Toen we in 2023 de Mac mini M2 konden testen, vielen we als een blok voor de charmes van deze kleine Mac, krachtige prestaties en lage instapprijs. Het is de ideale Mac voor thuis en ook handig om er als tweede Mac bij te hebben, bijvoorbeeld naast een MacBook. Toch kon er nog genoeg beter: het design oogde toch wat verouderd en ondanks het kleine formaat vonden we hem toch wat aan de grote kant. Dat moet echt beter, zo vonden wij. En toen was daar de Mac mini M4, het nieuwste 2024-model van de kleinste Mac. Met niet alleen een snellere chip, maar ook het langverwachte (kleine!) design. We konden dan ook niet wachten om met de Mac mini M4 aan de slag te gaan en in deze review lees je onze bevindingen.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in november 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De geteste Mac mini heeft een M4-chip met 10-core CPU, 10-core GPU, 16GB RAM en 256GB opslag, in combinatie met een Magic Keyboard met numeriek toestenblok en Touch ID en Magic Mouse in zwart. De Mac mini en de muis en toetsenbord zijn voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

Mac mini M4 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de Mac mini M4:

Nu met snellere M4- of M4 Pro-chip

Standaard met 16GB RAM (M4) of 24GB (M4 Pro), maximaal 64GB

Nieuw kleiner design

Poorten aan de achterkant (Thunderbolt, hdmi, ethernet en stroom) én de voorkant (usb-c, koptelefoonaansluiting)

Ondersteuning tot drie externe schermen

Thunderbolt 5 (bij M4 Pro-uitvoering)

Prijs: vanaf €719,-

Daarnaast bevat de Mac mini M4 ook alle functies van de voorganger:

Bluetooth 5.3 en wifi 6E

Opslag begint bij 256GB (M4) en 512GB (M4 Pro), uit te breiden tot 2TB (M4) en 8TB (M4 Pro)

Upgrademogelijkheden voor werkgeheugen, opslag en 10-gigabit ethernet

Voorzien van hdmi, ethernet-poort en mini-jack-aansluiting

Aan te sluiten op eigen muis, trackpad, toestenbord en scherm

De Mac mini is een uniek apparaatje binnen Apple’s line-up. Hij is met een vanafprijs van €719,- de voordeligste Mac in de line-up, maar je moet er zelf wel een scherm, muis en toetsenbord bij regelen. De Mac mini is daardoor ideaal als opstapper voor iedereen die al Windows heeft of bijvoorbeeld als extra desktopcomputer als je al een Mac hebt.

De Mac mini is er in twee uitvoeringen: de M4- en de M4 Pro-versie. Voor deze Mac mini M4 review hebben we het instapmodel getest, met de standaard hoeveelheid werkgeheugen en opslag. De M4 Pro-versie heeft wat betere prestaties en betere poorten achterop, maar in de basis zijn de twee modellen nagenoeg gelijk.

Design Mac mini 2024: eindelijk nog kleiner

Afmetingen: 12,7 x 12,7 x 5 centimeter

Gewicht: 0,67 kg

Kleiner vierkant kastje met aluminium behuizing

Alleen verkrijgbaar in zilver

Een van de grootste veranderingen bij deze Mac mini ten opzichte van het voorgaande model, is het nieuwe design. De Mac mini was altijd al klein, maar we hadden toch de wens dat Apple hem nog kleiner zou maken. In onze review van de Mac mini 2023 schreven we nog dat Apple wat betreft het design kansen had laten liggen, maar die kansen zijn nu dan toch eindelijk gepakt.

In tegenstelling tot de voorgaande, is de Mac mini niet meer zo plat. Apple is ietwat de hoogte in gegaan, maar ten gunste van de breedte en de diepte. De Mac mini is daardoor veel kleiner geworden, waardoor je hem makkelijker op een bureau kan plaatsen. We vinden het een goede keuze dat Apple de Mac mini wat hoger gemaakt heeft ten gunste van een kleiner oppervlak. Bij het kiezen van de juiste plek voor de Mac mini zal de hoogte meestal niet zo’n probleem zijn, maar qua breedte en diepte moet je misschien toch nog wel wat plek maken op je bureau. Dat is dankzij het nieuwe design van de Mac mini M4 geen enkel probleem meer.

