaan we die abonnees, waarbij NPO Plus gebruik via de AppleTV de enige mogelijkheid is, compenseren door de kosten voor het Plus-abonnement niet in rekening te brengen. -Woordvoerder NPO

De woordvoerder heeft niet inhoudelijk gereageerd op onze vragen over het ontbreken van de zoekfunctie en het gemis van live kijken en de gids, terwijl daarmee wel geadverteerd wordt in de App Store en ook op screenshots te zien is. Wij hebben hier nog vervolgvragen op gestuurd. Zodra we daar een reactie op hebben, werken we dit artikel bij.

Uitrol nieuwe NPO-app mislukt

Voordat de vernieuwde NPO-app live ging eind november, liet de NPO al weten dat bepaalde functies nog niet in de eerste vernieuwde versie zouden zitten. De favorietenfunctie ontbreekt en ook ‘Kijk later is niet beschikbaar. In een interview met Tweakers gaven twee ontwikkelaars aan dat het een bewuste keuze geweest is live te gaan met een versie die minder functies heeft dan de app die gebruikers gewend waren. Er is vooral gefocust op het verbeteren van de technische kant van de app, zoals haperingen en vastlopers.

Iets terugkijken via het betaalde NPO Plus niet mogelijk: inloggen is geen optie

Hoewel ik blij ben dat de app er aan de technische kant flink op vooruit gegaan is, vind ik het een onbegrijpelijke beslissing om dergelijke functies zoals de favorieten in een eerste nieuwe versie achterwege te laten. Gebruikers zijn al jaren gewend om functies als favorieten en Kijk later te gebruiken, dus elke bestaande functie die je niet terugbrengt in een nieuwe versie is al een achteruitgang. Negatieve reacties kun je daardoor van mijlenver aan zien komen. Je zet jezelf daarmee meteen op een 10-0 achterstand. Dat geldt ook voor het ontbreken van Chromecast-ondersteuning, al is dat gelukkig relatief snel opgelost.

Het is dat we bij iCulture de iCulture Awards niet meer uitreiken, anders had ik wel geweten wie er vandoor ging met de AfknAPPer…