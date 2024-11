In een blogpost kondigt Pixelmator de overname aan. De makers zijn er kort en bondig over. Ze grijpen wel de kans om te benadrukken dat een klein team uit Litouwen één van de populairste fotobewerkers voor Apple-apparaten heeft ontwikkeld. Hoeveel Apple betaalt voor de deal werd niet bekendgemaakt.

Overname Pixelmator door Apple: wat nu?

De makers geven aan dat er “geen materiële veranderingen” zullen zijn. Oftewel: de apps blijven het gewoon doen zonder veranderingen. Het team achter Pixelmator zal nu echter op Apple’s loonlijst staan. Officieel moet de overname nog worden goedgekeurd. Ben je bekend met Pixelmator, dan weet je wellicht ook dat er Pixelmator Pro en Photomator bestaat. Ook deze apps worden door Apple overgenomen.

Het is aannemelijk dat er in de toekomst wel veranderingen zullen plaatsvinden dankzij de overname. Kijk bijvoorbeeld naar Shazam. Deze app werd in 2017 door Apple gekocht en is nog altijd te downloaden, maar heeft wel zijn weg gevonden in Siri en andere delen van Apple’s software. Andere apps die voor hun techniek zijn overgekocht door Apple zijn bijvoorbeeld Dark Sky en Workflow.

Mogelijk wil Apple een slag slaan in de fotobewerker in haar eigen Foto’s-app. De achterliggende techniek van Pixelmator komt dan goed van pas. Denk aan AI-functies om achtergronden weg te halen of om de resolutie kunstmatig op te schalen. Het kan lang duren tot dergelijke functies echt hun weg vinden in Apple’s software, dus het is niet met zekerheid te zeggen dat de overname volgend jaar al zijn vruchten afwerpt.