De Mac mini M4 lijkt qua design heel erg op een Mac Studio, maar dan alles een fractie kleiner. Qua afmetingen komt de Mac mini dichter in de buurt van de Apple TV, hoewel die nog altijd een stukje kleiner is. Doordat de Mac mini ook zo klein geworden is, is hij ook een stuk lichter. Het verschil is bijna de helft in vergelijking met de vorige generatie. Daardoor is de Mac mini bijna een draagbare desktop Mac geworden.

Apple heeft, net als voorheen, de Mac mini alleen uitgebracht in het zilver. Dat vinden we niet niet zo’n punt: een desktopcomputer zoals de Mac mini is niet per se een apparaat om mee uit te blinken met een leuk kleurtje. Een spacezwarte (zoals de recente MacBook Pro’s) hadden we nog wel leuk gevonden maar het is niet iets waar we ons aan storen. Het zilveren design is neutraal genoeg zodat het op elk bureau past.

Powerknop: een non-issue

Apple heeft de powerknop een nieuwe plek gegeven op de Mac mini. In plaats van achterop zit deze nu onderop. Is dat gek? In eerste instantie wel. Is dat onhandig? Eigenlijk niet. Je zet de Mac mini toch nooit uit en als je hem om wat voor reden dan ook met de knop aan of uit moet zetten, is het ook weer niet zo’n probleem om hem eventjes omhoog te tillen. Zeker door het lichte gewicht kun je dat alsnog met een hand doen.

Het voordeel van de locatie van de powerknop, is dat je hem niet zomaar per ongeluk aanklikt, bijvoorbeeld als je een accessoire op de achterkant aansluit. Per ongeluk de Mac mini uitschakelen terwijl je middenin je werk zit, zal dus niet zo snel gebeuren.

Hardware en prestaties Mac mini M4

Keuze uit M4- of M4 Pro-chip (ons testmodel heeft een M4-chip)

10-core CPU en 10-core GPU (M4); tot 14-core CPU en tot 20-core GPU (M4 Pro)

Standaard met 16GB RAM, uit te breiden tot maximaal 64GB (ons testmodel heeft 16GB RAM)

Tot 8TB opslag (ons testmodel heeft 256GB opslag)

Voorzien van drie Thunderbolt 4-poorten (M4) of Thunderbolt 5-poorten (M4 Pro)

Hdmi, ethernet en stroomaansluiting aan de achterkant

Nu ook voorkant met twee usb-c-poorten en koptelefoonaansluiting

Ingebouwde speaker

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

De nieuwe Mac mini is voorzien van de nieuwste generatie M-chip, te weten de M4. Maar naast de gewone M4, is er ook de extra krachtige M4 Pro. Wij hebben alleen de M4-variant kunnen testen, dus kunnen helaas niet spreken over de extra kracht van de M4 Pro-chip. Wat we wel kunnen zeggen is dat de M4-chip al razendsnel is en voorziet in al onze wensen die we hebben voor een Mac-computer voor dagelijks gebruik. Met de M4-versie kun je ook al veel zwaar werk doen, zoals foto- en videobewerking. Met de M4 Pro-versie gaat alles logischerwijs nog wat sneller en beter, zoals het bewerken en exporteren van lange 4K-video’s.

Het voordeel van de Mac mini is dat je bij het instapmodel al meteen een M4-chip met 10-core CPU en 10-core GPU krijgt. Dat is bij de iMac niet het geval: het instapmodel heeft daar nog een 8-core CPU en 8-core GPU. De Mac mini is dus in zijn meest goedkope vorm al krachtiger dan een iMac, waardoor je voor relatief weinig geld een hele krachtige desktopcomputer in huis haalt.

