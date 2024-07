Je hoort en ziet het de laatste jaren steeds vaker: afbeeldingen die met behulp van allerlei AI-tools in een mum van tijd gemaakt zijn. Geef simpelweg een commando wat je wil zien en daar is je eigen originele afbeelding. Apple komt nu met een soortgelijke functie, ingebouwd in de iPhone, iPad en Mac: Image Playground. Met Image Playground van Apple maak je je eigen afbeeldingen. Maar hoe werkt dit precies en wat zijn de mogelijkheden en (vooral) de beperkingen?

Wat is Image Playground van Apple?

Image Playground is onderdeel van Apple Intelligence, het nieuwe AI-systeem van Apple dat standaard wordt ingebouwd op geschikte toestellen met iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Zoals de naam al zegt, kun je met Image Playground op een speelse manier je eigen afbeeldingen maken. Deze kun je gebruiken om bijvoorbeeld iemand te feliciteren voor zijn of haar verjaardag, met een origineel plaatje. Of je hebt een afbeelding nodig voor bij je werkstuk, maar vindt online niet precies wat je zoekt. Image Playground kan daarbij helpen, door in een paar stappen een afbeelding te genereren.

Elke afbeelding die met Image Playground gemaakt wordt, zal in de metadata gemarkeerd worden als AI-afbeelding. Zo maakt Apple duidelijk dat de afbeelding als het ware ‘nep’ is en dus geen foto. Maar er is nog een andere beperking die Apple oplegt om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt: je kan maar uit drie stijlen kiezen. Je kan dus geen fotorealistische plaatjes maken. Er zijn drie stijlen om uit te kiezen:

Animatie (3D-weergave)

Illustratie (getekend)

Schetsen

Doordat elke afbeelding in deze stijl is, is meteen duidelijk dat het niet om een foto of realistische afbeelding gaat.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Waar vind ik Image Playground van Apple?

Image Playground is zoals gezegd dus onderdeel van Apple Intelligence. Apple Intelligence komt (in het Engels en voorlopig alleen in de VS) beschikbaar als onderdeel van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. We weten nog niet precies of Image Playground ook meteen beschikbaar is in de eerste versie van Apple Intelligence, want Apple voegt het komende jaar nog allerlei functies toe.

Om Image Playground te kunnen gebruiken, heb je in ieder geval dit nodig:

Image Playground komt beschikbaar in een aparte Image Playground-app, maar zit ook ingebakken in Apple’s eigen apps zoals iMessage, Pages en Notities. Je kunt daarom overal in het besturingssysteem met Apple’s eigen apps zelf afbeeldingen maken. Er komt ook een API voor ontwikkelaars, zodat zij de Image Playground-functie kunnen inbouwen in hun eigen apps.

Wanneer Image Playground precies beschikbaar komt, weten we nog niet.

Afbeelding maken met Image Playground: zo werkt dat

Het maken van een originele afbeelding met Image Playground, doe je vanuit een app waar dat ingebouwd is of via de aparte Image Playground-app. Het werkt daarna als volgt:

Kies een thema (verjaardag, vuurwerk, Halloween, etc.), kostuum (alien, artiest, astronaut, etc.), hoofddeksel (petje, feestmuts, kroon, etc.) en een locatie (strand, stad, onderwater, etc.). Je kunt ook de naam van een contact invoeren, om op basis van de contactfoto een afbeelding te maken. De geselecteerde onderdelen worden aan je ‘playground’ toegevoegd. Vervolgens wordt er op basis van deze onderwerpen een afbeelding gemaakt. Je kunt de afbeelding verfijnen door zelf nog via tekst omschrijvingen toe te voegen. Je kunt daarmee nog specifieker zijn in het maken van je afbeelding. Je kunt onderdelen ook weer verwijderen. Kies een stijl (animatie, illustratie, schets). De afbeelding wordt gemaakt en kun je vervolgens opslaan of delen. Er verschijnen automatisch extra alternatieven die je kunt bekijken door opzij te vegen.

Image Wand: toverstafje voor afbeeldingen

Gelieerd aan de Image Playground-functie, is er ook de Image Wand-functie, ingebouwd in de Notities-app. Daarmee kan je een grove schets die je met je Apple Pencil in de Notities-app gemaakt hebt, omzetten in een door Image Playground-gemaakte afbeelding. Teken simpelweg cirkels met je vinger of Apple Pencil, waarna er een Image Playground toegevoegd wordt, waarbij al onderdelen ingevoegd zijn op basis van jouw eigen schets. Heb je bijvoorbeeld een schets gemaakt van een clown in een circus, dan worden onderdelen als “clown” en “circus” automatisch toegevoegd om de afbeelding te genereren.

Het is zelfs mogelijk om een lege plek binnen een notitie te omcirkelen, waarna er een afbeelding gemaakt wordt op basis van de belangrijkste woorden in de tekst die ernaast staat.

Apple Intelligence biedt naast Image Playground ook nog de Genmoji. Daarmee kan je zelf je eigen emoji gebruiken, die dezelfde stijl heeft als de standaard emoji die je gewend bent. Het grote verschil is dat je zelf bepaalt hoe de emoji eruit ziet. Wil je bijvoorbeeld een paard met een feestmuts, dan kan dat. In onze uitleg over Genmoji lees je er meer over.

Bekijk ook Alles over Genmoji in iOS 18: unieke emoji voor elke situatie In iOS 18 krijgen emoji iets unieks: als je tussen de talloze emoji nog steeds niet de juiste hebt kunnen vinden, maak je er gewoon zelf eentje. Dit moet je weten over Genmoji!

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.