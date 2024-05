Toen Apple in 2013 de allereerste iPad Air aankondigde, was het vooral het dunne design dat zo erg opviel. De eerste iPad Air verschilde zoveel van zijn voorganger, dat Apple er een nieuwe naam voor bedacht. Met de iPad Air 2 een jaar later deed Apple er nog een stapje bovenop, door het model nog dunner te maken. Lange tijd stond de naam Air synoniem voor dun en licht. Maar waar staat Air in 2024 eigenlijk voor? De nieuwe iPad Air is namelijk al jaren niet meer de dunste iPad. En het verschil is met de komst van de veel dunnere iPad Pro 2024 alleen maar meer geworden. Dus waar staat de iPad Air 2024 dan eigenlijk nog voor? Dat hebben we onszelf tijdens het testen van deze iPad Air 2024 telkens afgevraagd. De enige conclusie die we konden trekken: de nieuwe iPad Air 2024 is lichter voor je portemonnee, terwijl je toch profiteert van enkele Pro-functies. In deze review van de iPad Air 2024 lees je hoe dat zit.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in mei 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De iPad Air 2024 is een 11-inch blauw exemplaar met M2-chip in Cellular en 1TB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

iPad Air 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de iPad Air 2024:

Nu in twee formaten: 11- en 13-inch

Snellere M2-chip (was M1)

Frontcamera nu op lange zijkant (landschapsweergave)

Ondersteuning voor wifi 6E (was wifi 6)

Standaard met 128GB opslag, tot maximaal 1TB

Geschikt voor nieuwe Apple Pencil Pro

Twee vernieuwde kleuren: blauw en paars

Nieuwe lagere prijs: vanaf €719,-

Daarnaast bevat deze nieuwe iPad Air ook alle andere functies van de vorige generatie:

Touch ID in powerknop

Liquid Retina-display met True Tone, anti-reflectiecoating, gelamineerd

12-megapixel camera

Usb-c-connector

Stereospeakers in horizontale stand

Support voor Magic Keyboard

Verreweg de belangrijkste vernieuwing is dat de iPad Air nu ook in een groter 13-inch formaat beschikbaar is. Voor deze review hebben we voornamelijk het 11-inch model getest. De 13-inch iPad Air hebben we korte tijd kunnen testen tijdens onze hands-on vlak na het iPad-event. Los van het formaat zijn de twee modellen identiek aan elkaar, waardoor we een goed oordeel kunnen geven over beide formaten.

Design iPad Air 2024: mooi vertrouwd

Nagenoeg zelfde design als vorige generaties

Twee formaten: 11- en 13-inch (nieuw)

Platte behuizing met vlakke zijkanten, gemaakt van aluminium

Afmetingen: 247,6 x 178,5 x 6,1mm (11-inch); 280,6 x 214,9 x 6,1mm (13-inch)

Gewicht: 462 gram (11-inch); 617 gram (13-inch)

Kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, paars en blauw

Het design van de iPad Air 2024 is nauwelijks nog verrassend te noemen. Net als de vorige twee generaties van de iPad Air, is de behuizing gemaakt van aluminium. De achterkant is volledig vlak, met platte zijkanten zoals we dat inmiddels al sinds 2018 bij sommige iPad-modellen gewend zijn. Een design uit 2018 klinkt gedateerd, maar dat is het in onze ogen niet. De iPad Air ziet er nog steeds modern uit, al vinden we wel dat de schermranden inmiddels wat breed ogen.

De iPad Air 2024 is er dus in twee formaten. De 13-inch iPad Air 2024 is nagenoeg even groot als de vroegere 12,9-inch iPad Pro. Het enige verschil zit hem in de dikte: de iPad Air in 13-inch is iets dunner. Maar zo dun als de nieuwe 13-inch iPad Pro 2024 is hij niet. En dat merk je in het gebruik zeker wel. In vergelijking met de nieuwste 13-inch iPad Pro, voelt de 13-inch iPad Air toch wat fors aan. Ook al is de grote iPad Air qua hoogte en breedte juist kleiner: de dikkere en zwaardere behuizing maken hem in de praktijk toch voor je gevoel groter. Maar daar zullen maar weinig mensen zich druk om maken. Het enige wat telt is dat de iPad Air nu ook in een groter formaat beschikbaar is en dat is alleen maar een pluspunt.

