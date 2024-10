De komende maanden zullen we bij iOS-updates zien dat de focus veel op Apple Intelligence ligt, zo ook bij iOS 18.2. Ondanks dat wij in Nederland die functies voorlopig nog niet gebruiken, is het zeker wel interessant om te zien wat de nieuwe mogelijkheden precies zijn. Maar er is ook goed nieuws: iOS 18.2 bevat ook talloze nieuwe functies waar wij in Nederland en België wél wat aan hebben. Lees dus snel mee welke nieuwe functies jij later dit jaar op je iPhone krijgt met de komst van iOS 18.2.

#1 Image Playground en Image Wand

Onderdeel van Apple Intelligence

Een van de grootste nieuwe toevoegingen in iOS 18.2 is de komst van Image Playground. Deze eerder aangekondigde functie is onderdeel van Apple Intelligence en laat je zelf op basis van een aantal criteria afbeeldingen genereren. Je kunt daarbij kiezen uit een aantal stijlen (geanimeerd, getekend, geschetst), personen, thema’s en aankleding, maar je kunt ook zelf met woorden omschrijven wat je wil hebben. Image Playground is geintegreerd in onder andere de Berichten-app, maar is ook een aparte app waar je je afbeeldingen mee kan maken en kan opslaan.

Image Wand is een soortgelijke functie, vooral nuttig op de iPad. Maak je in de Notities-app een schets met de Apple Pencil, dan selecteer je uit de tekentools de Image Wand en teken je er een paar cirkels omheen. Vervolgens kun je nog een extra omschrijving geven, waarna Apple Intelligence jouw schets en omschrijving gebruikt om er een mooie afbeelding van te maken.

Bekijk ook Image Playground: dit is Apple’s aankomende tool voor het maken van originele afbeeldingen Als onderdeel van Apple Intelligence krijgt de iPhone binnenkort de functie en app genaamd Image Playground. Daarmee kan je zelf afbeeldingen genereren, bijvoorbeeld tijdens chatgesprekken.

#2 Genmoji

Onderdeel van Apple Intelligence

Altijd al je eigen emoji willen maken? Met Genmoji kan dat, eveneens onderdeel van Apple Intelligence. Je kunt een omschrijving geven (bijvoorbeeld “koala met een politiepet”), waarna er een bijpassende emoji van gemaakt wordt. Deze kun je als elke andere emoji gebruiken, gewoon in je berichtjes en teksten. Voor het maken van een Genmoji heb je dus wel een toestel met Apple Intelligence nodig, maar iedereen met iOS 18.2 (ongeacht het toestel), kan zo’n Genmoji ontvangen én toevoegen aan zijn of haar eigen emojibibliotheek.

Bekijk ook Alles over Genmoji in iOS 18: unieke emoji voor elke situatie In iOS 18 krijgen emoji iets unieks: als je tussen de talloze emoji nog steeds niet de juiste hebt kunnen vinden, maak je er gewoon zelf eentje. Dit moet je weten over Genmoji!

#3 Visual Intelligence

Onderdeel van Apple Intelligence

iPhone 16-gebruikers met Apple Intelligence kunnen profiteren van Visual Intelligence. Hou de Cameraregelaar lang ingedrukt en richt de camera op een object of locatie, waarna ChatGPT vertelt wat er precies te zien is. Het is een soort alternatief voor Google Lens. Vervolgens kun je ook vragen stellen of verdere opdrachten geven. Bij winkels krijg je bijvoorbeeld de details te zien.

#4 ChatGPT-integratie

Onderdeel van Apple Intelligence

De beloofde integratie van ChatGPT met Siri is ook actief voor gebruikers met Apple Intelligence. Stel je een ingewikkelde vraag of opdracht waar Siri het antwoord niet op weet, dan kun je ervoor kiezen om dit door ChatGPT te laten antwoorden. Bij elke vraag waar Siri hulp bij nodig heeft, krijg je de optie om te zoeken op het web of om de vraag door te spelen naar ChatGPT. In de instellingen van Siri en Apple Intelligence kun je de koppeling met ChatGPT inschakelen en eventueel inloggen met je eigen betaalde ChatGPT-account voor extra mogelijkheden. Zo’n account is niet verplicht, dus het is gewoon gratis te gebruiken.

