Design iPhone 16: hetzelfde ontwerp, maar dan met meer kleur

Aluminium behuizing met platte zijkanten en meer afgeronde hoeken

Matglazen achterkant

Design ongewijzigd ten opzichte van iPhone 16

Vijf kleuren: ultramarijn, blauwgroen, roze, wit en zwart

Afmetingen: 147,6 x 71,6 x 7,8mm

Gewicht: 170 gram

IP68 waterbestendigheid (tot 30 minuten en 6 meter diep)

Sinds vorige jaar heeft het standaardmodel van de iPhone een matglazen achterkant, met een platte aluminium behuizing. We vonden de iPhone 15 eigenlijk de mooiste iPhone sinds jaren, maar er was een aspect waar we minder van gecharmeerd waren: de kleurkeuze. Alle kleuren waren vorig jaar nogal flets, alsof de kleureninkt van de printer op was.

Dit jaar heeft Apple de printer weer bijgevuld, want de kleuren van de iPhone 16 zijn spetterend. Voor deze review hebben we de ultramarijn-uitvoering getest. We vinden dat toch wel een erg mooie kleur, al is dat natuurlijk persoonlijk. Het lijkt soms paars, maar het heeft bij bepaalde lichtinvallen toch ook wel veel weg van blauw. Ultramarijn is misschien we de kleur die het meest onderhevig is aan lichtinval ooit. Dat maakt de kleur tegelijkertijd verrassend. Anderzijds kunnen we ons voorstellen dat je er na een jaar misschien wel op uitgekeken bent. Maar dan kun je er altijd weer een hoesje omheen doen.

De andere kleuren van de iPhone 16 spreken ons ook wel aan. De blauwgroene variant ziet er in het echt eveneens mooi uit en is een kleur die we zonder twijfel zouden aanbevelen. De meest opvallende kleur is de roze variant. Waar de iPhone 15 nog heel zachtroze had, is dit bij de iPhone 16 veel harder en feller. Je moet ervan houden, maar er zijn ongetwijfeld liefhebbers voor te vinden. Ga je toch voor safe, dan zijn er altijd nog wit en zwart. De zwarte lijkt nog het meest op de matzwarte iPhone 7. Al met al voor ieder wat wils en dat was vorig jaar bij de iPhone 15 wel anders.

Het algehele design is dus onveranderd gebleven ten opzichte van de iPhone 15 en dat is maar goed ook. We zijn nog altijd fan van de platte zijkanten en de meer afgeronde hoeken die Apple vorig jaar geïntroduceerd heeft, liggen nog altijd prettig in de hand. Qua afmetingen en gewicht is er niets veranderd en ook de waterbestendigheid is gelijk gebleven.

Los van de kleur is er nog wel een ander aspect waaraan je een iPhone 16 kan herkennen: de camerabult op de achterkant. Deze zit nu niet meer in een vierkantje waarbij de lenzen schuin onder elkaar staan. In plaats daarvan staan de lenzen recht onder elkaar, in een pilvormige uitsnede. Het is daarmee een beetje een combinatie tussen de camera-indeling van de iPhone 11 (lenzen onder elkaar, met flitser ernaast) en die van de iPhone X (pilvormige uitsnede). We vinden dit eigenlijk wel mooi en het oogt wat rustiger dan de diagonaal geplaatste lenzen van de iPhone 13, 14 en 15. Maar ja: hoe vaak zit je nou eigenlijk naar de achterkant van je iPhone te kijken?