Kleuren: een tikkeltje saai

Qua kleuren stelt de iPad Air 2024 ons dit jaar wat teleur. Je kan kiezen uit (alweer) spacegrijs, sterrenlicht, blauw en paars. Spacegrijs komt ons persoonlijk inmiddels de neus uit, maar we snappen dat Apple deze veilige keuze in het assortiment houdt. Wil je iets uniekers, dan moet je bij blauw of paars zijn. Die kleuren waren er twee jaar geleden ook al, maar toch zien ze er anders uit. In beide gevallen zijn de kleuren veel lichter. En dat vinden we eigenlijk wel jammer. Het is daardoor lastig om in bepaalde lichtomstandigheden te zien welke kleur het nou eigenlijk is. Zowel blauw als paars ogen in veel soorten lichtinval op zilver. Dat merkten we bij vorige generaties al, maar dat is bij de 2024-modellen nog veel meer het geval.

Wil je toch liever een wat meer sprekende kleur iPad, dan moet je dit oplossen met een hoesje. Of je kiest voor de (goedkopere) iPad 2022, die er bijvoorbeeld in het felroze, geel en een donkere tint blauw is.

Scherm iPad Air 2024: zelfde kwaliteit, maar dan ook groter

Twee schermformaten: 11- en 13-inch

Liquid Retina LCD-display

Resolutie: 2360 x 1640 (11-inch); 2732 x 2048 (13-inch)

Pixels per inch: 264ppi (beide formaten)

Maximale helderheid: 500 nits (11-inch); 600 nits (13-inch)

Geen native HDR-display

Vingerafdrukbestendige coating, volledig gelamineerd, antireflectiecoating, brede kleurweergave, True Tone

Aan het scherm van de iPad Air 2024 heeft Apple weinig gesleuteld ten opzichte van het voorgaande model. Sterker nog: de iPad Air 2024 heeft precies hetzelfde scherm als de iPad Air 2022. Althans, bíj́na. Er zit een heel klein verschil tussen de twee. De vorige generatie iPad Air had nog officieel een 10,9-inch display, terwijl dit nu 11-inch is. Maar dat is slechts een marketingkeuze. De nieuwe iPad Air heeft een schermdiagonaal van 27,59cm, terwijl dit bij de 10,9-inch iPad Air nog 27,58cm was. Een minimaal verschil dus, wat echt niemand gaat merken. In onze test hebben we qua schermformaat van de 11-inch dus ook niets gemerkt. Het scherm was nog net zo prettig als altijd en is voor het merendeel van de gebruikers echt groot genoeg.

Maar voor wie toch groter wil, is het goede nieuws de nieuwe 13-inch iPad Air. Dit formaat is een minifractie groter dan de vroegere 12,9-inch iPad Pro, maar in het gebruik komt dit overeen. Mocht je voorheen dus voor de 12,9-inch iPad Pro gekozen hebben vanwege het grotere formaat, dan kan je nu met de iPad Air ook prima uit de voeten. En dat voor een veel lagere prijs.

Maar die lagere prijs is niet voor niets. De iPad Air heeft nog altijd een minder kwalitatief scherm dan de iPad Pro. Dat geldt vooral nu, aangezien de 11-inch iPad Pro nu ook een OLED-scherm heeft. Daarmee is er een duidelijk onderscheid tussen de Pro-modellen en de nieuwe iPad Air. Voor wie het beste scherm wil met de diepste zwarttinten, heldere en felle kleuren en hoge helderheid voor HDR-content, moet bij de iPad Pro zijn.

Maar het scherm van de iPad Air is zeker niet mis. Voor een LCD-display is dit scherm nog meer dan oké. Als je hem naast een iPad Pro zet, zie je het verschil wel. Maar voor de doelgroep voldoet de iPad Air qua scherm meer dan prima. We moeten wel toegeven dat we het ProMotion-scherm af en toe wel missen, maar voor wie dat bij een iPad nog nooit ervaren heeft, zal zich daar niet aan storen.

We zeiden het al in onze review van de iPad Air 2022: dit scherm zou eigenlijk de standaard moeten worden. Het gelamineerde scherm biedt bijvoorbeeld een prettiger gevoel voor de vingers dan het niet-gelamineerde scherm van het instapmodel van de iPad. Een OLED-scherm vinden we voor de iPad Air-gebruikers een beetje overkill, dus wat dat betreft heeft Apple een prima keuze gemaakt.

