Hands-on iPad Pro 2024, iPad Air 2024 en meer: vooral de Pro’s maken indruk

In deze hands-on lees je onze eerste indruk van de nieuwe iPad Pro 2024 en iPad Air 2024 en bijbehorende accessoires. Wat viel ons als eerste op bij de nieuwste modellen? Vooral de iPad Pro 2024 laat een goede eerste indruk achter en dit is waarom.

De grootste update voor de iPad sinds de introductie van de allereerste iPad: zo begon Tim Cook de keynote tijdens het iPad-event van 2024. Of ik het daar mee eens ben valt over te discussiëren, maar feit is wel dat dit event een belangrijke stap is voor de iPad. Al sinds eind 2022 was er geen enkele nieuwe iPad meer uitgebracht en de modellen van de afgelopen jaren waren telkens kleine updates. Tijd dus voor meer vernieuwing en die vinden we vooral bij de iPad Pro 2024 en de Apple Pencil Pro. We mochten bij Apple in Londen langs voor de eerste hands-on ervaringen met de iPad Pro 2024 en iPad Air 2024.

iPad Pro 2024 hands-on: kon het nog dunner?

Sinds de iPad Pro 2018 ben ik al fan van het design van de iPad. De platte zijkanten zien er naar mijn mening veel mooier uit dan de meer afgeronde zijkanten van de modellen ervoor. Dat dat strakke design tijdloos gebleken is, bewijst wel dat de iPad er al sinds 2018 nagenoeg hetzelfde uit ziet. Gelukkig heeft Apple er dan ook in de nieuwe iPad Pro 2024 niet teveel aan veranderd. Het zit hem vooral in de dikte: met 5,1mm voor de 13-inch iPad Pro 2024 is het het dunste apparaat dat Apple ooit gemaakt heeft. En dat merk je meteen. De nieuwe iPad Pro is zo ontzettend dun en dat zorgt er vooral voor dat hij een stuk minder lomp is dan de voorgaande generaties. Dat merk je met name bij de grootste versie. Door het afgeslankte ontwerp is hij prettiger in gebruik dan de vorige generaties, voor de korte tijd dat ik er nu mee aan de slag kon.

Ook de 11-inch iPad Pro is slanker geworden. Maar je merkt met name bij het grote model dat het vernieuwde design indruk maakt. De 11-inch variant heeft een dikte van 5,3mm. Dat is slechts 0,2mm dikker dan de grote variant, maar toch voel je dat verschil direct als je beide modellen vasthoudt.

In onze korte eerste hands-on hebben we ook de nieuwe spacezwarte kleur van de iPad Pro vergeleken met de vorige spacegrijze variant. Eerlijk gezegd viel ons dat wel een klein beetje tegen. Als je de spacezwarte iPad Pro op zichzelf ziet, zou je niet zeggen dat de kleur anders is dan het spacegrijs dat we al kennen. Pas als je er een spacegrijze naast legt, zie je dat de nieuwe versie inderdaad donkerder is. Maar het is geen verschil van dag en nacht. We zagen dit eerder ook al bij de M3 Pro/Max MacBook Pro in spacezwart.

iPad Pro 2024 in spacezwart (links) vs iPad Pro 2021 in spacegrijs (rechts)

Scherm maakt indruk

De afgelopen jaren heb ik vooral de iPad Pro met mini-LED gebruikt. Deze heeft dezelfde voordelen als OLED, met donkere zwarttinten en mooiere kleuren. Maar waar dat model wel veel last van had, was het begrip blooming: de witte waas rondom bijvoorbeeld witte tekst tegen een zwarte achtergrond. In onze korte test bij de iPad Pro met OLED-scherm, zagen we dat al veel minder. De kleuren waren even mooi als altijd. Hoewel we nog niet hebben kunnen testen in allerlei verschillende lichtomstandigheden, zijn we wel direct onder de indruk. En een groot pluspunt: het OLED-scherm vinden we nu gewoon ook in de 11-inch iPad Pro. Eindelijk geen onderscheid meer.

Tijdens het event konden we ook kort ervaringen op doen met het nieuwe scherm van nanotextuur. Dat kennen we al van het Studio Display en Pro Display XDR en zorgt voor minder reflectie. Maar dit is wel Apple’s eerste touchscreen-apparaat met zo’n nanotextuur. Wat ons direct op viel, is dat het scherm toch heel anders aan voelt dan een gewoon glimmend display. Het voelt zachter en tijdens het swipen voel je wat minder weerstand. Daarentegen ogen de kleuren soms wat doffer. Overigens is het nanotextuur alleen toegepast op het deel van het scherm waar daadwerkelijk display achter zit: de zwarte schermrand is dus nog steeds glimmend.

