Er komt iets nieuws aan in Haarlem: de Apple Store is tijdelijk gesloten wegens renovatie. Medewerkers zijn tijdelijk overgeplaatst naar andere Apple Stores.

Als je naar de webpagina van Apple Haarlem gaat, dan zul je zien dat de winkel deze hele week gesloten is. De komende 7 weken wordt gewerkt aan een nieuw interieur voor de kleinste Apple Store van Nederland, die sinds 2013 in de Grote Houtstraat in Haarlem te vinden is. Medewerkers van Apple Haarlem zijn tijdelijk overgeplaatst naar Amsterdam en Den Haag. We hoeven echter geen spectaculaire verbouwing met bomen en trappen te verwachten, maar een opfrisbeurt is altijd welkom.

Verbouwing bij Apple Haarlem

De Apple Store in Haarlem is een relatief kleine winkel voor Apple-begrippen en doet qua oppervlak meer denken aan een APR. Toch kan het interessant zijn om de Haarlemse Apple Store te bezoeken, bijvoorbeeld omdat je de drukte van de grote stad wilt vermijden of omdat het prettig winkelen is in Haarlem: de stad is meermaals uitgeroepen tot beste winkelstad van Nederland. Maar deze zomermaanden zul je het even zonder de Apple Store moeten doen, zodat de winkel nog vóór de drukke septemberperiode weer helemaal is opgeknapt.

Grote veranderingen hoef je echter niet te verwachten. Apple plaatst de afgelopen tijd nog maar zelden grote videowalls met zitjes – daar is in Haarlem ook helemaal geen ruimte voor. In Haarlem is nog wel een ‘klassieke’ Genius Bar aanwezig, maar dan wel in een moderne variant met lichtpaneel, in plaats van een metallic wand met Genius-logo.

Apple The Exchange TRX, de allereerste Apple Store in Maleisië.

In de vorige week geopende Apple Store in Kuala Lumpur (Maleisië) kun je zien wat de nieuwste designtrends bij Apple zijn. Veel hout, maar ook veel lichte kleuren. Omdat dit de eerste Apple Store in Maleisië is heeft Apple flink uit gepakt met een opvallend dak en maar liefst drie verdiepingen winkelruimte.

Bekijk ook Apple Store Haarlem: alles wat je wilt weten voor je bezoek Wil je de Apple Store in Haarlem bezoeken? Op deze pagina vind je alle praktische informatie: wat is het adres, waar kun je het beste parkeren en wat is er bijzonder aan deze Apple Store?

Met dank aan onze tipgever.