Prestaties iPad Air 2024: oudere M2 is nog steeds overkill

Snellere M2-chip

8-core CPU en 10-core GPU

16-core Neural Engine

100GB/s geheugenbandbreedte

8GB RAM

Standaard met 128GB opslag, oplopend tot 1TB

Twee stereospeakers (alleen liggend)

Usb-c-poort met USB 3.1 Gen 2

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

10 uur batterijduur

Touch ID in powerknop

Als we het hebben over de prestaties van een nieuwe iPad, vallen we iedere keer een beetje in herhaling. Maar dat is niet zonder reden: hoewel elke chip weer een beetje sneller wordt, heb je niet per se heel veel aan die snelheidsverbetering. De nieuwe M2-chip in de iPad Air 2024 heeft volgens Apple een 15% snellere CPU, 25% snellere graphics en 50% meer geheugenbandbreedte dan de vorige generatie. Dat klinkt allemaal leuk op papier, maar in de praktijk merken we daar eigenlijk niet zoveel van. Sterker nog: we merken eigenlijk maar weinig verschil met bijvoorbeeld de gloednieuwe M4-chip. Sinds de M1-chip in de iPad is elke iPad eigenlijk zo snel, dat de merkbare verbeteringen eigenlijk minimaal zijn. Sommige specifieke taken gaan net wat sneller (zoals een geavanceerde bewerking in een fotobewerkingsapp als Photomator), maar nagenoeg alles wat je op een iPad Pro kan doen, kan je ook op een iPad Air doen.

Apple heeft opmerkelijk genoeg dus niet gekozen voor een M3-chip. In plaats daarvan zit er dus een M2-chip in, die in 2022 voor het eerst geïntroduceerd werd. Dat maakt het aanbod een beetje ingewikkeld. Er is nu een gloednieuwe iPad Pro met M4-chip, en daar staat deze iPad Air met M2-chip tegenover. Dan is er aan de Mac-kant ook nog de MacBook Air met M3-chip, evenals een MacBook Pro met M3- en M3 Pro/Max-chip. We vinden het eigenlijk raar dat de iPad Air niet ook gewoon een M3-chip gekregen heeft. Het voelt daardoor toch een beetje gedateerd, ook al zul je er qua snelheid weinig van merken. Het gaat dan meer om het idee.

Al is er voor games daadwerkelijk een zichtbaar verschil tussen de M3 en M2-chip. De M3-chip ondersteunt ray tracing met hardware-acceleratie. Dat wil zeggen dat belichting in games er mooier en realistischer uit ziet. Als je van plan bent om veel te gamen op de iPad Air, is het toch jammer dat dit er nu niet in zit. Maar aan de andere kant: door een M2-chip te gebruiken, kon Apple de prijs vermoedelijk ook weer wat lager houden. Dat is echter slechts speculatie.

De M2-chip voelt namelijk aan de andere kant nog steeds als overkill. Een MacBook Air uit 2022 of 2023 heeft dezelfde M2-chip, maar is qua mogelijkheden tot veel meer in staat. Denk alleen al aan het aantal apps of vensters dat je tegelijkertijd kan gebruiken. iPadOS is daarin nog steeds de beperkende factor en dat vinden we toch jammer. We hopen nog altijd dat iPadOS een slag gaat slaan, maar of dat nog gaat gebeuren weet alleen Apple.

Een andere reden dat we het jammer vinden dat er een M2-chip in zit in plaats van een M3, is de toekomstbestendigheid. Hoewel er nog geen geschiedenis is voor wanneer iPads met M-chips afvallen bij nieuwe software-updates, is het wel de verwachting dat een M2 iPad eerder afvalt dan een iPad met M3- of M4-chip. Daardoor is een iPad Air met M2 iets minder toekomstbestendig. Maar we hebben het dan over een periode van minstens zes jaar. Het is echt niet zo dat een iPad Air 2024 al over drie jaar niet meer geüpdatet kan worden omdat er een M2-chip in zit in plaats van M3 of M4. Maar waar Apple die grens wel gaat trekken, weten we pas als het zover is.

