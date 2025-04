Apple heeft 24 april omgetoverd tot de Global Close Your Rings Day. Exact tien jaar na de officiƫle release van de Apple Watch in de VS daagt Apple je uit om al je ringen vol te maken. Maar je kunt een exclusief fysiek item op de kop tikken.

Op 24 april 2015 ging de verkoop van de Apple Watch in de VS van start. Nederland volgde pas een paar maanden later, maar dat betekent dus wel dat we binnenkort het tienjarig jubileum vieren. Apple pakt voor de gelegenheid uit met de Global Close Your Rings Day. Op deze dag kun je een speciale medaille en iMessage-stickers verdienen, maar er is ook nog wat anders leuks.

10 jaar Activiteit-app: Global Close Your Rings Day

De volgende speciale Apple Watch-uitdaging is niet erg lastig. Het enige wat je hoeft te doen is alle drie de Activiteit-ringen volmaken. Je verdient dan de speciale (digitale) medaille in de Activiteit-app, maar ook tien geanimeerde iMessage-stickers. Tot zover niet heel anders dan de vele eerdere speciale Apple Watch-uitdagingen. Het maakt niet uit wat voor activiteit je doet: of je nu hardloopt, fietst, zwemt of aan yoga doet. Zolang je je ringen op 24 april vol maakt, verdien je de medaille.

Krijg een exclusief speldje bij de Apple Store

Maar voor iedereen die in de buurt is van een officiële Apple Store, ligt er nog iets unieks klaar. Apple laat weten dat je een speciaal speldje kan ophalen bij elke Apple Store wereldwijd. In Nederland tellen we drie vestigingen: Amsterdam, Haarlem en Den Haag. In België is er nog een locatie in Brussel, terwijl voor mensen aan de grens de locatie in Oberhausen (Apple CentrO) en Apple Düsseldorf het dichtst in de buurt zijn. De speldjes zijn gratis op te halen zolang de voorraad strekt. Het speldje is in ieder geval qua ontwerp geïnspireerd op de award in de Activiteit-app.

Bekijk ook Speciale uitdagingen voor de Apple Watch: maak je ringen vol en verdien medailles Met de Apple Watch-uitdagingen kun je badges en iMessage-stickers verdienen. Lees hoe je meedoet aan de nieuwste uitdagingen en wat er nodig is om de beloningen te verdienen. Ook hebben we een tijdlijn van eerdere Apple Watch-uitdagingen.

Eerder blikten we op iCulture al kort terug op 10 jaar Apple Watch, toen het tien jaar geleden was dat de Apple Watch daadwerkelijk werd aangekondigd. Lees ook onze pagina over de Activiteit-app, waarin je meer kan leren over hoe de app werkt en wat de mogelijkheden zijn.