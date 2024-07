De HomePod mini is een van Apple’s meest kleurrijke producten. De speaker is al een tijdje verkrijgbaar in wat sprekendere kleuren als geel en oranje, maar is er ook al sinds het begin in wit en spacegrijs. Maar spacegrijs is de afgelopen jaren op z’n retour: de tweede generatie HomePod werd bijvoorbeeld al alleen in wit en middernacht uitgebracht. Die wijziging heeft Apple nu ook doorgevoerd bij de kleine speaker, want de HomePod mini is er vanaf nu in middernacht en vervangt daarbij spacegrijs.

HomePod mini nu in middernacht

De ‘nieuwe’ kleur is dus niet helemaal nieuw, want de huidige tweede generatie HomePod uit 2023 is al in deze kleur te koop. Destijds hebben wij voor de review van de HomePod 2023 de middernachtversie getest en vergeleken met de spacegrijze variant. We merkten destijds al op dat middernacht heel erg op spacegrijs lijkt, waarbij de middernacht variant een heel subtiele blauwe zweem heeft. Je ziet het verschil alleen als je de twee naast elkaar zegt, zo oordeelden we destijds. Dat lijkt ook bij de HomePod mini in middernacht het geval te zijn, getuige onderstaande afbeelding.

HomePod mini spacegrijs vs middernacht

Apple zegt verder dat de buitenkant nu uit meer gerecycled materiaal bestaat. Waar de buitenkant van de HomePod mini voorheen van “meer dan 90 procent gerecycled plastic” gemaakt is, is de middernacht variant gemaakt van “100 procent gerecycled materiaal”.

De HomePod mini zelf is helemaal onveranderd gebleven. Er zit nog steeds dezelfde chip in als in het oorspronkelijke model uit 2020. Dat Apple nu een ‘nieuwe’ kleur voor de HomePod mini heeft, doet vermoeden dat er op korte termijn in ieder geval geen opvolger gepland is. Apple gaat dus voorlopig nog even voort met dit huidige model. De witte, blauwe, oranje en gele kleuren van de HomePod mini blijven ook nog gewoon in het assortiment.

De nieuwe middernacht HomePod mini is vanaf 17 juli verkrijgbaar bij Apple en andere verkooppunten. In Nederland kost de HomePod mini €109,-. Maar je kunt natuurlijk nu ook al terecht bij alle andere winkels voor een van de andere kleuren, inclusief spacegrijs die uit het assortiment is.

Prijzen HomePod mini (2020)