Apple Pencil Pro hands-on: veel nuttige functies

Op het eerste gezicht ziet de nieuwe Apple Pencil Pro eruit als de tweede generatie, maar er is meer vernieuwd dan je misschien denkt. In de korte demonstratie konden we aan de slag met de nieuwe knijpfunctie en het kantelen van de Pencil om zijn eigen as. Wat ons direct opviel was dat de knijpfunctie vergezeld wordt door een zeer prettige trilling. Het is eigenlijk meer een tikje. Het is een beetje vergelijkbaar met het trilgevoel dat je krijgt van een trackpad: het is subtiel genoeg om te voelen dat je iets indrukt, ook al beweegt er aan de behuizing van de Apple Pencil Pro niks fysieks.

Maar wat kun je dan met de knijpfunctie? Zodra je in de Apple Pencil knijpt, opent er een halfrond menu in beeld waarmee je makkelijker kan wisselen tussen bijvoorbeeld een stift of een potlood. Doordat het menu verschijnt op de plek waar je ook de Pencil op het scherm houdt, gaat het wisselen van tools een stuk sneller dan voorheen. Even knijpen, tikken en klaar. Hoewel ik geen tekenaar ben, kan ik me heel goed voorstellen hoe handig dit is.

Daarnaast kan je de Apple Pencil Pro ook kantelen om zijn eigen as. Door hem te draaien, wordt een dikke lijn van een markeerstift ineens verticaal in plaats van horizontaal. Of ik deze functie vaak zal gaan gebruiken, valt nog te bezien. Helaas is het niet mogelijk om de knijp- en draaifunctie te combineren. Je kunt niet knijpen in de Apple Pencil Pro en deze vervolgens draaien om door het halfronde menuutje te bladeren. Dit was wel het eerste wat ik op intuïtie deed, maar helaas is dat dus (nog?) geen optie.

Een ander accessoire waar ik nog kort mee aan de slag kon, was het Magic Keyboard voor iPad Pro. De vernieuwde versie werkt alleen voor het 2024-model van de iPad Pro en heeft twee voornaamste verbeteringen: een aluminium behuizing en een rij functietoetsen. De extra rij functietoetsen is handig, maar had er eigenlijk meteen al op moeten zitten.

Wat betreft de behuizing zijn we toch een beetje teleurgesteld dat de aluminium afwerking alleen geldt voor het deel rondom het toetsenbord. Dat is dus het deel dat opengeklapt is en waar je bijvoorbeeld je handpalmen op laat rusten. De achter- en bovenkant zij nog steeds van hetzelfde rubberachtige materiaal gemaakt en daar zijn we niet per se een fan van.

iPad Air 2024 hands-on

Tot slot konden we nog kort aan de slag met de iPad Air 2024. Deze ondersteunt net als de iPad Pro 2024 de nieuwe Apple Pencil Pro, maar werkt helaas niet met het vernieuwde Magic Keyboard. De nieuwe iPad Air springt er vooral op een vlak uit: het nieuwe grote model. Naast de 11-inch iPad Air, is er nu ook een 13-inch iPad Air. Deze doet vooral erg denken aan de vorige 12,9-inch iPad Pro. Het is vooral goed dat er nu meer keuze is voor liefhebbers van een grote iPad, die niet per se de Pro-functies hoeven.

Qua design viel ons de kleuren van de iPad Air toch een beetje tegen. Het nieuwe paars zit een beetje tussen het roze en paarse van de vorige generatie in, terwijl blauw weer bijna zilver is. Doordat de kleuren zo licht zijn, lijkt het net alsof de inkt bijna op was. De kleuren springen er niet echt uit en dat vind ik stiekem toch wel jammer. Het geheel oogt daardoor toch wat flets. Voor wie meer kleur wil, is er gelukkig wel nog steeds de iPad 2022.

Conclusie eerste indruk iPad Pro 2024 en iPad Air 2024

Hoewel onze tijd met de nieuwe iPads nog maar kort was, is onze eerste indruk positief. Met name de iPad Pro 2024 heeft een positieve indruk achtergelaten, en dan vooral het dunne design en het mooie scherm. De Apple Pencil Pro heeft mij positief verrast. De knijpfunctie was voor mij al meteen een kleine maar fijne vooruitgang.

De iPad Air 2024 heeft als grootste nadeel dat deze tegelijkertijd met de nieuwe iPad Pro is onthuld. Daardoor komt de iPad Air 2024 er toch wat karig vanaf, terwijl het een meer dan prima iPad lijkt te worden. De vernieuwingen zijn bij dit model wat geringer en heeft Apple vooral de iPad Air als model verder verfijnd.

Binnenkort lees je op iCulture meer over onze ervaringen met de iPad Pro 2024 en iPad Air 2024 in onze uitgebreide reviews. Daarin gaan we veel dieper in op de zaken die we nu niet konden testen, zoals de nieuwe M4-chip, het gebruik van de nieuwe landscape-frontcamera en meer.

Lees ook onze samenvatting van Apple’s iPad-event van 2024 voor alle aankondigingen en de belangrijkste nieuwe functies op een rij.