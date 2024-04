Bij Sonos lekken geregeld nieuwe producten uit, zelfs met allerlei details zoals specs en schematische tekeningen. Zo weten we zelfs al welke nieuwe Sonos-producten we in 2024 kunnen verwachten, inclusief een geheel nieuwe hoofdtelefoon. Maar deze keer duikt er geen nieuw Sonos-product, maar een compleet redesign van de Sonos-app op. The Verge deelt zelfs (ietwat wazige) screenshots van de compleet vernieuwde Sonos-app, die vanaf 7 mei beschikbaar zou moeten zijn.

‘Nieuwe Sonos-app op komst: nieuwe indeling en design’

De vernieuwde Sonos-app krijgt volgens The Verge een geheel nieuwe indeling. Momenteel heeft de app onderaan nog een knoppenbalk voor je favorieten, instellingen, huidige muziek en meer, maar dat gaat verdwijnen. Er is nu één scherm, waarbij je tussen onderdelen kan wisselen door bovenaan op de titel te tikken. Daar vind je ook knoppen voor de instellingen en je account. Onderaan verschijnt automatisch de minispeler zodra je iets afspeelt op een Sonos-speaker in huis. Je ziet daar ook een zoekbalk.

Een van de schermen die we in beeld zien, is het Your System-scherm. Dit bestaat weer uit diverse onderdelen, zoals je onlangs afgespeelde muziek, je gekoppelde muziekdiensten en de Sonos-favorieten. Deze individuele onderdelen kun je volgens The Verge zelf rangschikken.

De bron zegt ook dat de nieuwe app het makkelijker maakt om muziek af te spelen en nieuwe producten aan je systemen toe te voegen. Ook de verbinding tussen je speakers onderling zou verbeterd worden. De vernieuwde Sonos-app, die ook een nieuw zwart appicoontje krijgt, zou het startschot zijn van de aankomende Sonos-hoofdtelefoon.

The Verge zegt dat de vernieuwde Sonos-app (als update van de huidige Sonos S2-app) op 7 mei beschikbaar komt voor zowel iOS als Android. Zodra er een grote nieuwe update van de Sonos-app voor je klaar staat, lees je dat op iCulture.