De prestaties van de M4-chip zijn erg goed. Sterker nog, uit Benchmarks blijkt dat de standaard M4-versie op heel veel punten beter scoort dan de M2 Pro-versie van bijna twee jaar terug. Je kunt met de M4-versie dus ook prima uit de voeten met grafisch zware games of intensieve apps voor foto- en videobewerking. In onze test hebben we gemerkt dat gamen met de Mac mini M4 prima gaat, bijvoorbeeld met een game als Resident Evil Village. De Mac mini heeft ook voor het eerst ray tracing met hardware-acceleratie, waardoor belichting in games een stuk mooier is. Een game als Resident Evil Village draait prima op een Mac mini, zelfs bij de hogere beeldinstellingen. Bij de M4 Pro kun je er nog een stapje bovenop doen, maar voor de meeste mensen zal de M4-versie echt meer dan krachtig genoeg zijn. Ook voor (semi-) professionele taken.

Wat daarbij ook meespeelt, is dat je nu standaard 16GB RAM krijgt. De tijden van 8GB RAM zijn voorbij, waardoor je dus in principe meteen met het instapmodel klaar kunt zijn. Normaal gesproken adviseren we altijd om te upgraden van 8GB naar 16GB, om de Mac toekomstbestendiger te maken en alles soepeler te laten draaien, maar die upgrade is voor de meeste mensen nu niet meer nodig. Wil je toch meer RAM, omdat je bijvoorbeeld meerdere zware apps tegelijkertijd draait, dan kun je dit bij de M4 upgraden tot 32GB.

Poorten: voldoende poorten voor ieder wat wils

De Mac mini M4 heeft afscheid genomen van de oude usb-a-poorten en dat is wat ons betreft maar goed ook. We kunnen ons niet herinneren wanneer we voor het laatst een usb-a-apparaat aangesloten hebben, dus dat we daarvoor in de plaats meer usb-c-poorten gekregen hebben is alleen maar goed. De Mac mini M4 heeft naast de drie Thunderbolt 4-poorten (of Thunderbolt 5-poorten bij het M4 Pro-model) ook nog twee usb-c-poorten aan de voorkant. En ook dat is wat ons betreft een groot pluspunt van de Mac mini 2024.

Bij de vorige generatie misten we nog de poorten aan de voorkant. Het was wat onhandig om alleen maar poorten aan de achterkant te hebben, omdat het wat lastig is om kabels op de tast aan te kunnen sluiten. De twee poorten aan de voorkant maken dat alleen maar eenvoudiger, bijvoorbeeld als je je iPhone of iPad wil synchroniseren of een ander accessoire moet aansluiten zoals een externe schijf. De poorten achterop (met dus de Thunderbolt-specificatie) komen vooral van pas voor apparaten die je het liefst altijd aangesloten wil houden, zoals een display.

Display-ondersteuning: nu tot drie schermen

Wij hebben de Mac mini getest in combinatie met een 27-inch LG-display via een hdmi-kabel. De hdmi-poort is geschikt voor tot 8K-displays, zowel op het gewone M4-model als de M4 Pro-uitvoering. Maar als je een scherm met Thunderbolt-ondersteuning hebt, kun je nog veel verder gaan. De M4-versie van de Mac mini ondersteunt tot drie displays, in de combinatie van twee keer Thunderbolt en een keer hdmi. Bij de M4 Pro-versie kun je zelfs drie schermen tot 6K via de drie Thunderbolt 5-poorten aansluiten.

Eerlijk gezegd werken wij op niet meer dan één extern scherm tegelijkertijd (al dan niet in combinatie met een MacBook), dus voor onze taken is de ondersteuning voor drie schermen een beetje overkill. Maar het feit dat het voor de Mac mini geen enkel probleem is om meer dan twee schermen aan te sluiten, is alleen maar mooi meegenomen. Daarbij ben je namelijk ook extra veelzijdig in hoe je de Mac mini gebruikt. De aansluitingsmogelijkheden zorgen nauwelijks voor beperkingen, zeker bij het M4 Pro-model.

Ingebouwde speaker: een kleine verbetering, maar nog steeds niet top

Bij de vorige Mac mini waren we flink teleurgesteld over de geluidskwaliteit van de ingebouwde speaker. Zelfs de systeemgeluiden klinken daar dof en blikkerig. Bij de Mac mini M4 is de speaker wel iets verbeterd, maar het is nog steeds niet iets om over naar huis te schrijven. Het zal maar weinig gebeuren dat je even lekker een muziekje gaat luisteren via de speaker van de Mac mini. Hou daar wel rekening mee als je de Mac mini gaat gebruiken met een scherm dat geen eigen speakers heeft.

