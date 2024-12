Design van de MacBook Pro M4: zelfde uiterlijk, meer poorten

Verkrijgbaar in spacezwart en zilver (ook het instapmodel)

Zelfde design als voorganger

Afmetingen: 1,55 cm x 31,26 cm x 22,12 cm

Gewicht M4: 1,55 kg

Gewicht M4 Pro / Max: 1,60 / 1,62 kg

De MacBook Pro in spacezwart die we getest hebben ziet er op het oog prachtig uit, al had ik liever een nóg diepere kleur zwart gehad. Spacezwart wekt de indruk dat dit zo is als het heelal, waar je geen hand voor ogen kunt zien. Ik heb een aluminium drinkfles die veel zwarter is dan deze MacBook, die toch wat meer neigt naar de zoveelste tint donkergrijs. Ik ben het dan ook niet eens met sommige reviewers, die overdonderd waren door de prachtige kleur. Spacezwart is oké en het is ook zeker de kleur die ik nu zou kiezen, maar het is minder imponerend dan ik had verwacht.

De kleur spacezwart is net als de eerdere donkere modellen gevoelig voor vingervlekken. Het goede nieuws is dat eventuele vlekken er met een gewoon microvezeldoekje razendsnel weer af te vegen zijn. Binnen een minuut ziet je MacBook Pro er weer als nieuw uit. Verder vind je in de doos een donkergrijze laadkabel en een contrasterende witte stroomadapter. Ik vind het jammer dat Apple er niet voor kiest om bij de donkere MacBook-modellen een zwarte stroomadapter mee te leveren, want dit zou veel mooier staan en zwart is een kleur die Apple ook al wel gebruikt voor de Magic Mouse en het Magic Trackpad.

Wat design betreft is het instapmodel van de MacBook Pro M4 op het eerste gezicht hetzelfde. Maar toch is er iets verbeterd: je hebt nu drie usb-c poorten in plaats van twee. En ze bieden ook nog ondersteuning voor Thunderbolt 4, terwijl dat voorheen Thunderbolt/usb-4 was. Op de duurdere modellen met M4 Pro/Max vind je overigens Thunderbolt 5-ondersteuning met meer bandbreedte, maar dat heeft niet iedereen nodig. Kies je voor de MacBook Pro met M4 of M4 Pro, dan kun je één 8K-display of twee 6K-displays aansluiten, waarbij je de laptop zelf ook nog open kunt laten staan zodat je een derde scherm tot je beschikking hebt. Dat zal voor de meeste bezitters van een MacBook Pro-instapper voldoende zijn.

Waar ik vooral blij mee ben is dat er aan beide kanten een usb-c-aansluiting zit, waardoor het aansluiten van een extern scherm net iets makkelijker is. Bij mijn MacBook Air zitten de poorten alleen aan de linkerkant, terwijl ik mijn externe scherm aan de rechterkant heb staan. Het is geen life changer, maar het maakt het aansluiten wel een stuk makkelijker.

Omdat ik een MacBook Air gewend ben, was ik bezorgd of de MacBook Pro niet te groot en te zwaar zou zijn, maar dat valt erg mee. Hij is iets dikker en zwaarder, maar qua afmetingen van de behuizing scheelt het nauwelijks. Ik vond de MacBook Pro niet te zwaar om in een rugzak te dragen tijdens de 1,5 kilometer wandeling van kantoor naar huis. Door z’n iets dikkere behuizing en iets hogere gewicht voelt hij voor mij nog net iets robuuster aan. De klep open je gemakkelijk met één vinger en met de Touch ID-sensor kun je gemakkelijk je MacBook ontgrendelen en aan de slag gaan.