Alles over de Vision Pro kopen

De Vision Pro zal aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten te koop zijn. Dat betekent dat oude tijden herleven: mensen die er eentje willen hebben moeten weer naar de VS afreizen of op zoek gaan naar een andere manier. Vanwege de hoge aanschafprijs verwachten we deze keer niet dat landgenoten met koffers vol headsets terug naar Nederland vliegen. Maar er zijn toch ook wel wat creatieve manieren te bedenken om er eentje in handen te krijgen. We bespreken op deze pagina waar je rekening mee moet houden bij de aanschaf. Eén van de dingen waar je zeker rekening mee moet houden, is dat je voor defecten en retouren alleen terecht kunt bij Apple in de VS. En de 2-jarige consumentenbescherming van de EU geldt uiteraard niet voor producten die je in de VS koopt.

In dit artikel noemen we voor de beknoptheid meermaals ‘Nederland’, maar de tips gelden uiteraard ook voor Belgische klanten.

Prijs van de Vision Pro

Het is alom bekend dat de Vision Pro $3.499,- gaat kosten in de Verenigde Staten. Maar daarmee ben je er nog niet. In de meeste Amerikaanse staten komt er nog salestax bij en bij aankomst op Schiphol zul je je bij de douane moeten melden om importkosten te betalen. Bewaar dus goed de bonnetjes, helemaal als je de Vision Pro zakelijk wilt aanschaffen of een deel van de salestax wilt terugvragen.

We hebben berekend dat de Vision Pro in Europa ongeveer €4.200,- inclusief BTW gaat kosten, dus als je van plan bent om zakelijk aan te schaffen kan het handiger zijn om nog even te wachten op de Europese release (als je zoveel geduld kan hebben). Qua prijs scheelt het dan namelijk niet zoveel. Apple zou plannen hebben om de headset “vanaf oktober” in een Europees land uit te brengen, namelijk het Verenigd Koninkrijk. Ook Canada zou voor eind 2024 op de planning staan.

Bekijk ook Gerucht: 'Vision Pro komt eind 2024 naar Europa' Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple de Vision Pro headset eind oktober voor het eerst in een Europees land uitbrengen. Maar het is helaas niet Nederland.

Zo betaal je minder (of geen) salestax

Verder kun je geld besparen door de Vision Pro aan te schaffen in een Amerikaanse staat waar geen salestax wordt gerekend. Daarvoor komen vijf staten in aanmerking: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon. Wil je de Vision Pro ophalen in de Apple Store, dan valt Montana meteen af, omdat daar geen Apple Store is.

Van de genoemde staten is Delaware wellicht nog de beste keuze. Er gaan veel vluchten naar New York, de reistijd is relatief kort en met een huurauto is Delaware gemakkelijk te bereiken. En mochten de fysieke verkooppunten beperkt zijn tot enkele grote steden, dan zit je in New York altijd goed.

Maar… dan moet je wel zeker weten dat er voorraad is!

Vision Pro voorraad: het wordt krap

Zelf heeft Apple geen informatie gegeven over de voorraden. We moeten dus afgaan op de uitspraken van analist Ming-Chi Kuo. Volgens hem zijn er begin februari tussen de 60.000 en 80.000 exemplaren beschikbaar. Hij denkt ook dat de headset na de introductie snel uitverkocht zal zijn. Kuo heeft er geen belang bij om voor Apple een hype te creëren, want zijn klanten verwachten dat hij nuttige informatie geeft. Maar het geeft wel aan dat er haast bij geboden is, als je tot de eerste groep gebruikers wilt behoren. Kuo heeft ook kritiek: Apple heeft nog niet goed duidelijk gemaakt hoe ze het product willen positioneren en wat de belangrijkste toepassingen zijn. Ook zijn er twijfels of de prijs niet wat te hoog ligt.

Maar de beloofde gebruikerservaring en het feit dat een kerngroep van fans bereid is om alles van Apple te kopen, gaan er volgens Kuo voor zorgen dat de eerste voorraad snel weg is.

Het is daarom zaak om er op tijd bij te zijn als de pre-order begint.

