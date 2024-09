Design en pasvorm AirPods 4

Open-ear design

Kleine verschillen met AirPods 3

Kort stokje met druksensor, nog iets korter dan AirPods 3

Alleen verkrijgbaar in het wit

Waar de een zweert bij de in-ear oordopjes van de AirPods Pro, krijgt de ander al jeuk in z’n oren bij de gedachte aan dit ontwerp. Ik val ik die laatste categorie. Het gevoel dat ik van de rubberen in-ear oordopjes van de AirPods Pro krijg, is buitengewoon onaangenaam. Heb jij datzelfde gevoel, dan liggen de gewone AirPods waarschijnlijk meer in jouw straatje. Maar ook binnen de niet-in-ear-oordopjes liggen nog grote verschillen.

Als ik eerlijk ben vind ik de eerste en tweede generatie AirPods nog steeds het lekkerste dragen. Je voelt nauwelijks dat je ze in hebt, terwijl ze (in ieder geval bij mij) niet zomaar uit m’n oren vallen. Sinds de AirPods 3 zit er al iets meer druk op je oren en ze zijn meer aanwezig. Bij de AirPods 4 heb ik nagenoeg dezelfde ervaringen. Het draagcomfort van de AirPods 4 is volgens mijn ervaringen gelijk met die van de AirPods 3. Het positieve ervan is dat de AirPods 4 niet vervelender zitten dan de AirPods 3, maar aan de andere kant zijn ze voor mij ook niet zo prettig als de eerste twee generaties AirPods.

In onze review konden we zonder problemen de AirPods 4 voor langere tijd in hebben, zonder al teveel irritatie aan de oren. Dat is vooral van belang als je bijvoorbeeld een film gaat kijken of aan het gamen bent met de AirPods. En doordat de AirPods 4 niet te los zitten, is ermee sporten in ons geval ook geen enkel probleem.

Toch blijft het lastig om in een AirPods-review een eenduidig oordeel te geven over het ontwerp en draagcomfort. We hebben geen uitgebreid testpanel met tientallen leden dat alle vormen van AirPods-oordopjes getest heeft. We kunnen dus alleen uit gaan van onze eigen ervaring. Dat betekent ook dat jouw persoonlijke ervaring met het draagcomfort van de AirPods 4 heel anders kan zijn. We adviseren daarom ook vooral om het eerst te testen, bijvoorbeeld bij een vriend of familielid, of in de Apple Store.

Nog steeds alleen in het wit

De AirPods 4 zijn, net als alle vorige generaties, alleen verkrijgbaar in het wit. Wil je kleur, dan zul je nog steeds bij de AirPods Max moeten zijn. Stiekem vinden we dat toch jammer. We snappen dat de witte oordopjes kenmerkend zijn voor de AirPods en dat dat ook zorgt voor een manier van herkenning, maar we hadden een wat ander kleurtje toch leuk gevonden. Apple lijkt daar geen brood in te zien: meer tropische kleuren of zelfs transparante oordopjes zien we alleen bij Apple’s Beats-merk.

Oplaadcase kleiner dan ooit

Apple heeft de oplaadcase van de AirPods 4 een stukje kleiner gemaakt. Ten opzichte van de AirPods 3 is de nieuwe oplaadcase 4 millimeter smaller. Het gaat dus om millimeterwerk, maar het verschil merk je in de praktijk wel degelijk. Wat ons betreft had dat niet per se gehoeven: de oplaadcase van de AirPods 3 was al compact genoeg. Doordat de oplaadcase zoveel smaller geworden is, levert dit in ons geval weer een ander ongemak op: het is een stukje lastiger om de AirPods zelf uit de oplaadcase te halen. Doordat er tussen de AirPods zo weinig ruimte zit als ze in de oplaadcase zitten, kun je een vinger er niet zo makkelijk tussen doen om de AirPods met de nodige grip uit het doosje te halen. Je hebt daardoor vooral grip aan de zijkanten, maar doordat die rond zijn, is de grip daar beduidend minder. Wij moesten hier wel even aan wennen.

Bovendien: hoe kleiner de case, hoe makkelijker je deze weer kwijt kan raken. Gelukkig heeft Apple daar weer een nieuwe functie voor toegevoegd (maar daarover later meer). Een andere wijziging in de oplaadcase is dat er geen fysieke knop meer achterop zit om de AirPods te resetten. In plaats daarvan tik je twee keer achter elkaar op de voorkant. We vinden dit eigenlijk wel een sjieke oplossing, vooral omdat er vaak vuil bij het fysieke knopje achterop komt waardoor je een lelijk zwart randje ziet. Dat is hiermee opgelost. Tot slot heeft Apple het lampje onzichtbaar gemaakt als deze uit staat. Ook dat is een leuk detail.