#5 Apple Intelligence in meer regio’s

Met ingang van iOS 18.2 komt Apple Intelligence beschikbaar in meer regio’s. Helaas gaat het nog alleen om Engelstalige regio’s:

Australië

Canada

Nieuw-Zeeland

Verenigd Koninkrijk

Zuid-Afrika

#6 Vernieuwde Mail-app (alleen in Engels)

De Mail-app heeft een vernieuwd design gekregen, waarbij je e-mails kunnen worden gecategoriseerd op basis van inhoud. Zo maakt de app onderscheid tussen nieuwsbrieven, social media-updates en mails over webshopaankopen. Daarvoor heeft de Mail-app ook een opgefrist design gekregen, met rondere knoppen en een iets gewijzigde indeling. Helaas zijn deze wijzigingen alleen zichtbaar als je iPhone op Engels staat, dus in Nederland zullen de meeste gebruikers hier nog niets van merken.

#7 Kies je standaardapps

Apple had eerder dit jaar al aangekondigd dat gebruikers in de EU later in 2024 hun eigen standaardapps kunnen kiezen voor diverse soorten apps, waaronder berichtenapps, telefoonapps en meer. Vanaf iOS 18.2 komt de functie daadwerkelijk beschikbaar, maar niet alleen voor Europese gebruikers. Via Instellingen > Apps > Standaardapps kun je per categorie aangeven welke app standaard gebruikt moet worden. Dit zijn de categorieën:

App-installaties (App Store en dergelijke)

E-mail

Berichten

Bellen

Gespreksfiltering

Browser-app

Wachtwoorden en verificatiecodes

Toetsenborden

#8 Meer standaardapps verwijderen

Ook nieuw is dat je met iOS 18.2 meer standaardapps kan verwijderen. Het is namelijk mogelijk om de App Store-, Berichten-, Camera-, Foto’s- en Safari-app te verwijderen. Verwijder je de App Store-app, dan kun je deze via Instellingen > Apps > Standaardapps weer opnieuw installeren. Vervolgens kun je vanuit de App Store alle andere standaardapps weer terugzetten.

#9 Volumebegrenzing

In de instellingen vind je bij Horen en voelen een nieuwe optie genaamd Volumebegrenzing. Dit geldt voor de ingebouwde speaker van de iPhone of iPad. Zet je dit aan, dan verschijnt er een schuifknop waarmee je het volume kan begrenzen van 20% tot 90%.

#10 Verbeterde Dictafoon

De Dictafoon-app krijgt voor iPhone 16 Pro-gebruikers ook wat nieuwe functies. Je kan namelijk meerdere tracks als lagen over elkaar leggen, die je vervolgens ook weer los kan trekken en kan bewerken. Apple demonstreerde deze verbetering afgelopen september al tijdens de iPhone 16-presentatie.

#11 Overige kleine wijzigingen en verbeteringen

Er zijn nog meer kleine wijzigingen en verbeteringen toegevoegd in iOS 18.2 die het vermelden waard zijn:

Apple Arcade : Er is een nieuw menu waarmee je kan filteren en ook de game previewvideo’s uit kan schakelen.

: Er is een nieuw menu waarmee je kan filteren en ook de game previewvideo’s uit kan schakelen. Bedieningspaneel : Je kan een knop voor typen naar Siri toevoegen. Ook zijn er wat icoontjes gewijzigd, onder andere van adaptieve audio.

: Je kan een knop voor typen naar Siri toevoegen. Ook zijn er wat icoontjes gewijzigd, onder andere van adaptieve audio. Safari : In de Instellingen-app is bij Safari een nieuwe optie voor Geschiedenis en websitedata toegevoegd. Daarmee kan je het importeren en exporteren. Voorheen was er alleen en knop om alles te wissen.

: In de Instellingen-app is bij Safari een nieuwe optie voor Geschiedenis en websitedata toegevoegd. Daarmee kan je het importeren en exporteren. Voorheen was er alleen en knop om alles te wissen. Podcasts : Je kan categorieën als favoriet markeren in de Podcasts-app.

: Je kan categorieën als favoriet markeren in de Podcasts-app. Deel-menu : De appicoontjes in het Deel-menu nemen nu de ingestelde weergave over. Zo zijn ze donker als je dat zo ingesteld hebt voor het beginscherm. Ook de ingestelde kleurfilters worden overgenomen. De wijziging zie je ook terug in de Instellingen-app.

: De appicoontjes in het Deel-menu nemen nu de ingestelde weergave over. Zo zijn ze donker als je dat zo ingesteld hebt voor het beginscherm. Ook de ingestelde kleurfilters worden overgenomen. De wijziging zie je ook terug in de Instellingen-app. Web-apps van apps van derden: In de EU kunnen andere webbrowsers nu ook web-apps toevoegen met een eigen browserengine. Voorheen waren webapps altijd gemaakt met WebKit, Apple’s eigen browserengine.

iOS 18.2, iPadOS 18.2 en macOS Sequoia 15.2 worden later dit jaar verwacht, vermoedelijk in december. Op dit moment zijn de beta van iOS 18.2 en meer beschikbaar.