Vision Pro: hoe werkt de pre-order?

De voorbestellingen van de Vision Pro beginnen op vrijdag 19 januari om 5 AM Pacific Time. Dit komt neer op 13:00 uur Nederlandse tijd, een prima tijdstip om ervoor klaar te zitten. Zorg dat je goed bent voorbereid en precies weet wat je wilt, zodat je snel kunt afrekenen en bij de eerste groep klanten zit.

Er zijn twee manieren om een Vision Pro te bestellen:

Reserveren en ophalen in een fysieke Apple Store vanaf 2 februari

Bestellen en op een Amerikaans adres laten bezorgen vanaf 2 februari

Daarnaast kun je in de Apple Store een demosessie boeken, waarin je de headset kunt passen om de juiste maat te bepalen. Apple heeft nog niet alle details hierover vrijgegeven en er zijn nog veel vraagtekens of de demo verplicht is; zodra we meer weten vullen we dit aan. Wel weten we dat Apple e-mails heeft gestuurd naar geselecteerde klanten, met het verzoek zich aan te melden voor een demo zodra dit mogelijk is.

Vision Pro: welke maat heb ik nodig?

Bij de Vision Pro zijn er drie dingen om op te letten:

De maat van de Light Seal (het gedeelte wat om je hoofd sluit)

De maat van de hoofdband

Eventuele lenzen voor brildragers

In ons overzicht van Vision Pro-details vertellen we meer over hoe het meten in z’n werk gaat. Er komt een aparte app in de App Store, waarmee je je hoofd kunt scannen. Dit werkt op vergelijkbare manier als het scannen van je gezicht voor Face ID en het scannen van je oren voor aangepaste Spatial Audio via de AirPods. Wat de extra lenzen voor brildragers betreft moet je rekenen op $99,- voor de leeslenzen en $149,- voor de lenzen op sterkte. Deze lenzen kun je magnetisch in de headset bevestigen.

Andere manieren om een Vision Pro te kopen

Behalve zelf afreizen naar de VS, zodat je op 2 februari op tijd aanwezig bent, zijn er nog andere manieren om aan een Vision Pro te komen. In feite zijn er vier manieren om een Apple-product eerder in huis te halen, voordat de release in Nederland plaatsvindt:

Je kunt zelf naar het betreffende land reizen, speciaal om de Vision Pro te kopen of omdat je er toch al naartoe wilde voor vakantie of familiebezoek. Een vlucht naar New York is zo geboekt. Je kunt een vriend of kennis in de VS vragen om de Vision Pro voor jou te kopen en op te sturen of mee te nemen in de koffer. Controleer vooraf of het opsturen van producten met oplaadbare batterij is toegestaan via de pakketdienst die je wilt inschakelen. Heb je vrienden die toch al van plan waren om op vakantie te gaan naar de VS en komt het goed uit qua timing, dan kan dit een goedkope en snelle route zijn. Je kunt de Vision Pro kopen via eBay, Marktplaats of andere handelsplaatsen. Maar pas op voor oplichting en hou er rekening mee dat de prijs vaak veel hoger ligt dan wanneer je alles zelf regelt. Je kunt een personal shopper of buitenlands postadres gebruiken. Hiervoor zijn diensten zoals MyUS.com, PhysicalAddress, USA2you en Shipito inschakelen. Zij nemen het pakket in ontvangst en sturen het (tegen vergoeding) door naar jouw Nederlandse postadres. Controleer goed of dit mogelijk is bij de dienst die je hebt ingeschakeld.

In alle gevallen zit je vast aan lokale salestax (indien van toepassing) en invoerkosten als je de Vision Pro in Nederland wilt invoeren. In ons artikel over iPhone in het buitenland kopen vind je allerlei bruikbare tips die ook voor de Vision Pro gelden. Zo geldt er een vrijstelling van €430 per persoon maar daar ga je met de aanschaf van de Vision Pro natuurlijk makkelijk overheen.

Wil je meer weten over de Vision Pro-releasedatum en nog wat andere details rondom de introductie, dan vind je dat in ons aparte artikel.