Meer opslag is beter voor iedereen

De iPad Air 2024 komt standaard met 128GB opslag en dat is wat ons betreft een hele goede keuze van Apple. 64GB standaard anno 2024 is echt te weinig, zeker voor een middenklasse iPad zoals deze iPad Air. Bij de vorige generatie was er niet eens een optie voor 128GB: het was of 64GB of meteen 256GB. Maar koos je voor die laatste, dan kwam je qua prijs al heel erg in de buurt van de 128GB iPad Pro. Een rare verdeling dus, maar dat heeft Apple nu recht getrokken. Voor het gros van de gebruikers is 128GB voldoende. En wil je meer, dan kan je zelfs kiezen voor 1TB.

Overige verbeteringen: snellere wifi, nieuwere Bluetooth

Apple heeft nog een aantal andere specs een kleine update gegeven. Qua wifi zit er nu wifi 6E aan boord, wat iets stabieler en snellere verbindingen oplevert dan wifi 6 in de vorige generatie. Maar hou er wel rekening mee dat je daarvoor een wifi 6E-router nodig hebt en dat zal lang niet iedereen hebben. Wij hebben er in ieder geval geen, dus voor deze review konden we het verschil niet testen. De nieuwere Bluetooth-versie (van 5.0 naar 5.3) heeft in onze test geen verschil gemaakt. Maar het is een verbetering die we de afgelopen jaren telkens bij nieuwe updates zagen. Het is een kleine moeite voor Apple om dit toe te voegen. De iPad Air wordt er in ieder geval toekomstbestendiger door.

Apple heeft nog een specifieke wijziging toegepast voor een zeer gerichte groep gebruikers: het Cellular-model heeft geen optie voor fysieke simkaart meer. Mocht jij graag een iPad met mobiele data willen, dan kan je voor het abonnement alleen terecht bij een provider met eSIM. Veel kleinere providers vallen daardoor af. Maar we denken niet dat veel gebruikers hier last van ondervinden: de doelgroep voor een iPad met Cellular-verbinding is over het algemeen niet degene die een abonnement bij een budgetprovider heeft.

Batterijduur: onveranderd 10 uur

We zeiden het al in onze review van de iPad Pro 2024: de 10 uur batterijduur is in principe prima, maar het is toch opmerkelijk dat hier nooit een verbetering merkbaar is. Dat vinden we vooral opvallend bij de iPad Air, die toch een flink stukje dikker is dan de iPad Pro. Je zou zeggen dat er daardoor meer ruimte is voor een grotere accu, maar daar heeft Apple blijkbaar niet voor gekozen.

De iPad Air gaat dus nog steeds 10 uur mee en dat is in principe prima. Maar het gebeurt toch net te vaak dat de iPad (bijna) leeg is als je hem nodig hebt, helemaal omdat het niet per se een apparaat is dat je dagelijks gebruikt. We moeten naar onze mening toch net te vaak opladen en dat is weer slechter voor de batterij. Gelukkig is er nu wel een oplaadlimiet beschikbaar op de iPad Air. Daarmee kan je aangeven dat hij niet verder dan 80% opgeladen mag worden. Daardoor gaat de batterij wel wat minder lang mee totdat je weer moet bijladen, maar gaat de slijtage ook minder snel.

Touch ID in iPad Air: wij zijn geen fan

Al sinds de vierde generatie uit 2020, heeft de iPad Air een Touch ID-sensor in de powerknop, in plaats van Face ID-sensoren bij de frontcamera. Dit lijkt voor Apple een kostenbesparing te zijn en dat is anno 2024 niet veranderd. En dat vinden we toch wel jammer, want Touch ID in de iPad-powerknop is simpelweg veel minder prettig dan Face ID. Face ID werkt in onze ervaring nagenoeg altijd, terwijl Touch ID echt te vaak niet werkt zoals je hoopt. Het gebeurt ons te vaak dat de sensor de vinger niet meer herkend, waardoor we de vinger maar weer eens opnieuw registreren. Dit kan voor frustratie zorgen in het gebruik van je iPad. Daarnaast gebeurt het ons soms ook wel dat we de knop per ongeluk indrukken en daardoor de iPad juist weer vergrendelen.

We hopen dat Apple bij een volgende generatie er eindelijk voor kiest om Face ID ook naar de iPad Air te brengen. Apple bestempelt de iPad Air tegenwoordig als een goedkoper alternatief voor de iPad Pro, waar functies aan toegevoegd zijn die jaren geleden geïntroduceerd zijn in de iPad Pro. We hopen dus dat Face ID daar het volgende voorbeeld van is.

