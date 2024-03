Vanaf maart 2024 is het toegestaan om alternatieve appmarktplaatsen te openen. Aanbieders die een eigen appwinkel voor iOS willen openen, kunnen hiervoor een aanvraag bij Apple doen. Ze moeten wel aan allerlei eisen voldoen, waaronder een kredietbrief van 1 miljoen euro. Welke marktplaatsen voor apps zijn al aangekondigd? In dit artikel houden we je op de hoogte van de plannen.

Mobivention App Marketplace: voor consumenten en zakelijke gebruikers

Start: maart 2024

De digitale dienstverlener Mobivention zal waarschijnlijk de eerste aanbieder zijn van een alternatieve appwinkel in de EU. Dit komt omdat het van oorsprong Duitse bedrijf hulp van Apple heeft gekregen bij de ontwikkeling. De Mobivention App Marketplace gaat op al op 7 maart van start. Op dat moment is ook de Digital Markets Act in de EU in werking getreden.

Mobivention is een relatief onbekende partij en heeft niet dezelfde naamsbekendheid als MacPaw, dat al jarenlang software voor consumenten ontwikkeld. Ook in Duitsland is Mobivention geen bekende naam. Het bedrijf werd in 2003 opgericht in Keulen en heeft zo’n dertig medewerkers in dienst. Zij ontwikkelen voor al apps in opdracht van derden.

Met de App Marketplace belooft Mobivention “vereenvoudigde regels, alternatieve factureringsmodellen, een lager inkomstenaandeel voor in-app aankopen en de mogelijkheid om alternatieve betalingsoplossingen in te bouwen”.

Setapp Mobile van MacPaw: productiviteit

Start: april 2024

Het Oekraïense bedrijf MacPaw gaat een eigen appwinkel voor iOS openen. Deze is alleen beschikbaar in de EU en gaat Setapp Mobile heten. De appwinkel staat los van de al langer bestaande appbundel Setapp, waarbij je voor €9,99 per maand gebruik kunt maken van een grote collectie apps. Sommige apps zijn ook op iOS te gebruiken, maar je moet daarbij een extra handeling verrichten om te bewijzen dat je Setapp-abonnee bent.

MacPaw is nog op zoek naar ontwikkelaars die willen meedoen met Setapp Mobile. Ook hier gaat het om een abonnement, waarbij je tegen een vast bedrag gebruik kunt maken van alle apps. MacPaw hoopt dat de speciale downloadwinkel ervoor gaat zorgen dat iOS-apps gemakkelijker te installeren zijn.

Epic Games Store: Fortnite en meer games

Start: later in 2024

Epic Games is van plan om in 2024 een eigen appwinkel voor iOS uit te brengen. Het bedrijf had al eerder plannen daarvoor, ondanks een jarenlang conflict met Apple dat zelfs uitmondde in een publiekelijk uitgevochten rechtszaak. Epic wil de Epic Games Store vooral openen om de 30% afdracht aan Apple te omzeilen. Daarnaast wordt het mogelijk om Fortnite voor iOS weer uit te brengen.

De nieuwe versie van Fortnite voor iOS en de Epic Games Store worden ontwikkeld door drie ontwikkelstudio’s van Epic in Zweden. Daar werken zestig mensen.

Los daarvan gaat Apple gamestreamingdiensten toestaan in de App Store, waardoor Xbox Game Pass en Nvidia GeForce Now vanaf maart 2024 wel zijn toegestaan. Maar Epic zal hier waarschijnlijk niet aan meedoen en zich concentreren op de eigen store.

Meer over de App Store-aanpassingen in de EU lees je in ons algemene artikel. Behalve het openstellen van de App Store voor andere marktplaatsen moet Apple nog meer aanpassingen doen. Zo wordt het toegestaan om alternatieve betaalmethoden te gebruiken.

Wil je weten wat de EU-maatregelen voor jou betekenen, dan lees je dat in een apart artikel. Door alternatieve appmarktplaatsen, het openstellen van de NFC-chip in de iPhone en het toestaan van gamestreamingdiensten lijkt het misschien alsof alles anders wordt als iOS 17.4 uit komt. Maar wie niet wil meedoen, hoeft er niet zo heel veel impact van te merken.