Vorige keer maakten we nog een vergelijking tussen de speaker van de Mac mini en die van de Apple Watch Series 8, waarbij laatstgenoemde daadwerkelijk beter klonk. Deze keer hebben we de speaker van de M4 Mac mini vergeleken met die in een Apple Watch Series 10. Ook nu klinkt de speaker van de Apple Watch beter, doordat de muziek wat minder blikkerig is en zangstemmen duidelijker zijn. De bas van de Mac mini-speaker is dan weer wat beter, maar dat heeft vermoedelijk vooral met het formaat te maken.

We blijven ons verbazen dat Apple zo’n slechte speaker in een Mac mini gestopt heeft, zeker in tijden waarbij bijna elk Apple-apparaat (op de Apple Watch na) Dolby Atmos-geschikte speakers heeft. Het is des te onhandiger omdat je in macOS niet kan instellen dat een HomePod altijd de standaard audio-uitvoer voor een Mac moet zijn. Op het bureau waar we de Mac mini getest hebben, hebben we namelijk ook een grote HomePod staan. Je kunt muziek wel via AirPlay op de HomePod afspelen, maar je kunt niet standaard alle audio van de Mac mini op de HomePod afspelen, zoals dat wel kan bij bijvoorbeeld de Apple TV in combinatie met de HomePod.

Overige specs: wifi en Bluetooth gelijk gebleven

De andere hardware-eigenschappen van de Mac mini zijn nagenoeg gelijk met die van de voorganger. Er zit Bluetooth 5.3 en wifi 6E op, twee standaarden die we op veel Apple-producten zien. Apple heeft niet gekozen voor wifi 7-support, ook al heeft de iPhone 16-serie dat wel al. Is dat een gemiste kans? Wat ons betreft niet per se, want het aanbod van wifi 7-speakers is niet zo groot en wifi 6E biedt ook al prima prestaties.

Upgrade-opties en prijzen

Beperkte upgrademogelijkheden voor chip (alleen M4 Pro), werkgeheugen, opslag en ethernet

RAM te upgraden tot 32GB (M4) of 64GB (M4 Pro), met een meerprijs van €460,- (M4) en €690,- (M4 Pro)

Opslag te upgraden tot 2TB (M4) of 8TB (M4 Pro), met een meerprijs van €920,- (M4) en €2.760,- (M4 Pro)

Gigabit-poort te upgraden naar 10-Gigabit, voor een meerprijs van €115,-

Vanafprijs M4: €719,-

Vanafprijs: M4 Pro: €1.669,-

Omdat de Mac mini een bring your own device-apparaat is (je moet zelf zorgen voor scherm, toetsenbord en muis), is het ook uitermate geschikt om hem zelf samen te stellen. Het is daarom des te jammer dat de de upgrademogelijkheden redelijk beperkt zijn en ook relatief duur. Bij het M4-model kun je alleen opslag, RAM en ethernet uitbreiden, terwijl je bij de M4 Pro-versie nog het aantal cores kan kiezen voor zowel de CPU en GPU.

Qua kracht en prestaties scoort het instapmodel wat ons betreft goed genoeg, maar een onderdeel dat je wellicht wel wil upgraden is de hoeveelheid opslag. De M4 Mac mini biedt namelijk slechts 256GB opslag en we kunnen ons voorstellen dat dat voor een desktopcomputer wel wat krap is. Je wil wellicht een volledige filmcollectie offline bewaren of lokaal kunnen werken met je eigen foto- en videobibliotheek. In dat geval kun je wellicht beter voor 512GB opslag kiezen, maar daar betaal je dan wel weer €230,- extra voor. Een voordeligere optie is om dan een externe SSD-schijf te kiezen en die aan te sluiten, al heb je dan niet meer een compact apparaatje waar alles in zit.