Camera iPad Air 2024: frontcamera eindelijk goed

12-megapixel groothoekcamera aan achterkant

12-megapixel ultra-groothoekcamera aan de voorkant, aan de lange zijkant (landschapsweergave)

Geen flitser

Net als de iPad Pro 2024, heeft ook de iPad Air 2024 een vernieuwde locatie voor de frontcamera gekregen. De iPad Air 2024 heeft zijn voorste camera nu aan de lange zijkant. Oftewel: hij zit bovenaan als je de iPad horizontaal gebruikt, precies zoals het hoort. Dat zorgt ervoor dat de kijkhoek tijdens het videobellen veel prettiger is. Een raar camerabeeld waarbij je vanaf de zijkant gefilmd wordt, zijn daardoor verleden tijd. De kans dat je met je hand de camera bedekt, is ook veel minder groot. Bij voorgaande modellen gebeurde dat nog wel eens, bijvoorbeeld bij het ontgrendelen via de Touch ID-sensor die aan dezelfde kant zat. Maar nu de camera bovenaan zit, bedek je hem eigenlijk bijna nooit meer per ongeluk.

De camera aan de achterkant is ongewijzigd gebleven en dat vinden we op één specifiek vlak toch wel jammer. De iPad Air 2024 heeft ook dit jaar geen flitser gekregen. We gebruiken de camera van de iPad vooral voor het scannen van documenten en de flitser kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. De iPad Pro én de iPad mini hebben wel een flitser, maar de iPad Air dus om wat voor reden dan ook nog steeds niet. Wat ons betreft een gemiste kans, ook al heb je zo’n flitser op een iPad echt niet dagelijks nodig.

Accessoires iPad Air 2024: combinatie van oud en nieuw

Geschikt voor nieuwe Apple Pencil Pro

Werkt ook met Apple Pencil met usb-c als goedkoper alternatief

Werkt met bestaande Magic Keyboard voor iPad

Ook verkrijgbaar: vernieuwd Smart Folio-hoes

Voor de iPad Air 2024 kun je, net als voorheen, een aantal extra accessoires van Apple kopen. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de Apple Pencil. De vorige twee generaties van de iPad Air werkten nog met de Apple Pencil 2, maar als je die nog hebt liggen en deze nieuwe iPad Air overweegt, kun je die in de prullenbak gooien. De Apple Pencil 2 werkt namelijk niet meer op dit nieuwe model. Je houdt dan twee keuzes over: de bestaande en goedkopere Apple Pencil met usb-c en de meer uitgebreide Apple Pencil Pro.

We zijn blij dat de iPad Air ook met de nieuwe Apple Pencil Pro werkt. Deze schrijfpen heeft meerdere nieuwe functies, zoals een knijp- en draaifunctie, waarmee je makkelijker tussen tekentools kan wisselen. Dat je nu niet per se de nieuwste en duurste iPad Pro nodig hebt om de Apple Pencil Pro te kunnen gebruiken, vinden we erg fijn.

Dat geldt overigens niet voor het Magic Keyboard. De iPad Air werkt alleen met de eerste generatie Magic Keyboard, dus degene zonder nieuwe aluminium behuizing, groter trackpad en extra functietoetsen. Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat je geen nieuwe hoes hoeft te kopen. En dat scheelt toch zo’n €350,-. Een nadeel is dat de nieuwere versie (die er dus alleen voor de iPad Pro is) toch prettiger in gebruik is. De functietoetsen komen daar goed van pas en de aluminium behuizing is prettiger voor je handpalmen. De voornaamste reden dat de nieuwe versie niet geschikt is, is omdat de iPad Air 2024 nou eenmaal dikker is dan de iPad Pro 2024. Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro past simpelweg niet op deze iPad Air. Hopelijk krijgt een toekomstige iPad Air ook de dunnere behuizing van de nieuwe iPad Pro, zodat je dan ook het nieuwe Magic Keyboard kan gebruiken.

Verder is er voor de nieuwe iPad Air ook nog een nieuw Smart Folio-hoes beschikbaar. Deze heeft in de staande positie meer kijkhoeken. De prijs ligt wel aan de hoge kant: €89,- voor 11-inch en €119,- voor 13-inch.

Voor wie is de iPad Air 2024?

