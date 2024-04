Datum Apple mei 2024-event

De afgelopen maanden zijn er vanuit diverse betrouwbare bronnen geruchten geweest dat Apple dit voorjaar veel op de planning heeft als het gaat om iPads. Er komt een nieuwe iPad Pro, een nieuwe iPad Air en diverse nieuwe iPad-accessoires. Het gaat volgens geruchten om flinke vernieuwingen, waardoor er al met al genoeg is voor een goedgevuld Apple-event. Het leek er lange tijd op dat Apple de nieuwe iPads met een persbericht zou aankondigen, maar nu blijkt dat Apple toch voor een event gekozen heeft. En misschien heeft Apple nog een verrassing in petto. Hoe dan ook: Apple heeft zojuist de uitnodigingen verstuurd voor het eerste Apple-event van 2024. De datum van het mei 2024-event is dinsdag 7 mei 2024, om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Naar nieuwe iPads wordt al lang uitgekeken. Volgens de geruchten had Apple de iPads al eind maart of begin april uit willen brengen, maar dit zou meermaals uitgesteld zijn. Maar het lange wachten lijkt nu dus bijna afgelopen te zijn, want tijdens het mei-event worden de nieuwe iPads verwacht. Het worden de eerste nieuwe iPads sinds anderhalf jaar. Daarnaast worden er nog nieuwe accessoires verwacht.

Dit zijn onze verwachtingen voor Apple’s mei 2024-event in het kort:

Heeft Apple nog een verrassing in petto? Het is ook mogelijk dat Apple bijvoorbeeld Vision Pro-gerelateerd nieuws gaat aankondigen. Volgens eerdere berichten zou Apple voor de WWDC in juni de Vision Pro nog in andere landen willen uitbrengen. Mogelijk wordt tijdens het event een release voor de Vision Pro in Europa aangekondigd, al weten we nog niet of Nederland daar ook bij zit.

Op de website heeft Apple zes nieuwe logo’s geplaatst om het event extra kracht bij te zetten. In één ervan is duidelijk een Apple Pencil te zien. En een tweet van Tim Cook met de tekst “Pencil us in” bevestigt nog eens extra dat het hier om nieuwe iPads gaat.

Het is redelijk uniek dat Apple in mei een nieuw event organiseert, zo kort voor de WWDC 2024 op 10 juni. Mei is geen traditionele Apple Event-maand. Sterker nog, we moeten terug naar 2002 toen Apple de WWDC voor de laatste keer in mei organiseerde. Apple kondigde sindsdien sporadisch nog wel nieuwe producten aan in mei via een persbericht, maar een officieel event is er sindsdien niet meer geweest.

Wat kun je van iCulture verwachten? Wij zijn erbij!