We vinden het ook wat teleurstellend dat je bij de M4 Pro-versie de ethernetpoort nog moet upgraden naar een 10-Gigabit versie, à €115,-. We hadden toch wel verwacht dat je voor zo’n hoog aanschafbedrag van €1.669,- deze upgrade er wel bij zou krijgen. Voordeel is wel dat je bij deze versie meteen 24GB RAM en 512GB opslag krijgt. Wil je de M4-versie ook met 24GB RAM en 512GB opslag, dan betaal je daar in totaal €1.179,- voor.

Voor wie is de Mac mini M4?

De Mac mini is nog altijd ideaal voor mensen die al zelf een goed scherm, muis en toetsenbord hebben en ook graag een desktopcomputer wensen. Door de lage instapprijs is de Mac mini bovendien geschikt om als computer erbij te nemen, zelfs als je al een MacBook hebt. De Mac mini M4 is wat ons betreft ideaal als thuiskantoor indien je toch al zelf een display in huis hebt staan. Is dat niet het geval en wil je een mooi groot scherm, dan is een iMac misschien een betere keuze. Je krijgt er dan ook meteen een Apple-toetsenbord en -muis bij.

De Mac mini M4 is niet alleen ideaal voor gewone gebruikers om thuis op te werken, maar ook voor (semi-)professionals. Hij is krachtig genoeg voor geavanceerde foto- en videobewerking en is daarom ook voor deze doelgroep wat ons betreft een geschikte aankoop. Het M4 Pro-model is voor het gros van de gebruikers wat teveel van het goede. Alleen echte pro’s die zelf al een high-end display hebben en de hele dag bezig zijn met foto- en videobewerking, moeten wat ons betreft voor de M4 Pro-versie kiezen. De Mac mini is dan zelfs nog een betere keuze dan de huidige Mac Studio, die veel duurder is maar op bepaalde punten qua specs nog wel wat achterloopt.

Score 8.6 Mac mini M4 Vanaf €719,- Voordelen + Mooi nieuw en kleiner design

Krachtige prestaties

Lage instapprijs, met voldoende hoeveelheid RAM en chip in het instapmodel

Poorten nu ook aan de voorkant

Voldoende hoeveelheid poorten Nadelen - Speaker nog steeds slecht

256GB opslag in instapmodel wel wat beperkt

Upgradeprijzen vrij fors

Conclusie Mac mini M4 review

De Mac mini M4 is Apple’s beste Mac mini ooit. Hij is supersnel, veelzijdig en ook nog eens vriendelijk geprijsd. Dat gold eigenlijk ook al voor de voorganger, maar dankzij het nieuwe design kunnen we de Mac mini M4 nog meer aanraden als je op zoek bent naar een desktopcomputer. Het nieuwe design zorgt ervoor dat je de Mac mini zonder problemen op je bureau kwijt kunt en hij zelfs gemakkelijk te verplaatsen is van het ene scherm in huis naar het andere scherm. De poorten aan de voorkant zijn een verademing en de verscheidenheid aan poorten is ook meer dan voldoende. Usb-a hebben wij geen seconde gemist.

Een groot aantal van onze klachten van het vorige model heeft Apple met de M4-versie opgelost. Toch blijft er altijd wel wat te wensen over. De ingebouwde speaker is wat ons betreft nog steeds niet wat het moet zijn, waardoor je bijna genoodzaakt bent om zelf een speakerset (of scherm met ingebouwde speakers) te kopen. Tot slot vinden we de upgrademogelijkheden wat beperkt (en duur) en is het zonde dat het instapmodel maar 256GB opslag heeft.

Mac mini M4 kopen

Wil je na het lezen van deze Mac mini M4 review de kleinste Mac uit het assortiment kopen? De Mac mini M4 is verkrijgbaar vanaf €719,-, terwijl het model met M4 Pro-chip verkrijgbaar is vanaf €1.669,-.

M4 (16GB RAM, 256GB opslag): vanaf €719,-

M4 Pro (24GB RAM, 512GB opslag): vanaf €1.669,-

In onze prijsvergelijker vind je alle actuele prijzen van de nieuwe Mac mini 2024. In ons aparte artikel lees je meer over de configuraties, upgradeprijzen en meer.