Is de iPad Air 2024 iets voor jou? Die vraag vinden we toch wat lastig om te beantwoorden. De iPad Air is een echte middenklasse iPad. Niet alleen in prijs, maar ook qua functies. In principe kun je met alle iPads grotendeels hetzelfde doen. Met de een kan het alleen net even wat beter, sneller en mooier dan de ander. Maar de iPad Air 2024 is er vooral voor iedereen die lang met een iPad wil doen en wil proeven van enkele Pro-functies, zonder daar de Pro-prijs voor hoeft te betalen. Denk aan ondersteuning voor de Apple Pencil Pro, een snellere chip en meer. Met een vanafprijs van €719,- is deze iPad alsnog wel flink duurder dan de instap-iPad uit 2022 (die is er al voor €439,-), maar je krijgt er dan wel een snellere chip, beter scherm en meer mogelijkheden voor terug. Maar die mogelijkheden benut je alleen als je bereid bent om dieper in de buidel te tasten voor extra accessoires. En dat zal lang niet voor iedereen gelden. De iPad Air en instap-iPad kunnen daarom wat ons betreft nog steeds prima naast elkaar bestaan.

Er is een doelgroep waarvoor de iPad Air 2024 een no-brainer is: liefhebbers van een groot scherm. Dankzij de nieuwe 13-inch variant van de iPad Air, is dit model ineens een stuk interessanter geworden voor iedereen die voorheen blind voor de iPad Pro ging vanwege het grotere scherm. maakt de beeldkwaliteit voor jou niet zoveel uit en gaat het puur om het formaat, dan voldoet de 13-inch iPad Air meer dan prima.

Score 8 iPad Air 2024 Vanaf €719,- Voordelen + Snelle M2-chip (al voelt het nog steeds als overkill)

Nu ook in groter 13-inch formaat beschikbaar

Mooi display

Nieuwe positie frontcamera, beter voor videobellen

Lagere prijs

Geschikt voor nieuwe Apple Pencil Pro

Standaard 128GB opslag Nadelen - Touch ID in powerknop nog steeds onhandig

Mogelijkheden M2-chip beperkt door iPadOS

Valt toch prijzig uit als je nieuwe Apple Pencil nodig hebt

Geen flitser bij achterste camera

Conclusie iPad Air 2024 review

De iPad Air 2024 is het volgende tussenstation in de doorontwikkeling van de iPad Air als productlijn. De iPad Air-reeks startte in 2013 met de dunste iPad ooit, dat een jaar later verder verfijnd werd. In 2020 volgde de eerste echt grote update, met een gloednieuw design. Daar bouwt Apple met de 2024-uitvoering nog steeds op voort. En dat is helemaal niet erg. De iPad Air is nog steeds een meer dan prima iPad, waar je nagenoeg alles mee kan doen wat je op een iPad wil doen. De iPad Air 2024 is veelzijdig, krachtig en modern en is bijna ongeëvenaard als het gaat om tablets in het algemeen. Alleen de iPad Pro ontstijgt het niveau.

Maar is de iPad Air 2024 vernieuwend? Dat niet. Is dat een minpunt? Dat ook weer niet. De iPad Air 2024 is een niets meer en niets minder dan de volgende iteratie van de iPad Air. Als je al een model uit 2020 of 2022 hebt, is er weinig reden tot overstappen. Deze iPad Air is er vooral voor iedereen die nog een model uit 2019 of ouder heeft of voor degene die graag een groter scherm willen.

Toch hebben we het gevoel dat Apple wel wat meer had kunnen doen. De Touch ID-knop had wat ons betreft wel vervangen mogen worden door Face ID, terwijl het ontbreken van een flitser bij de camera nog altijd spijtig is. En wil je alle mogelijkheden van de iPad Air 2024 benutten, dan moet je er wel rekening mee houden dat je dieper in de buidel moet tasten voor nieuwe accessoires. Dat maakt de iPad Air 2024 toch een dure aankoop, ook al is de instapprijs deze keer lager dan de voorganger.

iPad Air 2024 kopen

Wil je na het lezen van deze review van de iPad Air 2024 een nieuwe iPad kopen? De iPad Pro is vanaf nu te bestellen en binnenkort beschikbaar bij de bekende winkels. In ons artikel met iPad Air 2024 prijzen vind je een compleet overzicht van alle prijzen.

Prijzen 11-inch iPad Air 2024

Prijzen 13-inch iPad Air 2024